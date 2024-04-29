Двое боевиков ликвидированы при попытке нападения на пост полиции в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии очередное нападение на пост полиции, в ходе перестрелки имеются потери с обеих сторон. Об этом сообщают российские ТГ-каналы со ссылкой на местные ресурсы.По предварительной информации, поздним вечером воскресенья, 28 апреля, неизвестные напали на пост ГИБДД в районе перекрестка дорог Мара — Мара-Аягъы — Новый Карачай в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Сообщается, что в районе полуночи к посту подъехал автомобиль с неизвестными, они бросили в сторону полицейских гранату или СВУ, после чего открыли огонь. Местные жители подтвердили взрыв и звуки стрельбы в районе поста. В результате завязавшейся перестрелки двое боевиков были ликвидированы ответным огнем, еще один тяжело ранен. Имеются потери и среди сотрудников полиции, один правоохранитель убит, еще четверо ранены.- сообщил источник в силовых структурах республики.Пока официальной информации не поступало, но, по данным местных ресурсов, нападавшие могли входить в банду, объявленную в розыск на прошлой неделе после нападения на полицейский патруль в Карачаевске, когда был расстрелян УАЗик и погибло двое полицейских. По данным полиции, в ориентировках значилось пять человек, причастных к нападению.На данный момент на месте нападения на пост ГИБДД работают экстренные службы и правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ночного инцидента.

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