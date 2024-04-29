ВВС Израиля провели бомбардировку палестинского Рафаха

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ВВС Израиля провели бомбардировку палестинского Рафаха

Израильские войска нанесли удар по палестинскому Рафаху. К настоящему моменту это город с наибольшей плотностью населения в секторе Газа. Причиной резкого роста численности его населения стал поток в сотни тысяч беженцев из северных и центральных районов анклава. По последним данным, население Рафаха по своей численности превысило 1,5 млн человек, и это при учёте того, что постоянное население города не превышало 180 тысяч.

Несмотря на то, что плотность населения в Рафахе выросла значительно, израильское командование отдало приказ на бомбардировку города.



Из Рафаха приходит информация о том, что в результате нанесённого удара есть жертвы среди мирного населения. Местные медики сообщают о том, что к настоящему моменту жертвами израильской бомбардировки стали 15 человек.

Один из медиков:

Палестинцы живут в страхе ежедневно. Эти удары, которые наносятся по городу, носят неизбирательный характер. Нашу волю пытаются сломить.

В американской прессе тем временем пишут, что Джо Байден провёл телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху. И в этом разговоре израильский премьер подтвердил своё намерение распространить израильскую операцию и на город Рафах, расположенный у границы с Египтом.
5 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 07:06
    Как там с расследованием в ООН с массовым захоронение палестинцев со связанными руками и ногами и без одежды?
    Хотелось бы мне знать имена командиров айнзатцгрупп Цахала и Моссада участвоваших в этом геноциде палестинцев.
    1. Essex62 Звание
      Essex62
      +3
      Сегодня, 08:10
      Клеймите позором всех скопом. Зачем Вам имена? Начинайте с Бени,он там
      главный гимлер.
    2. Аргон Звание
      Аргон
      0
      Сегодня, 09:30
      Детей на органы распределяют. Сначала геноцида, Израиль стал лидером в поставках донорских органов.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 07:24
    Несмотря на то, что плотность населения в Рафахе выросла значительно, израильское командование отдало приказ на бомбардировку города.
    Очевидно легко безнаказанно превращать города в развалины не считаясь с потерями мирного населения когда противоположная сторона не имеет ПВО, а атакующую поддерживают Сша с Европой. Долби сколько душа пожелает. И всякие МУСы-гнусы помалкивают, и ООН только руками разводит способствуя геноциду палестинцев озверевшими евреями.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    -1
    Сегодня, 09:10
    Цитата: Essex62
    Клеймите позором всех скопом. Зачем Вам имена? Начинайте с Бени,он там
    главный гимлер.

    Всех нельзя...среди евреев есть нормальные люди...вменяемые.
    А есть и те которые вполне подходят на роль руководителей айнзатцгрупп.