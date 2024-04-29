«Бесогон»: Некомпетентность не так безобидна, как кажется на первый взгляд

Советский и российский режиссер, публицист и общественный деятель Никита Михалков в очередном выпуске своей авторской программы "Бесогон" поднял тему, касающуюся такого распространенного явления, как инфантильная некомпетентность, которая далеко не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.Михалков процитировал историка и философа Андрея Фурсова, подчеркнувшего, что "коричневая" идея в современном мире работает на создание такого строя, при котором в человеке отрицается все человеческое. В свое время Гитлер, в отличие от своих современных последователей, не располагал достаточными техническими средствами, он всего лишь шел в сторону того, чего успешно добиваются западные глобалисты.Таким образом, книга Клауса Шваба "Четвертая промышленная революция" является в какой-то степени страшнее "Майн Кампфа*" (*запрещена в РФ) Гитлера. Как и Гитлер, Шваб и его приспешники всячески отрицают христианство, однако при этом глобалисты располагают широким спектром технических средств для реализации своих идей, которых не было у немецкого фюрера. Современные глобалисты, по сути, пытаются взять у России реванш за нанесенное ей гитлеровскому рейху поражение.Михалков отметил, что обращения главы киевского режима Зеленского практически дословно повторяют тексты гитлеровских листовок, а запускаемые в СМИ кампании по дезинформации проводятся по заветам министра пропаганды нацистской Германии Геббельса.Михалков также напомнил, как после развала Советского Союза на постсоветском пространстве, в том числе в России, при активном участии западных НКО последовательно уничтожалась создаваемая веками система образования. Классическое образование, опирающееся на системный подход, подменялось примитивными тестами и другими широко распространенными на Западе методами.Михалков резюмировал, что воспитание подрастающего поколения должно начинаться с самого раннего возраста: через сказки, былины, рассказы о нашей стране. Если этим пренебрегать, человек нахватается ложных ценностей из других источников, и переделать его будет очень трудно.