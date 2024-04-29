Минобороны КНДР раскритиковало тайную поставку американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину

США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества (...) Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию.

США ждет неминуемое поражение на Украине, несмотря на передаваемую Киеву военную помощь. Российская армия одержит победу, это всего лишь вопрос времени, заявил начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР.В Пхеньяне раскритиковали поставку Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, заявив, что это не поможет США одержать победу над Россией. Заявления США, которые на словах якобы запрещают наносить удары по российской территории американскими ракетами, но сами поставляют их украинской армии, в Минобороны КНДР назвали «подстрекательством» к дальнейшей эскалации конфликта. По словам северокорейских военных, США хотят любой ценой изменить ситуацию, которая складывается негативно для Киева.- приводит ЦТАК заявление военного ведомства КНДР.В заявлении Минобороны Северной Кореи подчеркивается, что ситуация на Украине указывает на дальнейший проигрыш США, это лишь вопрос времени. По словам замначальника департамента, никакая военная помощь США не поможет ВСУ победить «героическую армию и народ России».Отметим, что в последнее время отношения России и КНДР наладились, страны обменялись визитами на высшем уровне, обсудив некоторые аспекты сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере. Разведка США обвиняет Пхеньян в якобы поставках боеприпасов российской армии, но ни Россия, ни КНДР это никак не комментируют.