Британская пресса: европейские банки в 2023 году заплатили в российский бюджет налогов на 800 млн евро

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Британская пресса: европейские банки в 2023 году заплатили в российский бюджет налогов на 800 млн евро

Европейскими банками за прошлый, 2023 год, было выплачено в российский бюджет около 800 миллионов евро (свыше 78 миллиардов рублей) налогов, что в четыре раза превышает объемы аналогичных выплат до начала спецоперации на Украине.

Как сообщает британское издание Financial Times, из оставшихся в России крупнейших европейских банков, в частности Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, большую часть суммы налоговых отчислений выплатила российское дочернее отделение австрийского банка Raiffeisen.



До начала СВО, в 2021 году, западные банки заплатили в России около 200 миллионов евро налогов. Британское издание предполагает, что четырехкратное увеличение суммы налоговых отчислений в 2023 году связано с ростом доходов кредитных организаций. После ввода западных санкций российские банки оказались без доступа к некоторым источникам заимствований, вследствие чего в России выросла популярность европейских банков.

Годом ранее киевский режим включил группу Raiffeisen Bank International (RBI) в список так называемых "спонсоров войны", так как эта финансовая организация продолжает работать в России, однако по указке руководства Евросоюза австрийский банк был сразу же исключен Киевом из реестра. Тем не менее в составленном Киевом списке в настоящее время остаются несколько десятков китайских, немецких, итальянских, французских и других зарубежных компаний.
8 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:44
    «Европейские банки в 2023 году заплатили в российский бюджет налогов на 800 млн евро» —

    — "Заплатили налоги и спят спокойно" ...
    1. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Заплатили налоги и спят спокойно

      они их и так платят, объём прибыли увеличился
  2. LuckyBlog Звание
    LuckyBlog
    0
    Сегодня, 11:45
    а налоги то с прибыли, а прибыль из наших карманов то.
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      Сегодня, 11:49
      А кто вас заставляет держать счета или вклады в Райфайзенбанке? Откройте в каком-нибудь ВТБ, Сбере или Альфа и доставляйте прибыль нашим бузинесменам
  3. Бережливый Звание
    Бережливый
    0
    Сегодня, 12:02
    Капитализм во всей" красе "-прибыль даже на войне дело святое,как говорится "заплати налоги и работай себе дальше "!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:03
    Это просто "пестня" ,которую мы начали в 2013 г запретив филиалы западных банков и разрешив только дочерние структуры" дочки"Дочка обязана работать по правилам и нормативным актам ЦБ РФ.Дочкам ни куда не сбежать,всё подписывает президент- все зависит от дисконта продажи.Это же надо так умудрится Набиулиной, заставить Европу работать на стабильность финансовой системы РФ.А есть ещё американские банки в РФ.Прикол в чём - западные банки берут у себя средства под 0 целых и каких-то десятых процента в валюте,а потом дают кредит в валюте или рублях по ставке ЦБ.И кредиты разлетаются как пирожки из печки.Не многие на сайте понимают кредитную систему в РФ,ограничиваясь своим опытом потребительских кредитов для физлиц. good Это ж сколько бабла в этих евро банках в рублях на территории России под колпаком у Мюллера- Набиулиной.Доггдывался почему Райфайзен так вцелился в Россию( терпит и заморозку выплат по кредитам от участников СВО и списание кредита в случае гибели ).
  5. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +1
    Сегодня, 12:17
    Пришлось почти два года повариться в этой кухне. Тут все предельно просто в части арифметики и предельно запутанно с точки зрения бизнеса/политики и прочего. Буржуи сами наложили санкции на наши банки (подавляющее большинство). И, хотя в этих санкциях нет прямого запрета на проведение операций третьих лиц, но западные компании, которые так или иначе продолжают деятельность в РФ или торговые операции с РФ, сконцентрировали свою финансовую операционную деятельность в этих крупных банках, которые остаются вне санкций. Туда же тяготеют операции по сделкам с нашими партнерами и нейтральными странами, которые по разным причинам нужно проводить в $ или евро. Т.о. эта концентрация против замораживания отношений в результате все равно дала рост.
    По поводу наших налогов, которые идут в эти банки и зарубежным продавцам. В подавляющем объеме это то, без чего нам сейчас не обойтись, в частности практически весь серый импорт, и, смею утверждать, что всякие шмотки, бирюльки и прочий ширпотреб - капля в море действительно критически важной продукции.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 12:33
      Замкадыш.В Норвегии начинается скандальчик при помощи журналистов с Нефтяным фондом национального благосостояния.Фонд вложился в акции немецких фирм производящих комплектующие для микроэлектроники( в правилах нельзя вкладываться в индустрию убийств,своих побратимов).Эти немецкие элементы обнаружены в наших поражающих средствах ( вроде как ракетах).А мы тут смеялись над словами фон Ляйн о том что мы курочим стиралки и холодильники на Украине.Это дебильная на первый взгляд версия - просто операция прекрытия немецкого реэкспорта двойного назначения в РФ.Одно дело стиральных,другое дело наезд на миллиарды в Норвежском фонде.А у Ляйн за этот спектакль счётчик в банке наверно пополнился.Она не идиотка.Со временем всё лезет наружу. hi