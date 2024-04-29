Экс-председатель военного комитета НАТО: Положение Киева в конфликте ухудшается каждый день

8
Экс-председатель военного комитета НАТО: Положение Киева в конфликте ухудшается каждый день

Отставной немецкий генерал Харальд Куят, возглавлявший в 2002-2005 годах военный комитет НАТО, назвал крайне плачевным положение Украины на фронте. Он отметил, что ситуация для Киева постоянно ухудшается.

Военная ситуация Украины критическая и с каждым днём становится всё сложнее
— сказал Куят.



По словам генерала, вряд ли даже переход украинских войск к обороне, как им советуют американцы, поможет им, так как три основные проблемы ВСУ так и не были устранены – нехватка средств ПВО, нехватка снарядов и нехватка живой силы.

Что касается пополнения рядов ВСУ новыми кадрами, то Куят считает это довольно проблематичным из-за плачевной демографической ситуации на Украине. Кроме того, люди не хотят платить своими жизнями за конфликт и жаждут мира, подчеркнул немецкий генерал.

Куят возложил на Запад значительную долю ответственности за критическую ситуацию на Украине. По его словам, Киев, слушая западных партнёров, совершил две главные ошибки – отказался от поиска компромисса с Россией и недооценил возможности России, надеясь, что западная помощь поможет им её одолеть.

Пока ещё не поздно, пока Украина ещё окончательно не разбита, необходимо скорейшее прекращение огня и проведение мирных переговоров, считает Куят, отмечая, что для этого следует привлечь в качестве посредников Китай и Турцию.
8 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 10:58
    Après tous ces morts je ne vois pas de "négociations" si il n'y a pas , au minimum, la "Novorossia" pour la Russie. Даже если это не заменит потерянных жизней

    После всех этих смертей я не вижу никаких "переговоров", если не будет, по крайней мере, "Новороссии" для России. Даже если это не заменит потерянных жизней
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 11:16
      Военная ситуация Украины критическая и с каждым днём становится всё сложнее

      Мы подождём пока военная ситуация Украины из критической перерастёт в катастрофическую из который есть только один выход - безоговорочная капитуляция... Всё остальное (переговоры) от лукавого... am
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:58
    «Нехватка средств ПВО, нехватка снарядов и нехватка живой силы» —

    — Только на халяву "хватка" сохранилась ...
  3. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 11:05
    Как бы ни ухудшалось положение всу, зелебобик на переговоры не пойдёт, поскольку это равносильно для него смерти как в политическом, так и в физическом плане. Он будет дальше попрошайничать помощь у спонсоров и продолжать могилизировать остатки "одноразовых", постепенно снижая призывной возраст.
    1. Смею_заметить_ Звание
      Смею_заметить_
      +1
      Сегодня, 12:02
      Ну... в политическом он "сдохнет" 20 мая сего года...
      А в физическом...
      Помните анекдот?
      Пациент: - Доктор, я буду жить?
      Доктор (философски): - А смысл?.. (с)
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 12:24
        Скорее всего, для запада в политическом плане после 20 мая 2024 года он не помрёт, "это другое", как говорится.
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 11:16
    Экс-председатель военного комитета НАТО: Положение Киева в конфликте ухудшается каждый день
    Больше ничего не надо. Всё понятно, когда читаешь "экс".
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:22
    Военная ситуация Украины критическая и с каждым днём становится всё сложнее
    Одни немецкие генералы констатируют факт, другие в это время благим матом орут, что необходимо усиливать помощь киеву, чтобы не допустить победы России. При этом обе стороны признают, что недооценили российские возможности и как подтверждение этому все чаще звучат реплики о переговорах. Европа почему-то уверена, что Россия пойдет на очередной "Минск" и это даст возможность немного очухаться ВСУ и довооружится. Неправильный ход европейской мысли.