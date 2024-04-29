Вьетнам принял решение закупить партию южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder

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Вьетнам принял решение закупить партию южнокорейских самоходных гаубиц K9 Thunder

Южнокорейская самоходная гаубица K9 Thunder становится весьма популярной в мире, многие страны уже закупили данную гаубицу, некоторые только планируют это сделать. Очередной страной, планирующей поставить данную САУ на вооружение, оказался Вьетнам.

Министерство обороны Вьетнама объявило о намерениях закупить для народной армии республики южнокорейские 155-мм/52 самоходные гаубицы K9 Thunder. Количество планируемых к закупке САУ не сообщается, предметные переговоры с южнокорейской стороной еще не проводились, все только на начальной стадии, хотя о намерениях Ханоя в Сеуле знают.



По имеющимся данным, замминистра обороны Вьетнама Хоанг Суан Чиен довел до южнокорейских военных планы республики по закупке САУ K9 Thunder 23 апреля 2024 года в ходе прошедшего в Ханое «11-го Корейско-вьетнамского диалога по оборонной стратегии».

Чиен оценил корейские системы вооружений и выразил намерение расширить сотрудничество в оборонной промышленности, включая внедрение корейских систем вооружения, таких как K9, и обратился к корейскому правительству с просьбой о сотрудничестве с этой целью.

— говорится в сообщении южнокорейского военного ведомства.

155-мм/52 самоходная гаубица К9 Thunder весит 47 тонн, мощный дизель в 1000 л. с. обеспечивает скорость до 67 км/ч. Запас хода 480 км. Вооружена К9 155-мм орудием с длиной ствола в 52 калибра, скорострельность достигает 15 выстрелов в минуту. Экипаж 5 человек.
8 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 11:24
    Социалистический Вьетнам закупает партию гаубиц у капиталистической Южной Кореи... Когда-то это и в кошмарном сне бы не приснилось... Стираются грани между "...измами" обыкновенным прагматизмом...
    1. panov_panov Звание
      panov_panov
      0
      Сегодня, 11:36
      Не вижу в этом проблемы, Советский Союз тоже это делал как в военной так и гражданской сфере. Разбирал до винтика изучал, и потом делал свое)
    2. U-58 Звание
      U-58
      0
      Сегодня, 11:42
      А вы предложите социалистическому Втетнаму контрагента в лице СССР, глядишь, он и купит...
  2. Alex013 Звание
    Alex013
    0
    Сегодня, 11:45
    География поставок данной САУ обширна. Польша, Индия, Эстония, Египет, Финляндия, Турция (Фыртына). Особенно напрягает контракт с Польшей на поставку 200+ Громов, понятно куда пойдут.....
  3. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 12:03
    К9 действительно раскупают хорошо, но и возможности промышленности Республики Корея имеют предел. Сейчас она выполняет большой заказ Войска Польского и вот вопрос, когда же они смогут их поставить Вьетнаму?
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 12:20
      Быстро. Недавно объявили о запуске еще одной линии сборки К9, планируется еще одна. Вы недооцениваете возможности своих заводов. Корейские фабрики – это совершенно другой мир.
  4. Бускан
    Бускан
    -1
    Сегодня, 12:29
    Корейская САУ великолепна. Одна из лучших в мире. Было бы интересно прочитать на ВО статью по современным САУ, особенно интересны шведские Арчер.
    P S статью по современным САУ хотелось бы, чтобы написал артиллерист, который сам таскал снаряды с грунта.
    1. hohohol Звание
      hohohol
      0
      Сегодня, 12:33
      Корейская САУ великолепна. Одна из лучших в мире.

      Спорное утверждение. Она еще не прошла проверку в СВО.