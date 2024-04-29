Украинские «активисты» негодуют в связи с отключением в Телеграме ботов, позволяющих передавать координаты мест размещения военнослужащих

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Украинские «активисты» негодуют в связи с отключением в Телеграме ботов, позволяющих передавать координаты мест размещения военнослужащих

Украинские медиаресурсы рефлексируют по поводу того, что Телеграм отключил боты, собиравшие координаты расположения российских подразделений в зоне конфликта. Напомним, что руководство мессенджера ранее приняло решение отключить все боты по сбору координат о местах размещения военнослужащих безотносительно к стороне конфликта. У украинской стороны это вызвало бурную реакцию.

Причиной стало то, что в одночасье перестали работать чат-боты Минцифры, ВСУ, СБУ, ГУР и других украинских ведомств. Так, отключился один из наиболее часто использовавшихся противником чат-ботов – «Еворог». Через него с 2022 года были переданы тысячи сообщений о расположении наших войск на освобождённых территориях.

Теперь в адрес руководства Телеграма украинские «турбопатриоты», «активисты» шлют проклятия. Достаётся и властям страны за то, что те вообще поднимали для обсуждения вопрос о возможной блокировке Телеграма.

Кстати, начиналось всё именно с того, что в Киеве обвинили Телеграм в «неудалении аккаунтов по сбору данных для противника». И именно по этой причине Телеграм собирались заблокировать. Но в компании, которой эта информационная система принадлежит, решили пойти на удалении всех чат-ботов, собирающих данные о войсках – в первую очередь, именно о координатах подразделений.

Ранее такое отключение проанонсировал владелец «Телеги» Павел Дуров. По его словам, недопустимо размещение информации, которая приводит к обстрелам.
8 комментариев
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  1. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 06:36
    в обратную сторону эти чат-боты не работают? координаторы как были так и остались на Окраине. быстрее сдашь позиции. быстрей война закончится.
  2. Русский ватник Звание
    Русский ватник
    +1
    Сегодня, 06:38
    А нас то за шо? am не рой яму другому, сам в нее упадешь. Ветхозаветная мудрость.
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +6
    Сегодня, 06:59
    в одночасье перестали работать чат-боты Минцифры, ВСУ, СБУ, ГУР и других украинских ведомств
    Особенная печалька для ВСУ, ГУР, СБУ, которые активно пользовались информацией "ждунов", идеологических сторонников и различных неадекватов. Дурова по укоренившейся привычки объявят врагом украины, внесут в расстрельный список.
  4. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +1
    Сегодня, 07:07
    Евросвиньи и раньше визжали, что Дуров ахентфсб, а уж теперь... Точно на ̶М̶и̶р̶о̶Свинотворец внесут... laughing
  5. Морской инженер Звание
    Морской инженер
    +6
    Сегодня, 07:19
    “....такое отключение проанонсировал владелец «Телеги» Павел Дуров. ...”

    Долго однако этот буржуй «раскачивался», за два года не слабо помог пролить кровушки наших бойцов.
  6. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 07:43
    Удалил у себя телеграм больше года назад. Все новости читаю в вк. Телега давно уже превратилась в помойку переполненную либерастами и хрюкалами. А еще эти всевозможные боты, которые сливают данные о пользователях туда куда не следует. am
  7. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 09:09
    Дурова - срочно на Мыротворець занести.
    А разве телега не была запрещена вна 404 вместе с ОК и ВК?
  8. Cicerist98 Звание
    Cicerist98
    +1
    Сегодня, 09:14
    "Earlier, such a shutdown was announced by the owner of Telega, Pavel Durov. According to him, it is unacceptable to post information that leads to shelling."

    And why was this done only now? What about all the people who lost their lives during the past couple of years due to this Telegram crap?