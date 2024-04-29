Business Insider: Переданные Украине истребители F-16 впервые в истории столкнутся с передовыми российскими боевыми системами

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Business Insider: Переданные Украине истребители F-16 впервые в истории столкнутся с передовыми российскими боевыми системами

Американские истребители F-16 впервые в истории столкнутся с передовыми боевыми системами российского производства в небе над Украиной. Как заявляют пилоты ВВС США, до сегодняшнего дня американские самолеты не участвовали в конфликтах такой интенсивности. Об этом пишет Business Insider.

Небо Украины станет самым опасным полем боя за всю историю участия американских F-16 в боевых действиях. Ранее самолеты применялись в конфликтах в Ираке или Сирии, но там и системы ПВО были устаревшие, да и расчеты хуже подготовленные. А на Украине F-16 ждут российские ЗРС С-300 и С-400, а также современные российские истребители с гораздо более дальнобойными ракетами «воздух-воздух».



Российский арсенал систем «земля-воздух» более современен и совершенен, чем те, с которыми F-16 сталкивался в прошлых конфликтах (...) Русские доставляют высококлассное оборудование на войну на Украине

— пишет издание.

Российские истребители, такие как Су-35, способны обнаружить F-16 за «сотни километров» и уничтожить с помощью ракет Р-37, а передовые системы ПВО могут их обнаружить еще при взлете, сетуют американские пилоты. Так что переданные Воздушным силам ВСУ истребители ожидают непростые времена.

Ранее сообщалось, что Киев готовит для базирования три аэродрома на западе Украины. При этом прошла информация, что в Генштабе ВСУ планируют разместить истребители в Румынии на постоянной основе, чтобы они перед боевыми вылетами перелетали на украинские, наносили удар, возвращались на украинский аэродром, а затем опять перелетали на румынский.

В России до этого предупредили, что использование любого аэродрома для ударов по России, независимо от расположения, делает его законной целью для российских ракет.
28 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 08:35
    «В России до этого предупредили, что использование любого аэродрома для ударов по России, независимо от расположения, делает его законной целью для российских ракет» —

    — Пока не прилетит,не поймут ...
    1. Reklastik Звание
      Reklastik
      -5
      Сегодня, 08:56
      Прилетит. Из телеграма Маши Захаровой.
    2. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      -2
      Сегодня, 09:02
      ̶И̶ ̶н̶е̶ ̶п̶о̶й̶м̶у̶т̶,̶ ̶п̶о̶т̶о̶м̶у̶ ̶ч̶т̶о̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶и̶л̶е̶т̶и̶т̶.̶ Уже все натовцы настолько впечатлены дымящимися руинами центров принятия решений, что ̶д̶а̶в̶н̶о̶ ̶п̶л̶ю̶ю̶т̶ ̶н̶а̶ ̶п̶у̶с̶т̶ы̶е̶ ̶у̶г̶р̶о̶з̶ы̶ ̶и̶ ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶а̶ю̶т̶ ̶п̶о̶с̶т̶а̶в̶к̶и̶ ̶в̶о̶о̶р̶у̶ж̶е̶н̶и̶й̶ ̶и̶ ̶в̶о̶й̶с̶к̶ ̶в̶н̶а̶ ̶О̶к̶р̶а̶и̶н̶у̶ сидят в уголке, дрожат и щёлкают зубами от страха.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    Сегодня, 08:39
    Да сами же западные СМИ стонали что программа подготовки украинских пилотов провалилась и придётся нанимать пилотов из западных ЧВК.
    А это не мыколки и тарасики которые смогли научиться только перелетать с базы на базу.... Так что там подготовленные западники будут сидеть в кабинах. А это означает что нашим ребятам будет непросто.... Поэтому бы заранее эти Ф16 уничтожить, до того как их применять начнут - во время транспортировки, обслуживания и т.д.
  3. Мореход Звание
    Мореход
    +6
    Сегодня, 08:40
    К сожалению и мы понесем Дополнительные потери. А то, что нас учили именно их бить, это и так понятно. Теперь от теории к практике.
  4. KCA Звание
    KCA
    +3
    Сегодня, 08:42
    США поставляют на Филиппины РСД, почему Ирану или КНДР не поставить РМД/РСД России, можно и неофициально, ну это если у нас их действительно, согласно договора, не было или новых нет, три аэродрома кошмарить много не надо, достаточно по одной ракете в день, со случайным временем атаки
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:46
      Наши СМИ пишут что с тов.Ыном идут какие-то переговоры и 2000 контейнеров уже прибыло в Россию оттуда. Содержимое простым смертным неизвестно.....
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:46
    Будет как с Абрам.сами , как начнут гореть , сразу отзовут.
  6. Алт22 Звание
    Алт22
    -1
    Сегодня, 08:47
    Разпиаренные "Абрасы" уже столкнулись...
    А против Фу-16 ещё при СССР был создан замечтальный на тот момент Су-27, который УЖЕ ТОГДА был эффективен против него. Вряд ли Су-35 будет хуже.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 08:50
      Так ведь не только в самолёте дело - весь вопрос кто в кабине сидит.... Если там недоучка-курсант то это одно, а если там опытный пилот знающий самолёт и умеющий применять его на все 100 - это совсем другое....
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        0
        Сегодня, 09:28
        Цитата: Nexcom
        Так ведь не только в самолёте дело - весь вопрос кто в кабине сидит.... Если там недоучка-курсант то это одно, а если там опытный пилот знающий самолёт и умеющий применять его на все 100 - это совсем другое....

        Американские истребители F-16 впервые в истории столкнутся с передовыми боевыми системами российского производства в небе над Украиной. Как заявляют пилоты ВВС США, до сегодняшнего дня американские самолеты не участвовали в конфликтах такой интенсивности.

