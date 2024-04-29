Маск о переговорах по поводу многолетней поддержки Киева Вашингтоном: Это безумие
Украина все больше начинает напоминать «черную дыру» для своих западных партнеров. Киевский режим, несмотря на всеобъемлющую поддержку от ЕС и США, постоянно жалуется на недостаток средств и вооружения, буквально требуя новых вливаний.
Так, не успел Джо Байден подписать принятый Конгрессом законопроект о выделении 61 млрд долларов для Украины, как в Киеве заговорили о необходимости согласования новой помощи. По крайней мере, об этом в своем недавнем вечернем обращении к нации заявил Владимир Зеленский.
Со слов украинского президента, Вашингтон и Киев уже работают над конкретным текстом договора в сфере безопасности, предусматривающем в том числе 10-летнюю поддержку Украины со стороны США с ежегодным предоставлением финансовой и военной помощи.
Позднее аналогичную информацию у себя в соцсети опубликовал и американский предприниматель Дэвид Сакс, написав, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о десятилетней поддержке Украины.
В свою очередь, на вышеупомянутое сообщение отреагировал американский миллиардер Илон Маск.
- написал он на своей странице в соцсети.
Стоит отметить, что схожего мнения придерживаются и многие западные эксперты. Причем некоторые из них заявляют, что, настаивая на заключении 10-летнего договора, Зеленский серьезно подставляет Байдена в преддверии президентских выборов в США.
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