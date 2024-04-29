Минобороны КНДР раскритиковало тайную поставку американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину

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Минобороны КНДР раскритиковало тайную поставку американских оперативно-тактических ракет ATACMS на Украину

США ждет неминуемое поражение на Украине, несмотря на передаваемую Киеву военную помощь. Российская армия одержит победу, это всего лишь вопрос времени, заявил начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР.

В Пхеньяне раскритиковали поставку Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, заявив, что это не поможет США одержать победу над Россией. Заявления США, которые на словах якобы запрещают наносить удары по российской территории американскими ракетами, но сами поставляют их украинской армии, в Минобороны КНДР назвали «подстрекательством» к дальнейшей эскалации конфликта. По словам северокорейских военных, США хотят любой ценой изменить ситуацию, которая складывается негативно для Киева.



США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества (...) Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию.

- приводит ЦТАК заявление военного ведомства КНДР.

В заявлении Минобороны Северной Кореи подчеркивается, что ситуация на Украине указывает на дальнейший проигрыш США, это лишь вопрос времени. По словам замначальника департамента, никакая военная помощь США не поможет ВСУ победить «героическую армию и народ России».

Отметим, что в последнее время отношения России и КНДР наладились, страны обменялись визитами на высшем уровне, обсудив некоторые аспекты сотрудничества, в том числе и в военно-технической сфере. Разведка США обвиняет Пхеньян в якобы поставках боеприпасов российской армии, но ни Россия, ни КНДР это никак не комментируют.
8 комментариев
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  1. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +3
    Сегодня, 09:17
    Спасибо северокорейским братьям.
    Они помнят доброту и нашу помощь. Да и сами готовы помочь даже войсками.

    Тот парадоксальный случай, когда кореец с Дальнего Востока более русский, чем русак-манкурт-надлюдына под боком.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 09:20
    США втайне поставили Украине дальнобойные ракеты, и это вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества (...) Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию.
    recourse В этом мире возможно все. request Ракеты могут быть поставлены давно и десяток из них могут иметь ядерные БГ. После серии пусков с обычными БЧ могут вдарить и ядерной по АЭС и иди потом разбирайся это мой нейтрон или твой. recourse
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      +1
      Сегодня, 09:25
      Ну, разобраться-то легко. Поэтому и не решатся.
      Оружейный плутоний и "мирный" детектятся на раз.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:24
    Российская армия одержит победу, это всего лишь вопрос времени, заявил начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР.
    Правильно "заявил начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР". Враг будет разбит!
    1. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      0
      Сегодня, 09:29
      И не раз бит.
      Много раз. Но бит будет.
  4. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 09:24
    У КНДР есть мощные пусковые установки с ракетами малого радиуса...можно купить и опробовать в деле против Хаймарсов.
    1. Сибиряк 66 Звание
      Сибиряк 66
      0
      Сегодня, 09:33
      Вот это правильное замечание. Я тоже думал, что вместе со снарядами к нам поедут РЗСО и не только. Но что-то нет их на фронте. Как бы политика тут не сыграла роль. И амбиции военных и промышленников. Типа у нас все свое и всего хватает. А оружия много не бывает! Закон войны.
    2. Kuroneko Звание
      Kuroneko
      0
      Сегодня, 09:33
      Смысла пока нет.
      Да и вообще.
      Их монструозная РСЗО это по сути ОТРК вроде нашего Искандера, просто 6 ракет на установке, а не 2. Однако у Искандера сами ракеты гораздо лучше.

      Да, и не малого, а среднего радиуса действия.