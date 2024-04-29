Мэр Киева Кличко: Правительство в недостаточной степени борется с коррупцией
Мэр украинской столицы Виталий Кличко в очередной раз высказал недовольство политикой центральных властей во главе с Зеленским.
В интервью репортёру немецкого издания Funke Mediengruppe Кличко отметил, что правительство в недостаточной степени борется с коррупцией, что, по его словам, подтвердит любой украинский гражданин.
На вопрос журналиста относительно того, чтобы обсудить эти проблемы с президентом Зеленским, мэр Киева ответил, что с начала конфликта он многократно пытался это сделать, но у него ничего не вышло.
Он также назвал провокационным вопрос немецкого журналиста касательно возможности стать президентом Украины, добавив, что многие политики думают о высоких государственных постах. Однако в нынешних реалиях, когда страна вообще может исчезнуть, говорить об этом бессмысленно, считает глава украинской столицы.
- подчеркнул Кличко.
Напомним, что в декабре прошлого года Кличко фактически обвинил Зеленского в создании на Украине авторитарного режима, заявив, что в стране практически не осталось независимых институтов власти.
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