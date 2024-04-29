Украинский офицер: С потерей Часова Яра ВСУ лишатся мощнейшего узла обороны, за которым нет оборонительных рубежей

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Украинский офицер: С потерей Часова Яра ВСУ лишатся мощнейшего узла обороны, за которым нет оборонительных рубежей

Потеря Часова Яра откроет российской армии прямую дорогу на Константиновку, при этом у ВСУ не будет возможностей закрепиться на новых линиях обороны, поскольку они просто отсутствуют. Об этом заявил замкомбата 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер.

По словам украинского офицера, потеря Часова Яра будет означать потерю мощнейшего узла обороны ВСУ, после которого до самой Константиновки нет других оборонительных рубежей. Онуфер подчеркивает, что, отступив из Часова Яра, ВСУ не смогут закрепиться в селах, потому что там нет необходимых укреплений и предприятий, где можно было бы долго держать оборону.



В случае захвата Часова Яра начнутся очередные полевые бои, позиционная война от села к селу. И нам будет очень тяжело закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет «Азовстали», заводов, где можно долго держать оборону

— заявил офицер ВСУ.

В условиях «полевой войны» российские войска имеют преимущество перед ВСУ, они очень быстро «закапываются» и оборудуют позиции, которые потом практически невозможно взять. Так что выбить ВС России из «захваченных» сел практически невозможно.

Между тем, по данным украинских ресурсов, ситуация по Часовым Яром для ВСУ очень сложная, российские штурмовые группы продолжают теснить украинские подразделения. Для спасения ситуации две недели назад в бой был брошен спецназ ГУР МО Украины, который сумел приостановить наступление ВС России, но на этом успехи ВСУ закончились.
24 комментария
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  1. Уарабей Звание
    Уарабей
    +9
    Сегодня, 10:20
    Да потом всё равно скажут, что Часов Яр был особенно и не нужен и что Россия ничего значимого не приобрела с его освобождением. Проходили уже.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +8
      Сегодня, 10:26
      Админ 93-й ОМБр «Холодный Яр» потребовал вернуть «Абрамсы» на фронт.
      «Да, горят, дык это же война (для РФ — спецоперация )» . По его словам, решение об отводе «абрашей» в тыл захисники встретили в штыки, поскольку американское железо, оказывается, стоит дороже украинских жизней.

      «Вы конченые ......., а не руководство Украины! Люди гибнут, а вы, ....., танки у 47-й бригады забрали по команде США. Как же вы можете вообще на земле жить?! Те, кто выживут, обязательно придут за вами и посадят вас на дуло этих танков», — и это далеко не самое жесткое реагирование на эту новость, которая буквально всколыхнула весь укровермахт.

      А еще «холодноярец» в своем спиче про ситуацию в Часов Яре сообщил: «Бои уже идут в городе, а наши „великие“ полководцы и правительство рассказывают, что противник еще даже не приблизился в Часов Яру… вся техника, которая пытается заехать в город, подвергается атакам FPV-дронов. Те, кто на камеру говорят, как им „хорошо“ живется, получая 100 тысяч гривен, в Часов Яре под обстрелами врага, там не был. Будет очень справедливо, если великий ухилянт Зеленский 21 мая попадет на „передок“ в качестве украинского солдата».
      Похоже, эта мысль становится идеей фикс для всех без исключения украинских солдат. Они так и говорят, что поступающая в незалежную военная помощь США не обратит вспять нынешнее наступление России из-за лютой несправедливости.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 10:21
    «С потерей Часова Яра ВСУ лишатся мощнейшего узла обороны, за которым нет оборонительных рубежей» —

    — Бегите за Карпаты!
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      Сегодня, 10:24
      Какелы и за Карпатами никому не нужны - их потихоньку ото всюду начинают выпирать: из Польши, Германии и Бритосии.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +5
        Сегодня, 10:47
        их потихоньку ото всюду начинают выпирать
        На западе расчет был на дворцовый переворот в Кремле и поражение России через 3-4 месяца. Бедныебеженцы должны были вернуться на родину -репарации считать и благодарить европейцев. Но что-то пошло не так... Кормить их годами никто не намеревался.
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          +1
          Сегодня, 11:01
          Да. С переворотом у них не вышло. Думали санкции, аресты и прочее. Просчитались. Нас голой задницей не возьмёшь
          1. Болторез Звание
            Болторез
            +1
            Сегодня, 11:06
            С переворотом у них не вышло.
            В британских СМИ первые 3-4 месяца с начала об этом писали как о свершившемся факте. Расчет был на несколько побед ВСУ в сочетании с нехваткой бензина и продовольствия (в России belay ) и поддержку переворота со стороны среднего класса ( не того что с 17 тыр), лишенного виз в Италию.
            1. igorbrsv Звание
              igorbrsv
              +1
              Сегодня, 11:13
              У вас доступ к инфо был. Но и мы так думали. Они нас раскачать пытались.. Но нас раскачать - это вообще не реально. Да вот они нашу землю бить начали. Теперь может встанем, но правда не извиниться
              1. Болторез Звание
                Болторез
                +3
                Сегодня, 11:21
                нас раскачать - это вообще не реально.
                Вообще-то вполне реально.Просто санкции не сработали- если еще в 90е Запад и был -"весь мир", то сейчас- его часть, пусть и значительная. Главное- что гнездо сисяна было разорено вовремя( я так вижу)- его здесь считали реальным кумиром большинства россиян. Свою роль сыграл и паралельный импорт- я кушал уху, читая на форумах, когда шли бои и решалась судьба остатков Империи, люди писали- " корм :?*("№ под санкциями, чем я буду своего песика кормить"? Могу заметить, что если Британия встанет перед вопросом жизни и не совсем жизни-колонии- британцы о корме для кыси-песи рассуждать не будут.
    2. ANB Звание
      ANB
      +2
      Сегодня, 10:31
      . Бегите за Карпаты!

