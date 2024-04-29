Мэр Киева Кличко: Правительство в недостаточной степени борется с коррупцией

К сожалению, у меня не было возможности встретиться с Зеленским лично. Вероятно, у него есть другие дела

Украина может перестать существовать через несколько месяцев, если мы не станем сильными. О чем тут вообще можно говорить

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в очередной раз высказал недовольство политикой центральных властей во главе с Зеленским.В интервью репортёру немецкого издания Funke Mediengruppe Кличко отметил, что правительство в недостаточной степени борется с коррупцией, что, по его словам, подтвердит любой украинский гражданин.На вопрос журналиста относительно того, чтобы обсудить эти проблемы с президентом Зеленским, мэр Киева ответил, что с начала конфликта он многократно пытался это сделать, но у него ничего не вышло.- сказал Кличко.Он также назвал провокационным вопрос немецкого журналиста касательно возможности стать президентом Украины, добавив, что многие политики думают о высоких государственных постах. Однако в нынешних реалиях, когда страна вообще может исчезнуть, говорить об этом бессмысленно, считает глава украинской столицы.- подчеркнул Кличко.Напомним, что в декабре прошлого года Кличко фактически обвинил Зеленского в создании на Украине авторитарного режима, заявив, что в стране практически не осталось независимых институтов власти.