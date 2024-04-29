Украинское подполье подтвердило нанесение удара по крупному железнодорожному узлу в Харьковской области

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Украинское подполье подтвердило нанесение удара по крупному железнодорожному узлу в Харьковской области

ВС России поразили крупный железнодорожный узел в Харьковской области, нанеся удар по поселку городского типа Боровая в Изюмском районе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковских подпольщиков.

Украинские подпольщики подтвердили удар по крупному железнодорожному узлу в пгт Боровая Харьковской области. По имеющейся информации, на данной станции происходит распределение личного состава, боеприпасов и боевой техники ВСУ перед отправкой на передовую.



В 22:30 нанесли удар по пгт Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по ЛБС харьковского направления

- приводит РИА Новости слова Лебедева.

Что именно поражено в ходе удара, точно установить не удалось, судя по сообщению, так что будем ждать подтверждения от Минобороны. В минувшую пятницу военное ведомство сообщало о поражении техники и личного состава ВСУ в районе станции Боровая, противник потерял до 20 солдат.

Отметим, что в последнее время ВС России нарастили количество точечных ракетных ударов по выявленным целям, на которые наводят, в том числе и украинские подпольщики. Накануне подполье сообщало об ударах по Николаеву, в результате чего были ликвидированы 14 иностранных наемников.
10 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 09:41
    «ВС России поразили крупный железнодорожный узел в Харьковской области» —

    — "Рубить узлы ко всем чертям!" ...
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -9
      Сегодня, 10:02
      Насколько крупный? Песнь степеней.
      Сразу полк уничтожен? Или взвод сухпут? Пассажирский вагон и 5 платформ?

      До 200 двухсотых кракенов конашенков много раз рассказывал в 22г.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    Сегодня, 09:43
    [на которые наводят, в том числе и украинские подпольщики]
    Молодцы подпольщики! Чтобы помочь России, есть еще истинные патриоты, которые работают на благо нашей страны, и которых не остановят никакие сбу!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 09:55
      Честь и хвала подпольщикам! Ясно- понятно,что им нелегко...
      В бой не пойдешь с поднятым забралом....
  3. Пленник Звание
    Пленник
    +5
    Сегодня, 09:46
    Наемников упокоили, вооружение забугорное раздребанили. ЖД узел пломаТЫЙ. sad
  4. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    +2
    Сегодня, 09:51
    Всё это профанация чистой воды... Зато как звучит - КООРДИНАТОР... Даже если и есть подпольщики, так молчи о них до победы. Потом будет по заслугам и награда.... А так попиариться -нехорошо это sad
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 10:02
      Так верить хочется, что есть и на той стороне люди....
      1. Шмель_3 Звание
        Шмель_3
        +2
        Сегодня, 10:51
        Mouse, есть такие люди. Вы только примите во внимание, что СБУ работает по методу гестапо.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          0
          Сегодня, 11:50
          Так и я о том же.... hi .......
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:14
    Цитата: антивирус
    Насколько крупный? Песнь степеней.
    Сразу полк уничтожен? Или взвод сухпут? Пассажирский вагон и 5 платформ?
    Чувствуется, что от таких сообщений вас сильно корежит. Вот и спросите у своих, что и сколько они потеряли от удара.
    Удары по ж/д узлам радуют, т.к. кроме потерь в результате удара на некоторое время прерывается логистическая цепочка доставки грузов и л/с к ЛБС.