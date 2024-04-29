Взяв высоту 245, российские войска продвинулись примерно на 2 км северо-западнее Очеретино - в направлении Новоалександровки

С Очеретинского направления поступает информация о том, что украинские подразделения, понесшие потери, отступают в северо-западном направлении. Взяв ранее под контроль ключевую высоту – 245 – на севере населённого пункта, российские войска «провожают» ВСУ ударами артиллерии. При этом у противника нет возможности укрыться на местности вплоть до села Новоалександровка. Отступление идёт по полям, где укрыться от артиллерийских прилётов практически невозможно.Обращает на себя внимание тот факт, что участки местности западнее и северо-западнее Очеретино ВСУ даже не успели толком заминировать. Это говорит о том, что в командовании украинскими вооружёнными силами явно не ожидали, что этот пгт будет потерян столь быстро.По данным на утро 29 апреля российские войска продвинулись северо-западнее Очеретино на глубину до двух километров при ширине фронта около 1200 м. То есть, освобождено ещё около 2,5 кв. км территории. Идёт планомерное приближение к следующему населённому пункту – упомянутой Новоалександровке.Примерно в 8 км севернее Новоалександровки проходит одна из важных автодорог Донбасса Покровск-Константиновка. Перерезание этой дороги создаст весьма значительные трудности для противника.

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