Американский аналитик: Активное наступление ВС России лишит Украину многих городов

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Американский аналитик: Активное наступление ВС России лишит Украину многих городов

Российская армия перехватила инициативу и вполне успешно наступает на нескольких направлениях, тесня украинские войска. Активное наступление ВС России может привести к тому, что у Украины останется один Киев. С таким заявлением выступил отставной американский военный Лоуренс Уилкерсон.

По мнению американского аналитика, российская армия превосходит украинскую, а активное наступление ВС России может лишить Украину множества городов, оставив только Киев. При этом американская помощь ВСУ уже не поможет, ситуация кардинально поменялась по сравнению с прошлым годом. Уилкерсон подчеркивает, что чем дольше будут идти боевые действия, тем больше территорий потеряет Украина. Сейчас российская армия набрала хороший темп, и если не будет остановок, то в скором времени под контроль России перейдет Одесса.



Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский.

— заявил полковник.

Другой американский эксперт отметил, что российское командование выбрало выигрышную тактику, при которой в первую очередь выбивается личный состав и техника противника. ВС России лишают ВСУ шансов на какое-либо контрнаступление, о котором постоянно твердит Зеленский. На сегодняшний день потенциал украинской армии позволяет только обороняться, но российские войска способны прорвать оборону ВСУ, что и происходит сейчас сразу на нескольких направлениях.
16 комментариев
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  1. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 07:03
    Активное наступление ВС России может привести к тому, что у Украины останется один Киев.

    Прогнозы в войне дело неблагодарное...можно и в лужу сесть.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 07:09
    «Наступление ВС России лишит Украину многих городов» —

    — «Россия будет вдохновляться делами Петра Великого – долго и упорно возвращать своё» ...
    1. Николай310 Звание
      Николай310
      +5
      Сегодня, 08:21
      Если Петр Великий якобы "вернул" свое, то почему Новороссия была возвращена при Екатерине???

      Быстро вернул СВОЁ и ПОЛНОСТЬЮ Сталин в 1939-м... За считанные месяцы...

      А эти ваши долго и упорно растянулись на века и бесконечные войны... Не уверен, что именно ЭТО нужно России, у которой мужское население и без войн стремительно вымирает.

      Кстати, повторить нечто аналогичное 39-му году(в меньших масштабах) можно было в 2014-м... Но кто-то так и остался прятаться за спинами детей и женщин Донбасса, заключив похабные минские соглашения...
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 08:37
        Цитата: Николай310
        Но кто-то так и остался прятаться за спинами детей и женщин Донбасса, заключив похабные минские соглашения...

        Зрите в корень winked ... украинский.
        Сам Мединский много раз с гордостью повторял, что он - украинец. Видео полно в инете. А, зачем в нынешней ситуации, когда гибнут наши парни в войне с ВСУ, это публично заявлять помощнику Президента России? fool
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -2
    Сегодня, 07:09
    Киев- столица. Крыжополь,Бердичев и Жмеринка- города-" мегаполисы". Этого вполне достаточно.
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 07:45
      Цитата: Андрей Николаевич
      Киев- столица. Крыжополь

      Киев не столица. Столица древних укров Крыжополь.По найденным ёршикам удалось найти точное местоположение. Этот север острова Гренландия
  4. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +3
    Сегодня, 07:11
    Все и так ясно и понятно!
    И без американских экспертов и аналитиков!
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 08:45
      Цитата: Эльдорадо
      Все и так ясно и понятно!
      И без американских экспертов и аналитиков!

      Если они подробного не скажут, то с голоду помрут lol
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 07:16
    активное наступление ВС России может лишить Украину множества городов, оставив только Киев... американская помощь ВСУ уже не поможет, ситуация кардинально поменялась по сравнению с прошлым годом.
    Россия конечно лишит украину многих городов, вот только почему вдруг киев останется за сидящим там Зеленским. Да и будет ли он сидеть в киеве когда сильно прижмет? По поводу американской помощи. Кардинально ситуацию не изменит, но доставит дополнительные хлопоты и жертвы. Поэтому конечно по возможности необходимо уничтожать эти вооружения еще до поступления на ЛБС.
  6. Рус_80 Звание
    Рус_80
    0
    Сегодня, 07:17
    Вас забыли спросить, что к чему.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 07:52
    Очевидное... ограничения, а то и невозможность пополнения ЛС, это даже не проблема, это предверие катастрофы.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:16
      Цитата: rocket757
      это даже не проблема, это предверие катастрофы.

      Скорее бы она наступила
      1. Ясная Звание
        Ясная
        -1
        Сегодня, 08:47
        Цитата: rocket757
        это предверие катастрофы.

        Цитата: Егоза
        Цитата: rocket757
        это даже не проблема, это предверие катастрофы.

        Скорее бы она наступила

        Ожидание катастрофы - хуже самой катастрофы crying
  8. BAI Звание
    BAI
    0
    Сегодня, 08:23
    что у Украины останется один Киев.

    Киев - русский город. Львов
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      -1
      Сегодня, 08:42
      BAI hi, а вот Львов я думаю поляки полюбому постараются "откусить" да и не один Львов. Тут как Вашингтон решит, даст команду и раздербанят все по домам, и Польша и Венгрия и кто там ещё претендует.
  9. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:37
    Активное наступление ВС России может привести к тому, что у Украины останется один Киев. С таким заявлением выступил отставной американский военный Лоуренс Уилкерсон.
    А для чего укрорейху куев? укрорейх должен уничтожен полностью на всей территории.