        А чего это американские пилоты переживают ? Им уже выписали командировки на Украину ?
    2. termos Звание
      termos
      +1
      Сегодня, 08:54
      Главное быть внимательными, чтобы эти утырки не успели втихаря ПВО подогнать немного. Да и в целом постоянно добивать их средства ПВО, чтобы наши могли свободно залетать хотя бы слегка за ЛБС и кошмарить Ф16 так, чтобы те летали далеко от наших тылов. При таком раскладе ф16 придется явно несладко.
    3. Третий район Звание
      Третий район
      0
      Сегодня, 09:38
      //////////А против Фу-16 ещё при СССР был создан замечтальный на тот момент Су-27, который УЖЕ ТОГДА был эффективен против него. Вряд ли Су-35 будет хуже.///////////

      Здесь все пишут о поединках ф-16 с нашими Су -27 , 35 , но их поставляют для ударов по нашим ребятам 6а передовой , по нашим городам...Вряд ли что они будут их использовать для воздушных боёв с нашими истребителями. Пустят ракеты с безопасного расстояния и назад. Также и планирующие бомбы теперь добавятся.
  7. Nesvoy
    Nesvoy
    -2
    Сегодня, 08:49
    Цитата: Алт22
    Разпиаренные "Абрасы" уже столкнулись...
    А против Фу-16 ещё при СССР был создан замечтальный на тот момент Су-27, который УЖЕ ТОГДА был эффективен против него. Вряд ли Су-35 будет хуже.

    Вам сколько лет, что бы такую дичь писать?
  8. алабурга Звание
    алабурга
    -1
    Сегодня, 08:51
    фу-16, это новые потери в российской армии, инфраструктуры и мирных граждан. А бомбить румынские аэродромы у Кремля яиц нет, и никто уже этих "красных линий" не боится, от слова совсем. Кремль дождется ЯО на укрорейхе от своих западных партнеров.
  9. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 08:53
    В этом сообщении ни слова не сказано кто будет за штурвалом истребителя Ф-16, кто будет им управлять. smile
    Навряд новички пилоты ВСУ what ...99 процентов что там будут пилоты НАТО.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:57
      Ну для маскировки могут научить их паре фраз на мове и форму какельскую выдадут....
      А может даже и маскировать не станут - запад чем дальше тем больше наглеет.
    2. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      0
      Сегодня, 09:26
      .99 процентов что там будут пилоты НАТО.
      ...первая потеря и там будут сидеть 100% свинорлые камикадзе
  10. vladcub Звание
    vladcub
    +2
    Сегодня, 08:56
    "разместить истребители в Румынии" сумлеваюсь, чтоб румынам понравились "прилёты" по их аэродромам.
    Возможно, Зе таким образом хочет, чтоб НАТО "писанулись" за него
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 08:59
      а я вот сомневаюсь что у нашего руководства хватит воли по румынским аэродромам лупануть, если оттуда станут какельские Ф16 летать....
  11. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 09:01
    на Украине F-16 ждут российские ЗРС С-300 и С-400, а также современные российские истребители с гораздо более дальнобойными ракетами «воздух-воздух»... переданные Воздушным силам ВСУ истребители ожидают непростые времена.
    Зная это все таки передают киеву самолеты лишь бы по возможности, как можно больший урон нанести России. Здравый смысл давно отодвинут в сторону, лидируют эмоции и желания.
  12. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 09:02
    Цитата: Nexcom
    Ну для маскировки могут научить их паре фраз на мове и форму какельскую выдадут....
    А может даже и маскировать не станут - запад чем дальше тем больше наглеет.

    Тут есть один нюанс...
    В состоянии сильного стресса и испуга человек всегда говорит на родном языке уже по инерции...некогда будет вспоминать перевод языка.
    Поэтому когда пилот США или Британии будет спускаться на парашюте в руки наших бойцов слышать мы будем скорее всего что то типа "Фэкс" или "Чьорт побери".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:09
      Готовые пилоты на Ф16 есть только в амерской и канадской ЧВК. Вестимо оттуда будут набирать. Ну или "отпускников" или "уволенных в запас".....

      Бритосы вроде как не пользуют Ф16....
      Если не ошибаюсь.
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 09:30
        Западники там у себя проговариваются. что даже самые смышлёные укропские лётчики за это время смогли научиться взлетать и садиться (и таких немного), перелёты совсем малые по расстоянию. И что на Ф16 будут летать натовские лётчики ЧВК (в основном канадские), а у этих огромный опыт полётов. Аргумент: что ЧВК не относятся к странам.
  13. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:20
    "Перелет"боевого самолета на территорию Украины с территории Румынии или Польши, будет считаться АКТом нападения страны на территорию России, надеюсь наш МИД уже дал разъяснения по этому поводу, что бы они уж определились, это NATO нападает или это в частном порядке, что бы нам понимать, всем ядрен-батоны слать или только инициатору?
  14. Maluck Звание
    Maluck
    0
    Сегодня, 09:26
    Ранее сообщалось, что Киев готовит для базирования три аэродрома на западе Украины.

    Значит надо перебрасывать дальнобойные ПВО на юго-запад Белоруси.
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      0
      Сегодня, 09:41
      И втянуть в СВО ещё и Белорусию.
      Эт или незнание, или подстрекательство.
  15. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:32
    в Генштабе ВСУ планируют разместить истребители в Румынии на постоянной основе, чтобы они перед боевыми вылетами перелетали на украинские, наносили удар, возвращались на украинский аэродром, а затем опять перелетали на румынский.
    Аха, на хитрую)) укроорейховскую затею, есть болт. С мелкой резьбой. С контрагайкой. Поглядим, как они будут - и если ещё будут! - порхать с румындии. bully