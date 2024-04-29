Иранские дипломаты: Если США выступают за суверенитет и территориальную целостность стран, то почему продолжают действовать санкции против Сирии
Иранские дипломаты подняли вопрос, касающийся незаконности американских санкций. В Иране указывают на то, что экономические санкции Вашингтон откровенно использует как оружие, причём использует давно и от такой практики отказываться не собирается. При этом зачастую американские санкции откровенно противоречат тем принципам, которые пытаются декларировать в самих Соединённых Штатах.
В качестве примера иранская сторона приводит американские (да и в целом западные) санкции против Сирийской Арабской Республики. Иранский обозреватель Ибрахим Вахди указывает на то, что эти санкции не позволяют Сирии проводить работу, необходимую для восстановления страны. Из-за санкций многие населённые пункты САР остаются лежать в руинах, в том числе после американских бомбардировок. Один из таких примеров – город Ракка и его окрестности.
В Иране призывают США к ответу за свои действия в Сирии, равно как и к ответу на вопрос: на каком вообще основании Вашингтон поддерживает санкционный режим в отношении независимого государства. Властям США указано на то, что это лишнее подтверждение деструктивности «мира, основанного на правилах». Почему в одних случаях США заявляют, что они целиком и полностью поддерживают независимость государства, территориальную целостность - незыблемость его границ, в других случаях вводят санкции против государства, которое предпринимает попытки отстоять свою независимость и свои границы?
По понятным причинам, у Белого дома на этот вопрос нет публичного честного ответа, иначе просто придётся признать, что США вводят санкции против практически любой страны, если эта страна не готова быть американской марионеткой. В этом и весь «американский мир, основанный на правилах».
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