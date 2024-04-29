Украинский офицер: С потерей Часова Яра ВСУ лишатся мощнейшего узла обороны, за которым нет оборонительных рубежей

В случае захвата Часова Яра начнутся очередные полевые бои, позиционная война от села к селу. И нам будет очень тяжело закрепиться в селах, потому что здесь нет капитальных сооружений, нет «Азовстали», заводов, где можно долго держать оборону

Потеря Часова Яра откроет российской армии прямую дорогу на Константиновку, при этом у ВСУ не будет возможностей закрепиться на новых линиях обороны, поскольку они просто отсутствуют. Об этом заявил замкомбата 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер.По словам украинского офицера, потеря Часова Яра будет означать потерю мощнейшего узла обороны ВСУ, после которого до самой Константиновки нет других оборонительных рубежей. Онуфер подчеркивает, что, отступив из Часова Яра, ВСУ не смогут закрепиться в селах, потому что там нет необходимых укреплений и предприятий, где можно было бы долго держать оборону.— заявил офицер ВСУ.В условиях «полевой войны» российские войска имеют преимущество перед ВСУ, они очень быстро «закапываются» и оборудуют позиции, которые потом практически невозможно взять. Так что выбить ВС России из «захваченных» сел практически невозможно.Между тем, по данным украинских ресурсов, ситуация по Часовым Яром для ВСУ очень сложная, российские штурмовые группы продолжают теснить украинские подразделения. Для спасения ситуации две недели назад в бой был брошен спецназ ГУР МО Украины, который сумел приостановить наступление ВС России, но на этом успехи ВСУ закончились.