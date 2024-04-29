Украинское подполье подтвердило нанесение удара по крупному железнодорожному узлу в Харьковской области
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ВС России поразили крупный железнодорожный узел в Харьковской области, нанеся удар по поселку городского типа Боровая в Изюмском районе. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на харьковских подпольщиков.
Украинские подпольщики подтвердили удар по крупному железнодорожному узлу в пгт Боровая Харьковской области. По имеющейся информации, на данной станции происходит распределение личного состава, боеприпасов и боевой техники ВСУ перед отправкой на передовую.
В 22:30 нанесли удар по пгт Боровая Харьковской области, там находится железнодорожный узел, где происходит распределение военнослужащих, техники и боекомплекта по ЛБС харьковского направления
Что именно поражено в ходе удара, точно установить не удалось, судя по сообщению, так что будем ждать подтверждения от Минобороны. В минувшую пятницу военное ведомство сообщало о поражении техники и личного состава ВСУ в районе станции Боровая, противник потерял до 20 солдат.
Отметим, что в последнее время ВС России нарастили количество точечных ракетных ударов по выявленным целям, на которые наводят, в том числе и украинские подпольщики. Накануне подполье сообщало об ударах по Николаеву, в результате чего были ликвидированы 14 иностранных наемников.
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