Новинки в отрасли БПЛА в РФ: дрон для дистанционного минирования и БПЛА воздушного пуска
После того как стало понятно, что без дронов невозможно вести боевые действия в современных конфликтах, наша страна сосредоточилась на развитии данной отрасли. Если в начале СВО ВС РФ несколько отставали в плане оснащенности беспилотниками, то сегодня российская армия в данном вооружении занимает лидирующие позиции.
Впрочем, несмотря на достигнутые успехи, отечественные инженеры не останавливаются и продолжают создавать новые типы дронов для армии.
Так, недавно стало известно, что главе Минобороны РФ Сергею Шойгу был представлен ударный БПЛА дистанционного минирования.
Аппарат представляет собой квадрокоптер, оснащенный универсальными системами для сброса боеприпасов разных типов в зависимости от задачи.
Со слов разработчика, дрон способен работать в условиях низкой видимости, устойчив к помехам РЭБ, а также предельно прост в управлении. Благодаря последнему преимуществу подготовка операторов для управления данным БПЛА может занимать всего две недели.
В свою очередь, еще одной отечественной новинкой стал дрон-камикадзе воздушного старта. ОАК представила патент на беспилотник, который сможет запускаться со штатных авиационных катапультных устройств, с внешних точек подвески и универсальных внутрифюзеляжных катапультных устройств.
Боевая часть БПЛА представляет собой фугасный, осколочно-фугасный, осколочно-фугасный зажигательный или кумулятивный заряды.
Дрон имеет турбореактивный двигатель, обеспечивающий полет на высоте до 8 км со скоростью от 130 до 715 км/ч, оптическую систему, датчики навигационной системы, а также бортовую интеллектуальную систему поиска и наведения на базе ИИ.
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