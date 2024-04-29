Двое боевиков ликвидированы при попытке нападения на пост полиции в Карачаево-Черкесии

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Двое боевиков ликвидированы при попытке нападения на пост полиции в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии очередное нападение на пост полиции, в ходе перестрелки имеются потери с обеих сторон. Об этом сообщают российские ТГ-каналы со ссылкой на местные ресурсы.

По предварительной информации, поздним вечером воскресенья, 28 апреля, неизвестные напали на пост ГИБДД в районе перекрестка дорог Мара — Мара-Аягъы — Новый Карачай в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии. Сообщается, что в районе полуночи к посту подъехал автомобиль с неизвестными, они бросили в сторону полицейских гранату или СВУ, после чего открыли огонь. Местные жители подтвердили взрыв и звуки стрельбы в районе поста. В результате завязавшейся перестрелки двое боевиков были ликвидированы ответным огнем, еще один тяжело ранен. Имеются потери и среди сотрудников полиции, один правоохранитель убит, еще четверо ранены.



В ходе столкновения погиб прикомандированный сотрудник, четверо местных полицейских получили ранения. Трое боевиков ликвидированы.

- сообщил источник в силовых структурах республики.

Пока официальной информации не поступало, но, по данным местных ресурсов, нападавшие могли входить в банду, объявленную в розыск на прошлой неделе после нападения на полицейский патруль в Карачаевске, когда был расстрелян УАЗик и погибло двое полицейских. По данным полиции, в ориентировках значилось пять человек, причастных к нападению.

На данный момент на месте нападения на пост ГИБДД работают экстренные службы и правоохранители, устанавливаются все обстоятельства ночного инцидента.
16 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 07:45
    — "Работайте,братья!" ...
  2. Msi Звание
    Msi
    +5
    Сегодня, 07:48
    нападавшие могли входить в банду, объявленную в розыск на прошлой неделе после нападения на полицейский патруль в Карачаевске

    Будем надеяться что это та же банда, а не новая... Активизировались гниды.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +5
      Сегодня, 08:17
      По уточнёным данным ликвидировано 5 боевиков...к сожалению есть потери и среди силовиков - 2 погибших и 4 раненых....
  3. Ясная Звание
    Ясная
    +4
    Сегодня, 07:49
    В ходе столкновения погиб прикомандированный сотрудник, четверо местных полицейских получили ранения. Трое боевиков ликвидированы.

    Очевидно, что погибший наш боец и принял на себя первый внезапный удар боевиков. Вечная Слава российскому Солдату!
    Жуткие кадры в инете (у нападавшего бандита оторвало ногу) но он ещё живой...
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +4
    Сегодня, 07:50
    Что за группа боевиков непонятная?
    Кого представляет?
    Какие цели нападения?
    Только ли захват оружия и стрельба по постам ДПС?
    Куда интересно ниточка от этой банд группы поведёт?
  5. Галеон Звание
    Галеон
    -3
    Сегодня, 08:06
    Вот что интересно: чья агентура продолжает поджигать Кавказ? США? Турция? Мысли есть, заниматься гаданием не хочется.
    Ну какого же "друга с помидорами" наш вечнозелёный себе приобрел... Клейма ставить негде.
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +6
      Сегодня, 08:19
      Вы забыли указать извечного стратегического врага России - Великобританию.
      1. Галеон Звание
        Галеон
        +1
        Сегодня, 08:33
        Я много чего не сказал)) это просто мысль вслух. Хотелось бы понимать цели идущих в этом регионе процессов. Тревожные новости приходят оттуда все чаще. И это подполье не существует само по себе. Кто и с какой целью?
        Ближе всего к ответу стоит местный фюрер с замашками на крупный масштаб - Эрдоган.
        1. Б-15 Звание
          Б-15
          +1
          Сегодня, 09:22
          Я, всё же, считаю, что ближе к руководству последних активизаций стоит МИ-6. Очень уж почерк нелюдей.
          Если же рассматривать нашего южного соседа, то не питаю иллюзий. У него как у главы, так и значительного количества верхушки полный контакт с этой вредной организацией.
          Единственное, что нас пока спасает, так это наши взаимоотношения в экономике (но Турция стремится всеми силами избавится от зависимости) и личный должок руководителя, когда Россия спасла его от уничтожения.
          Сложно там.
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -2
      Сегодня, 08:26
      Интересно, минусующие Вам - любители помидоров или горячие почитатели самого "друга"?
      1. Галеон Звание
        Галеон
        -4
        Сегодня, 08:37
        Здравствуйте! Знаете, к счастью, местные минусы не критерии неправоты, как и местные плюсы - совсем не критерии истины. Это по прежнему "понравился - не понравился". Ну а мы совсем не обязаны нравиться всем smile
        1. Аль Манах Звание
          Аль Манах
          -3
          Сегодня, 08:54
          Ну да, недалёким урякалам нравятся те, кто поправляет им розовые очки, а не те, не пытается их приподнять и показать окружающий мир без прикрас, согласен... Сказано наверху: считать такого-то помидорщика надёжным партнёром - радостно берут под козырёк. Великая вещь - дрессура...
        2. Леха с Андроида. Звание
          Леха с Андроида.
          0
          Сегодня, 09:07
          Я вам плюс поставил smile ...сегодня что то сильно активизировались людишки с другой стороны.
      2. Cicerist98 Звание
        Cicerist98
        0
        Сегодня, 09:23
        @Al Manah: "I wonder if the minus are tomato lovers or ardent admirers of the 'friend' himself?"

        One of them is probably the Azerbaijani worthless chatterbox paid propagandist "Vugigugigagagugu", who regularly pollutes the comments section of this website with Azeri-Turanist jingoist propaganda and lies.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 08:47
    Какой-то нездоровый движ в Карачаево-Черкесии начался.
    1. Msi Звание
      Msi
      +3
      Сегодня, 09:03
      Какой-то нездоровый движ в Карачаево-Черкесии начался

      Кадырова на них нет... Уже бы закончился, как вы выразились, движ...