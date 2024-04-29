Иранские дипломаты: Если США выступают за суверенитет и территориальную целостность стран, то почему продолжают действовать санкции против Сирии

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Иранские дипломаты: Если США выступают за суверенитет и территориальную целостность стран, то почему продолжают действовать санкции против Сирии

Иранские дипломаты подняли вопрос, касающийся незаконности американских санкций. В Иране указывают на то, что экономические санкции Вашингтон откровенно использует как оружие, причём использует давно и от такой практики отказываться не собирается. При этом зачастую американские санкции откровенно противоречат тем принципам, которые пытаются декларировать в самих Соединённых Штатах.

В качестве примера иранская сторона приводит американские (да и в целом западные) санкции против Сирийской Арабской Республики. Иранский обозреватель Ибрахим Вахди указывает на то, что эти санкции не позволяют Сирии проводить работу, необходимую для восстановления страны. Из-за санкций многие населённые пункты САР остаются лежать в руинах, в том числе после американских бомбардировок. Один из таких примеров – город Ракка и его окрестности.

В Иране призывают США к ответу за свои действия в Сирии, равно как и к ответу на вопрос: на каком вообще основании Вашингтон поддерживает санкционный режим в отношении независимого государства. Властям США указано на то, что это лишнее подтверждение деструктивности «мира, основанного на правилах». Почему в одних случаях США заявляют, что они целиком и полностью поддерживают независимость государства, территориальную целостность - незыблемость его границ, в других случаях вводят санкции против государства, которое предпринимает попытки отстоять свою независимость и свои границы?

По понятным причинам, у Белого дома на этот вопрос нет публичного честного ответа, иначе просто придётся признать, что США вводят санкции против практически любой страны, если эта страна не готова быть американской марионеткой. В этом и весь «американский мир, основанный на правилах».
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 07:38
    «США вводят санкции против практически любой страны, если эта страна не готова быть американской марионеткой» —

    — Пока готовых быть марионетками достаточно ...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 07:54
      Иранские дипломаты: Если США выступают за суверенитет и территориальную целостность стран, то почему продолжают действовать санкции против Сирии

      Иранским-ли дипломатам наивно задаваться таким вопросом!? Ей Богу, как дети малые.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 07:42
    Иранские дипломаты: Если США выступают за суверенитет и территориальную целостность стран, то почему продолжают действовать санкции против Сирии

    А президент Сирии не раз задавал вопросы, на основании чего американские военные находятся на территории САР.
    1. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +3
      Сегодня, 07:55
      на основании чего американские военные находятся на территории САР.

      По праву силы...кто сильнее тот и прав. smile
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 08:08
    на каком вообще основании Вашингтон поддерживает санкционный режим в отношении независимого государства.
    Так на основание тех правил, которые сами пишут и пытаются заставить других их выполнять. "Что дозволено юпитеру, не дозволено быку".
    у Белого дома на этот вопрос нет публичного честного ответа
    Либо используется дежурное: "Вы не понимаете это другое".
  4. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +1
    Сегодня, 08:12
    .Если США выступают за суверенитет и территориальную целостность стран,

    Имеются в виду англосаксонские и полностью зависящие от них страны.
  5. fiv Звание
    fiv
    +3
    Сегодня, 08:24
    Давно известно, что задавать такие вопросы сша все равно, что спрашивать свинью, почему она валяется в грязи. Такова природа государства сша, вне зависимости от того, насколько хорош отдельный американец.
  6. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    Сегодня, 09:07
    Все очень просто: в стране есть нефть, но нет демократии.