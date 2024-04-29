Взяв высоту 245, российские войска продвинулись примерно на 2 км северо-западнее Очеретино - в направлении Новоалександровки
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С Очеретинского направления поступает информация о том, что украинские подразделения, понесшие потери, отступают в северо-западном направлении. Взяв ранее под контроль ключевую высоту – 245 – на севере населённого пункта, российские войска «провожают» ВСУ ударами артиллерии. При этом у противника нет возможности укрыться на местности вплоть до села Новоалександровка. Отступление идёт по полям, где укрыться от артиллерийских прилётов практически невозможно.
Обращает на себя внимание тот факт, что участки местности западнее и северо-западнее Очеретино ВСУ даже не успели толком заминировать. Это говорит о том, что в командовании украинскими вооружёнными силами явно не ожидали, что этот пгт будет потерян столь быстро.
По данным на утро 29 апреля российские войска продвинулись северо-западнее Очеретино на глубину до двух километров при ширине фронта около 1200 м. То есть, освобождено ещё около 2,5 кв. км территории. Идёт планомерное приближение к следующему населённому пункту – упомянутой Новоалександровке.
Примерно в 8 км севернее Новоалександровки проходит одна из важных автодорог Донбасса Покровск-Константиновка. Перерезание этой дороги создаст весьма значительные трудности для противника.
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