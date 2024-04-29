Польский генерал назвал противовоздушную систему Украины «дырявым зонтиком»

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Польский генерал назвал противовоздушную систему Украины «дырявым зонтиком»

Украинская противовоздушная оборона с каждым днем становится все менее эффективной и уже не в состоянии прикрывать важные объекты от российских ракет и дронов-камикадзе. С таким заявлением выступил бывший замглавы польского министерства обороны Скшипчак.

Польский генерал назвал систему ПВО Украины «дырявым зонтиком», не способным эффективно бороться с воздушными угрозами. На сегодняшний день Киеву не хватает как зенитных ракетных систем, так и зенитных ракет, поэтому российские самолеты, беспилотники и ракеты в небе Украины чувствуют себя вполне уверенно.



(...) зенитный зонтик над Украиной, который еще недавно был очень эффективным, становится всё более дырявым. В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все ракеты, самолеты и беспилотники российских военных

— заявил Скшипчак.

Но проблема с ПВО всего лишь одна из множества остальных, имеющихся у Киева. К ней нужно добавить отсутствие необходимого количества артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а также солдат. Из-за больших потерь ВСУ российская армия смогла перехватить инициативу и добиться стратегического преимущества на нескольких направлениях.

Ранее польский генерал заявил, что украинская армия растеряла весь наступательный потенциал, а заявления Киева о «возвращении» Крыма являются всего лишь пустыми обещаниями, ничем не подкрепленными.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:42
    «В результате украинская противовоздушная оборона не в состоянии сбивать все ракеты» —

    — ПВО не в состоянии,а спикеры от ПВО продолжают "сбивать" ...
    1. svp67 Звание
      svp67
      0
      Сегодня, 06:50
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — ПВО не в состоянии,а спикеры от ПВО продолжают "сбивать" ...

      Работа у них такая, перестанут говорить "правильные" слова и рисовать "красивые" картинки, их уволят и могут на фронт отправить...
  2. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 06:49
    На сегодняшний день Киеву не хватает как зенитных ракетных систем, так и зенитных ракет, поэтому российские самолеты, беспилотники и ракеты в небе Украины чувствуют себя вполне уверенно.
    Хорошо бы еще обученный личный состав проредить, тогда от прибытия новых комплексов и ракет, в замен утерянных и потраченных, так же пользы было мало
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:09
    Польский генерал назвал систему ПВО Украины «дырявым зонтиком»
    Правду, как шило в мешке не утаишь вот и приходится признавать реальное положение дел, а не ориентироваться на украинские отчеты. Киев и сам признает, что с ПВО у него полный абзац поэтому не перестает требовать от своих "друзей" ЗРК с каждым разом увеличивая количество запрашиваемого.
    заявления Киева о «возвращении» Крыма являются всего лишь пустыми обещаниями, ничем не подкрепленными.
    Наконец и до ярых русофобов это начало доходить.
  4. Jovanni Звание
    Jovanni
    -1
    Сегодня, 07:41
    Польский генерал назвал противовоздушную систему Украины «дырявым зонтиком»

    Высказывания очередного дырявого генерала. Достали...
  5. termos Звание
    termos
    0
    Сегодня, 08:56
    Ну так логично, если по этому ПВО постоянно пытаются лупить интенсивнее, чем его восстанавливают - ВНЕЗАПНО оно превратится в дырявый зонтик. И дзыс из хорошо) У каклов даже на третий год войны не выветрилась привычка считать любые поставки с Запада манной небесной и убероружием, которое само всё умеет, только нажми кнопочку "сделать хорошо") Уже и контрнахрюк стал самым громким посмешищем 404, а все не уймутся, анонсируют всё новые наполеоновские планы)