Мэр Киева Кличко: Правительство в недостаточной степени борется с коррупцией

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Мэр Киева Кличко: Правительство в недостаточной степени борется с коррупцией

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в очередной раз высказал недовольство политикой центральных властей во главе с Зеленским.

В интервью репортёру немецкого издания Funke Mediengruppe Кличко отметил, что правительство в недостаточной степени борется с коррупцией, что, по его словам, подтвердит любой украинский гражданин.



На вопрос журналиста относительно того, чтобы обсудить эти проблемы с президентом Зеленским, мэр Киева ответил, что с начала конфликта он многократно пытался это сделать, но у него ничего не вышло.

К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела
- сказал Кличко.

Он также назвал провокационным вопрос немецкого журналиста касательно возможности стать президентом Украины, добавив, что многие политики думают о высоких государственных постах. Однако в нынешних реалиях, когда страна вообще может исчезнуть, говорить об этом бессмысленно, считает глава украинской столицы.

Украина может перестать существовать через несколько месяцев, если мы не станем сильными. О чем тут вообще можно говорить

- подчеркнул Кличко.

Напомним, что в декабре прошлого года Кличко фактически обвинил Зеленского в создании на Украине авторитарного режима, заявив, что в стране практически не осталось независимых институтов власти.
15 комментариев
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  1. Чёрный Звание
    Чёрный
    +2
    Сегодня, 11:43
    Оно её возглавляет wassat .....Педалику обидно, его рылу кормушка досталась маленькая, вот он и хрюкает возмущённо
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      0
      Сегодня, 11:56
      Чтоб воровать - надо достаточно умным быть.
      Кличко не ворует.
      А что недостаточно борются - так кто-ж сам себя посадит.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Чёрный
      Оно её возглавляет wassat .....Педалику обидно, его рылу кормушка досталась маленькая, вот он и хрюкает возмущённо

      этт поема )))))
      "К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично."
      "Я встречался с многими милиционерами, которые погибли, с людьми—демонстрантами, которые погибли; и все мне задают вопрос"
  2. Тралл Звание
    Тралл
    0
    Сегодня, 11:48
    А сам Кличек хоть на украине или уже давно в неметчине?)
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 11:49
    Кличко отметил, что правительство в недостаточной степени борется с коррупцией

    Он себе изменяет в логике речи и умнейших высказываниях. Надо было так написать: - "правительство в недостаточной степени борется с коррупцией среди мэров".
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:50
    «Правительство в недостаточной степени борется с коррупцией» —

    — "Тщательне́й,ребята,тщательне́й" ...
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 11:56
    Когда лупят по ДнепрогЭсу- самое время " бороться" с коррупцией. Виталик Отбитыймозг- прав.)
  6. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 11:57
    Кличко, борец с коррупцией. Смешнее только, на укрорейхе нацизма нет, потому что, там президент еврей.
  7. svp67 Звание
    svp67
    0
    Сегодня, 11:59
    Мэр Киева Кличко: Правительство в недостаточной степени борется с коррупцией
    Рискует же... Если то правительство начнет бороться с коррупцией серьезно, то пан Кличко, со своим братом, окажутся в первой десятке "пiд пiдозрой"
  8. Болторез Звание
    Болторез
    +1
    Сегодня, 11:59
    Кличко фактически обвинил Зеленского в создании на Украине авторитарного режима
    И не поделился властью, поц wassat .
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:07
    Виталий Кличко?!
    А кто это?!.. (тм)
  10. Sancheas Звание
    Sancheas
    0
    Сегодня, 12:08
    К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично.
    Надо организовать бой)
  11. Медведев_Дмитрий Звание
    Медведев_Дмитрий
    0
    Сегодня, 12:14
    В.Кличко как зеркало украинской и... еще кое-какой действительности smile Так и хочется статью написать( как некто В.Ульянов), да не сподобил Господь.
  12. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 12:15
    Ясен пень, раз Кличко- "златоуст" до сих пор не в остроге, значит так оно и есть. winked
  13. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 12:35
    Раздались звуки голоса кличка из капитально отремонтированного куывского метро, заливаемого водой.