Успех на Угледарском направлении: ВС РФ овладели СНТ «Машиностроитель» к северо-востоку от Парасковиевки
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Вооружённые силы России продолжают развивать успех на Угледарском направлении. В результате успешных наступательных действий наши войска полностью овладели садовым товариществом (СНТ) «Машиностроитель», расположенным между Новомихайловкой и Парасковиевкой – к северу от реки Сухие Ялы.
Наступление российских войск на этом направлении позволило взять под контроль участок территории общей площадью около 4 квадратных километров. При этом глубина продвижения в направлении Парасковиевки составила около 1 км.
Соответственно, расширилась зона контроля севернее дороги Новомихайловка-село Константиновка (не путать с одноимённым городом на Донбассе).
Одновременно с этим российские войска осуществляют продвижение северо-западнее Очеретино, наступая в направлении Новоалександровки. Также идёт развитие нашими войсками успеха на востоке Харьковской области - севернее и южнее Кисловки. Бои идут за Котляровку и Степную Новосёловку (Новосёловское).
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