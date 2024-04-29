Во Франции назвали безумием слова Макрона о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС

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Во Франции назвали безумием слова Макрона о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты ЕС

Высказывания, сделанные ранее французским президентом Эммануэлем Макроном по поводу использования ядерного оружия Франции в оборонительной стратегии Евросоюза, вызвали резкую критику со стороны оппозиции.

По словам главы фракции левой партии «Неподчинившаяся Франция» в парламенте Матильды Пано, заявление Макрона – это «безумие и совершенно безответственный шаг».



Она отметила, что идея французского президента относительно защиты ЕС с помощью ядерного оружия Франции противоречит ядерной доктрине страны.

Мы не собираемся разжигать огонь ядерной войны ради другой страны

— подчеркнула Пано.

А депутат Европарламента от ультраправой французской партии «Национальное объединение» Тьери Мариани назвал президента Франции «угрозой нации». Ранее критику позиции Макрона высказала и лидер этой партии Марин Ле Пен.

Выступая на прошлой неделе в Сорбонне с речью о будущем Европы, президент Франции говорил о необходимости общей оборонной стратегии для ЕС, ключевым элементом которой будет французское ядерное оружие.

Напомним, что Макрон уже не первый раз делает заявления, вызывающие большое возмущение не только во Франции, но и за её пределами. В феврале он допустил возможность отправки французских войск на Украину, чем сильно взбудоражил общественность страны.
14 комментариев
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  1. Msi Звание
    Msi
    +2
    Сегодня, 09:08
    заявление Макрона – это «безумие и совершенно безответственный шаг

    Макрону всё хужеет...какие всё - таки геи чрезвычайно агрессивные. Какие интересы Франции затронуты на украине?
    1. алексеев Звание
      алексеев
      +1
      Сегодня, 09:22
      Наши официальным лицам надо совсей ясностью дать понять ( повторно), что у РФ есть шанс выжить при, по американским предложениям, "ограниченной ядерной войне в Европе".
      У Франции и прочих нет.
      Макрон отлично погимает, что нападать на страны НАТО России нет никакого смысла, что СВО на Украине началась из-за враждебной агрессивной политики Запада, направленной на создание антироссии.
      А воняет от безисходности, как-то нужно себя проявлять.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:09
    — "И тут Макрона понесло" ...
  3. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:13
    Макрон тупой , а вот как считает....
  4. Землекоп Звание
    Землекоп
    0
    Сегодня, 09:14
    Амеры и бритые пинают лохов лягушатников к совершению такого же престепления как сша ког да то. только сегодня сша и бритые умные и сами не будут применять - они не самоубийцы. А кого еще можно развести и пнуть как лохов на применение ЯО...кто кроме них в европе с ними в одной гоп-компании - только лягушатники. Поэтому их раньше использовали как лохов и сейчас развести на применение ЯО можно.
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 09:15
    Все-же фашизм-нацим передается половым путем, зря Микрон-Макарон с Зелёным икшался.
  6. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 09:16
    Как бы этот французский фюрер действительно не отдал приказ на запуск ракеты с ядерной начинкой.
    Рафаэли вполне могут нести ракеты ЯО с дальность до 500км с мощностью в 100 кт.
    В этом плане НАТО тем и опасно на Украине...не должно быть этой организации там в принципе для нашей безопасности.
  7. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 09:17
    А ведь Макарон прав. Вот если на Олимпиаде террористы захватят, например, стадион, то почему бы их там сразу не ликвидировать ядрёной бомбой? Быстро, наглядно, поучительно и для телевизора красиво.
  8. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 09:20
    Tous les jours que Dieu fait nous confirme, malheureusement, que 38% des Français ont reconduit à la tête de la France un ...psychopathe !!
  9. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 09:21
    Французы, у вас есть опыт обращения с "буанопартами". На гильотину его, пока он вас всех в какую-либо войну не втянул. lol
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:26
    Напомним, что Макрон уже не первый раз делает заявления, вызывающие большое возмущение не только во Франции, но и за её пределами.
    Совсем плох стал муакарон. Весна, наркотики, дома баба-мужик... laughing
  11. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:28
    Чёт последнее время едрён батон многова- то упоминают... совсем страх потеряли? Весь мир в труху? recourse
  12. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 09:38
    Она отметила, что идея французского президента относительно защиты ЕС с помощью ядерного оружия Франции противоречит ядерной доктрине страны

    У Макрона своя игра, он прекрасно играет на ядерном оружии, которое имеет в Европе только Франция (сами создали с нуля), а вот денег у Макрона мало. Поэтому он под эгидой защиты Европы, предлагает Евросоюзу выделять деньги Франции, чтобы она защищала Европу.
    Вообщем мелкий шантажист.
  13. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:39
    Если бы Микрон один был такой дурной в Эвропе,там они,практически,все малахольные,по крайней мере,те кто сейчас у руля....вот до чего доводят беспорядочные связи...поэтому они,как один,и "братья", и"сёстры".......