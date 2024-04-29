Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский.

Российская армия перехватила инициативу и вполне успешно наступает на нескольких направлениях, тесня украинские войска. Активное наступление ВС России может привести к тому, что у Украины останется один Киев. С таким заявлением выступил отставной американский военный Лоуренс Уилкерсон.По мнению американского аналитика, российская армия превосходит украинскую, а активное наступление ВС России может лишить Украину множества городов, оставив только Киев. При этом американская помощь ВСУ уже не поможет, ситуация кардинально поменялась по сравнению с прошлым годом. Уилкерсон подчеркивает, что чем дольше будут идти боевые действия, тем больше территорий потеряет Украина. Сейчас российская армия набрала хороший темп, и если не будет остановок, то в скором времени под контроль России перейдет Одесса.— заявил полковник.Другой американский эксперт отметил, что российское командование выбрало выигрышную тактику, при которой в первую очередь выбивается личный состав и техника противника. ВС России лишают ВСУ шансов на какое-либо контрнаступление, о котором постоянно твердит Зеленский. На сегодняшний день потенциал украинской армии позволяет только обороняться, но российские войска способны прорвать оборону ВСУ, что и происходит сейчас сразу на нескольких направлениях.