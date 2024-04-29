«Бесогон»: Некомпетентность не так безобидна, как кажется на первый взгляд

5
«Бесогон»: Некомпетентность не так безобидна, как кажется на первый взгляд

Советский и российский режиссер, публицист и общественный деятель Никита Михалков в очередном выпуске своей авторской программы "Бесогон" поднял тему, касающуюся такого распространенного явления, как инфантильная некомпетентность, которая далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.

Михалков процитировал историка и философа Андрея Фурсова, подчеркнувшего, что "коричневая" идея в современном мире работает на создание такого строя, при котором в человеке отрицается все человеческое. В свое время Гитлер, в отличие от своих современных последователей, не располагал достаточными техническими средствами, он всего лишь шел в сторону того, чего успешно добиваются западные глобалисты.



Таким образом, книга Клауса Шваба "Четвертая промышленная революция" является в какой-то степени страшнее "Майн Кампфа*" (*запрещена в РФ) Гитлера. Как и Гитлер, Шваб и его приспешники всячески отрицают христианство, однако при этом глобалисты располагают широким спектром технических средств для реализации своих идей, которых не было у немецкого фюрера. Современные глобалисты, по сути, пытаются взять у России реванш за нанесенное ей гитлеровскому рейху поражение.

Михалков отметил, что обращения главы киевского режима Зеленского практически дословно повторяют тексты гитлеровских листовок, а запускаемые в СМИ кампании по дезинформации проводятся по заветам министра пропаганды нацистской Германии Геббельса.

Михалков также напомнил, как после развала Советского Союза на постсоветском пространстве, в том числе в России, при активном участии западных НКО последовательно уничтожалась создаваемая веками система образования. Классическое образование, опирающееся на системный подход, подменялось примитивными тестами и другими широко распространенными на Западе методами.

Михалков резюмировал, что воспитание подрастающего поколения должно начинаться с самого раннего возраста: через сказки, былины, рассказы о нашей стране. Если этим пренебрегать, человек нахватается ложных ценностей из других источников, и переделать его будет очень трудно.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    +2
    Сегодня, 11:41
    Если "Майн Кампф" и прочая нацистская литература запрещена в РФ, то откуда Михалков знает, что кто-то ныне использует её идеи? Почитывает запрещёнку?
    А вообще, мне с самого начала казалось, что запреты на любое знакомство с первоисточниками нацистской и фашистской идеологий (в числе прочего, эти запреты привели к тому, что ныне мало кто их вообще у нас различает) служат в первую очередь ликвидации иммунитета от них в обществе. Если раньше знали, что для того, чтобы бить врага, нужно знать его оружие, то сейчас, почему-то, возобладал противоположный подход: запрети изучать врага, сажай за это, и никакого врага вроде и нет вовсе. То есть страусиная политика ныне у нас возведена в ранг закона.
    1. Болторез Звание
      Болторез
      +1
      Сегодня, 11:57
      запреты на любое знакомство с первоисточниками нацистской и фашистской идеологий
      Читал Mein kampf на английском. Ее пытаются запретить, потому что там на самом деле нет мракобесия- это адекватно логически изложенная программа. Это как запретить контрпропаганду табака потому что первыми, кто развернул таковую, основываясь на научные исследования о вреде курения, были нацисты. От того, что первыми, кто боролся с курением,были нацисты, табак не стал полезнее.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +3
      Сегодня, 12:01
      Цитата: УАЗ 452
      То есть страусиная политика ныне у нас возведена в ранг закона.

      И еще пещерная некомпетентность ! И одни понты. request
  2. Юлиан_Б Звание
    Юлиан_Б
    0
    Сегодня, 12:10
    всячески отрицают христианство
    вот не надо лгать. Вспомним Псковскую миссию, где православные иерархи жали руку фашистам, в то время, когда советские партизаны эти руки отрывали. Или пряжку фашистких солдат "С нами Бог" ... Поход Гитлера, можно расценивать и как пожелание папы Римского, когда папа Римский в начале 30х по сути одобрил крестовый поход против СССР. Тогда же советские рабочие много пожгли икон в ответ на такие заявления папы римского.
  3. Vita VKO Звание
    Vita VKO
    0
    Сегодня, 12:26
    Тесты в школе стали применять не от хорошей жизни. Эта хоть какая та альтернатива предзятости, коррупции и халатности в средней школе. В период бездорожья и низких зарплат она себя оправдала полностью.
    Переводить все экзамены в устные и письменные глупость. Нужны комбинированный варианты экзаменов. Что бы и воображение детей развивалось и объективность оценок осталась на уровне.