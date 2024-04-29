Экс-председатель военного комитета НАТО: Положение Киева в конфликте ухудшается каждый день

Отставной немецкий генерал Харальд Куят, возглавлявший в 2002-2005 годах военный комитет НАТО, назвал крайне плачевным положение Украины на фронте. Он отметил, что ситуация для Киева постоянно ухудшается.— сказал Куят.По словам генерала, вряд ли даже переход украинских войск к обороне, как им советуют американцы, поможет им, так как три основные проблемы ВСУ так и не были устранены – нехватка средств ПВО, нехватка снарядов и нехватка живой силы.Что касается пополнения рядов ВСУ новыми кадрами, то Куят считает это довольно проблематичным из-за плачевной демографической ситуации на Украине. Кроме того, люди не хотят платить своими жизнями за конфликт и жаждут мира, подчеркнул немецкий генерал.Куят возложил на Запад значительную долю ответственности за критическую ситуацию на Украине. По его словам, Киев, слушая западных партнёров, совершил две главные ошибки – отказался от поиска компромисса с Россией и недооценил возможности России, надеясь, что западная помощь поможет им её одолеть.Пока ещё не поздно, пока Украина ещё окончательно не разбита, необходимо скорейшее прекращение огня и проведение мирных переговоров, считает Куят, отмечая, что для этого следует привлечь в качестве посредников Китай и Турцию.

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