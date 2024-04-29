Во Франции назвали безумием слова Макрона о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС
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Высказывания, сделанные ранее французским президентом Эммануэлем Макроном по поводу использования ядерного оружия Франции в оборонительной стратегии Евросоюза, вызвали резкую критику со стороны оппозиции.
По словам главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» в парламенте Матильды Пано, заявление Макрона – это «безумие и совершенно безответственный шаг».
Она отметила, что идея французского президента относительно защиты ЕС с помощью ядерного оружия Франции противоречит ядерной доктрине страны.
Мы не собираемся разжигать огонь ядерной войны ради другой страны
— подчеркнула Пано.
А депутат Европарламента от ультраправой французской партии «Национальное объединение» Тьери Мариани назвал президента Франции «угрозой нации». Ранее критику позиции Макрона высказала и лидер этой партии Марин Ле Пен.
Выступая на прошлой неделе в Сорбонне с речью о будущем Европы, президент Франции говорил о необходимости общей оборонной стратегии для ЕС, ключевым элементом которой будет французское ядерное оружие.
Напомним, что Макрон уже не первый раз делает заявления, вызывающие большое возмущение не только во Франции, но и за её пределами. В феврале он допустил возможность отправки французских войск на Украину, чем сильно взбудоражил общественность страны.
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