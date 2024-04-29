Украинские «активисты» негодуют в связи с отключением в Телеграме ботов, позволяющих передавать координаты мест размещения военнослужащих
Украинские медиаресурсы рефлексируют по поводу того, что Телеграм отключил боты, собиравшие координаты расположения российских подразделений в зоне конфликта. Напомним, что руководство мессенджера ранее приняло решение отключить все боты по сбору координат о местах размещения военнослужащих безотносительно к стороне конфликта. У украинской стороны это вызвало бурную реакцию.
Причиной стало то, что в одночасье перестали работать чат-боты Минцифры, ВСУ, СБУ, ГУР и других украинских ведомств. Так, отключился один из наиболее часто использовавшихся противником чат-ботов – «Еворог». Через него с 2022 года были переданы тысячи сообщений о расположении наших войск на освобождённых территориях.
Теперь в адрес руководства Телеграма украинские «турбопатриоты», «активисты» шлют проклятия. Достаётся и властям страны за то, что те вообще поднимали для обсуждения вопрос о возможной блокировке Телеграма.
Кстати, начиналось всё именно с того, что в Киеве обвинили Телеграм в «неудалении аккаунтов по сбору данных для противника». И именно по этой причине Телеграм собирались заблокировать. Но в компании, которой эта информационная система принадлежит, решили пойти на удалении всех чат-ботов, собирающих данные о войсках – в первую очередь, именно о координатах подразделений.
Ранее такое отключение проанонсировал владелец «Телеги» Павел Дуров. По его словам, недопустимо размещение информации, которая приводит к обстрелам.
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