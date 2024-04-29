Маск о переговорах по поводу многолетней поддержки Киева Вашингтоном: Это безумие

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Маск о переговорах по поводу многолетней поддержки Киева Вашингтоном: Это безумие

Украина все больше начинает напоминать «черную дыру» для своих западных партнеров. Киевский режим, несмотря на всеобъемлющую поддержку от ЕС и США, постоянно жалуется на недостаток средств и вооружения, буквально требуя новых вливаний.

Так, не успел Джо Байден подписать принятый Конгрессом законопроект о выделении 61 млрд долларов для Украины, как в Киеве заговорили о необходимости согласования новой помощи. По крайней мере, об этом в своем недавнем вечернем обращении к нации заявил Владимир Зеленский.



Со слов украинского президента, Вашингтон и Киев уже работают над конкретным текстом договора в сфере безопасности, предусматривающем в том числе 10-летнюю поддержку Украины со стороны США с ежегодным предоставлением финансовой и военной помощи.

Позднее аналогичную информацию у себя в соцсети опубликовал и американский предприниматель Дэвид Сакс, написав, что Вашингтон и Киев ведут переговоры о десятилетней поддержке Украины.

В свою очередь, на вышеупомянутое сообщение отреагировал американский миллиардер Илон Маск.

Это безумие

- написал он на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что схожего мнения придерживаются и многие западные эксперты. Причем некоторые из них заявляют, что, настаивая на заключении 10-летнего договора, Зеленский серьезно подставляет Байдена в преддверии президентских выборов в США.
13 комментариев
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  1. Пленник Звание
    Пленник
    +1
    Сегодня, 11:02
    sad Что малый, что старый- дЭбилы. Один в маразме, другой наркоман. Чудят напропалую. Какие десять лет, лишенцы?!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:09
      Первый раз слышу чтобы проститутка требовала от клиента обещания оплачивать её услуги 10-ть лет... Да за эти годы он другую более молодую и привлекательную найдёт... laughing
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +2
        Сегодня, 11:19
        Маск о переговорах по поводу многолетней поддержки Киева Вашингтоном: Это безумие

        Безумие ещё и для стран ЕС и НАТО, ибо это также будет распространяться и на 10-летнее ОГРАБЛЕНИЕ Соединёнными штатами Америки ЭКОНОМИК своих союзников - в странах ЕС и НАТО в прокси-войне США с Россией.!

        А именно, ОГРАБЛЕНИЕ экономик этих стран - под эгидой Вашингтона/Пентагона - в отношении обязательного оказания помощи киевскому режиму также и с их стороны как соучастников по НАТО этой прокси-войне США с Россией.
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 11:30
          Со слов украинского президента, Вашингтон и Киев уже работают над конкретным текстом договора в сфере безопасности, предусматривающем в том числе 10-летнюю поддержку Украины со стороны США с ежегодным предоставлением финансовой и военной помощи.

          Молчал бы уж Зеленский!
          Что Зеленскому напоследок его правления в Укрорейхе его кураторы из МИ-6 и ЦРУ подкинут - то он и подпишет!
          Не сам он всё это придумал.
          1. Shurik70 Звание
            Shurik70
            +1
            Сегодня, 12:18
            Создаётся впечатление, что Байден хочет совершить оригинальное самоубийство, прихватив с собой всё население планеты, путём провоцирования ядерной войны.
            Он признался, что суицидные мысли его посещали.
            https://yandex.ru/video/preview/6008300925427813432
      2. Пленник Звание
        Пленник
        +1
        Сегодня, 12:03
        Этот не найдет. Ему уже года два черти в аду прогулы ставят.
      3. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 12:31
        Цитата: Lev_Russia
        Первый раз слышу чтобы проститутка требовала от клиента обещания оплачивать её услуги 10-ть лет..

        Да уж, обнаглели женщины с низкой социальной ответственностью. Где это видано, чтобы проститутка, не просила а требовала.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:03
    «Украина всё больше начинает напоминать "чёрную дыру"» —

    — "Давай,давай!" ...
  3. Tusv Звание
    Tusv
    -1
    Сегодня, 11:04
    Поддерживаю Илона. Лучше кататься на Тесле, чем на танке
    1. Пленник Звание
      Пленник
      0
      Сегодня, 12:04
      Судя по последним странным смертям, Тесла тоже не самый безопасный вид транспорта. winked
  4. Комментарий был удален.
  5. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 11:10
    Это не безумие, это заявка фашингтона на дальнейшую эскалацию с РФ, на показать, что "России не удастся победить на поле боя", что укрорейх останется под кремлевскими западными партнерами, и будет воевать до последнего бандеровца. Наглосаксы не отступают от своей стратегии, которая понятна для всех, в отличии от Кремля, который сам не знает, чего хочет от этой войны, и как он будет побеждать своих западных партнеров на русской земле.
  6. Трус Звание
    Трус
    -1
    Сегодня, 11:30
    Так, не успел Джо Байден подписать принятый Конгрессом законопроект о выделении 61 млрд долларов для Украины, как в Киеве заговорили о необходимости согласования новой помощи.

    Как тут не вспомнить классику.
    - Как говорит наш дорогой шеф: «Куй железо не отходя от кассы».
  7. Север35 Звание
    Север35
    +1
    Сегодня, 11:48
    Цитата: Пленник
    Один в маразме, другой наркоман
    Решение принимают ведь не они, а практичная , расчетливая группа лиц, решающая свои задачи с помощью денег.
    принятый Конгрессом законопроект о выделении 61 млрд долларов для Украины
    . Значит за 10 лет "родственных славян" с обеих сторон станет меньше, да и Царства их ослабнут. С Индейцами ведь получилось.