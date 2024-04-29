Business Insider: Переданные Украине истребители F-16 впервые в истории столкнутся с передовыми российскими боевыми системами
Американские истребители F-16 впервые в истории столкнутся с передовыми боевыми системами российского производства в небе над Украиной. Как заявляют пилоты ВВС США, до сегодняшнего дня американские самолеты не участвовали в конфликтах такой интенсивности. Об этом пишет Business Insider.
Небо Украины станет самым опасным полем боя за всю историю участия американских F-16 в боевых действиях. Ранее самолеты применялись в конфликтах в Ираке или Сирии, но там и системы ПВО были устаревшие, да и расчеты хуже подготовленные. А на Украине F-16 ждут российские ЗРС С-300 и С-400, а также современные российские истребители с гораздо более дальнобойными ракетами «воздух-воздух».
— пишет издание.
Российские истребители, такие как Су-35, способны обнаружить F-16 за «сотни километров» и уничтожить с помощью ракет Р-37, а передовые системы ПВО могут их обнаружить еще при взлете, сетуют американские пилоты. Так что переданные Воздушным силам ВСУ истребители ожидают непростые времена.
Ранее сообщалось, что Киев готовит для базирования три аэродрома на западе Украины. При этом прошла информация, что в Генштабе ВСУ планируют разместить истребители в Румынии на постоянной основе, чтобы они перед боевыми вылетами перелетали на украинские, наносили удар, возвращались на украинский аэродром, а затем опять перелетали на румынский.
В России до этого предупредили, что использование любого аэродрома для ударов по России, независимо от расположения, делает его законной целью для российских ракет.
Информация