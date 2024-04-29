Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: ВСУ потеряли 6 гаубиц и 35 военнослужащих

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Начальник пресс-центра группировки «Днепр»: ВСУ потеряли 6 гаубиц и 35 военнослужащих

Российские военные группировки в зоне проведения СВО продолжают наносить по противнику ощутимые удары по всем направлениям.

На Херсонском и Запорожском направлениях против подразделений ВСУ действуют силы российской группировки «Днепр». Начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян рассказал о текущей оперативной обстановке в зоне её ответственности.



По словам офицера, в районе населённых пунктов Республиканец и Червоный Маяк в Херсонской области, а также села Новоданиловка в Запорожской области были нанесены удары и огневое поражение трём бригадам ВСУ – 121 и 126 бригадам территориальной обороны и 117 механизированной бригаде.

Что касается потерь противника, то согласно информации, озвученной Кодряном, ВСУ потеряли как минимум 35 человек и два автомобиля. Кроме того, у украинской стороны значительные потери в артиллерии. Начальник пресс-центра группировки «Днепр» сообщил об уничтожении шести вражеских гаубиц, большинство из которых западного производства. Это три американские гаубицы М777 и одна М102, британская гаубица «FH-70» и 122 мм советская гаубица Д-30.

Всего за время конфликта, по данным Минобороны России, ВСУ потеряли почти 9190 орудий полевой артиллерии и минометов.
4 комментария
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  1. Владимир_Д Звание
    Владимир_Д
    +1
    Сегодня, 10:47
    Не прошло и суток как телеграмм разблокировал всех ботов ВСУ, ГУР, уведомлявших о координатах расположения российских войск. Видимо поступил окрик из Вашингтона
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 11:38
      Владимир Д hi, зато КАКИЕ заявления Дуров делал, о недопустимости использовании Телеги для нанесения ударов, ну и как его после этого назвать?
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 12:27
      Информация по западной арте.

      Разобраться помогут сведения, которые западные специалисты собрали по итогу работы своей техники на Украине за сезон 2023-2024 годов.Выясняется, что американцы оценивают эффективность использования своих артиллерийских систем всего лишь на уровне 30%. А выходит такая низкая эффективность, в первую очередь, по причине безгильзового способа заряжания орудия.Суть в том, что металлические гильзы ВС России не боятся трудных условий, а высокотехнологичные гильзы НАТО очень не любят грязь и влагу. Вплоть до того, что боеприпас нельзя класть на землю.


      . Суть в том, что заряжающий и противооткатный механизмы артиллерии НАТО содержат ряд капризных систем, состояние которых необходимо регулярно держать под контролем при помощи особых приборов. В условиях интенсивных боевых действиях это нужно делать после каждого выстрела.То есть, грубо говоря, сперва надо осмотреть в боевых условиях заряжающий механизм, потом понять, какое количестве газа осталось в противооткатке. Если его мало – надо везти орудие на завод, ну или продолжать стрелять на свой страх и риск. Западные аналитики показывают интересные цифры. Из-за ненадлежащей эксплуатации западных орудий в 44-й артиллерийской бригаде ВСУ погибло 13 командиров орудий в период контрнаступления.В 43-й украинской бригаде из пяти переданных в прошлом году немецких САУ – 3 подбиты, 2 самоуничтожились из-за "плохих условий эксплуатация".


      https://dzen.ru/a/Zi6jwe7hRwzi2vWR

      Интересно а миномёты Молот случайно не западные специалисты помогали конструировать ВСУ?Они ведь тоже взрывались при эксплуатации. what
    3. Синоид Звание
      Синоид
      0
      Сегодня, 12:32
      Подскажите, а что вы делаете на данных ресурсах? Или вам кто-то сказал. что они заработали?