      Горная система Карпат - это мощнейший естественный рубеж обороны. Если прямо сейчас начать оборудовать там укрепления, то они станут непреодолимыми для ВС РФ. Если успеть вовремя отвести туда личный состав со всей Украины.
      А в Часов Яр нужно загнать всех нациков, чтобы они обеспечили нужное время для подготовки.
      :)
  3. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +1
    Сегодня, 10:28
    С потерей Часова Яра ВСУ лишатся мощнейшего узла обороны, за которым нет оборонительных рубежей
    Ну... Это - плохая новость для ВСУ.
    А хорошая - у РФ нет достаточных резервов, чтобы совершить прорыв.
    Никто никуда не торопится.
    ФАБы есть.
    Так что... стройте свои линии. Пока не жарко.
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 11:04
      Да у нас в России совсем не торопятся. Может и правильно what
  4. AlexWar
    AlexWar
    +1
    Сегодня, 10:30
    Если там нет оборонительных рубежей то надо в обход наступать.
    В обход часов яр брать надо. Пусть сидят в городе.
    Дальше оборона всу может серьезно посыпаться. Либо новость утка. Требует проверки
  5. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 10:33
    потеря Часова Яра будет означать потерю мощнейшего узла обороны ВСУ, после которого до самой Константиновки нет других оборонительных рубежей

    Ну что ж, поглядим, насколько это соответствует действительности.
    Часов Яр мы возьмём, в ближайшее время, сомнений нет.
    Специально занёс эту заметку в закладки, чтобы проверить, как быстро мы, после взятия Часового Яра, дойдем до Константиновки
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 11:06
      Ещё неизвестно что раньше - может Константиновку. Но всё равно хронологию расскажите
  6. German Titov Звание
    German Titov
    +3
    Сегодня, 10:34
    Родина И.Д. Кобзона. Бандерлоги часто пишут о смерти наших "Отправился к Кобзону".
    1. sdivt Звание
      sdivt
      +1
      Сегодня, 12:16
      Все мы когда-нибудь покинем этот, как принято говорить, не самый лучший из миров.
      И, когда придёт моё время, то общество И.Кобзона я бы предпочел многим другим
      Уж всяко обществу Бендеры
  7. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +4
    Сегодня, 10:37
    Сведения об "отсутствии оборонительных рубежей" крайне сомнительны, поскольку не может быть такого, чтобы штаб всу в Краматорске не был прикрыт укрепрайонами, а Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск это по сути одна крупная городская агломерация. Поэтому, высказывание офицера азива об отсутствии за Часов Яром оборонительных рубежей очень похоже на банальную дезу.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:41
      ИМХО наша разведка разберётся, что там есть, чего там нет......
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:41
    В западных СМИ новая ( старая) тема : ВСУ отбили 100/500 российских атак и заняли новые позиции.А дальше "сухим" языком идёт перечисление что заняли наши войска.О трофеях на Поклонной горе пока молчат.
  9. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +2
    Сегодня, 10:41
    Часов Яр падёт в любом случае, наши его возьмут и двинуться дальше, как бы там украинцы не сопротивлялись, это однозначно❗❗❗
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 10:53
    Даже катакомбы Азовстали не панацея. Ушлепки из навоза после прилета ФАБ 3000 быстренько решили поднять культяпки вверх.
  11. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 11:04
    "...Михаил Онуфер". what Прямо Мишка де Лафер- Хранцуз.
  12. лесничий Звание
    лесничий
    +1
    Сегодня, 11:44
    А почему это с потерей Часов Яра далее нет укреплений и заводов? Константиновка примерно тот же Артёмовск, а Краматорск ещё посложнее будет, Славянск не село какое-то а полновесный город.Там ещё уйму сил приложить надо чтобы вернуть все обратно. Вообще юговосток бывшей Краины был промышленным и соответственно густонаселённым, заводов там хватает.