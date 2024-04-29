Европейскими банками за прошлый, 2023 год, было выплачено в российский бюджет около 800 миллионов евро (свыше 78 миллиардов рублей) налогов, что в четыре раза превышает объемы аналогичных выплат до начала спецоперации на Украине.Как сообщает британское издание Financial Times, из оставшихся в России крупнейших европейских банков, в частности Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, большую часть суммы налоговых отчислений выплатила российское дочернее отделение австрийского банка Raiffeisen.До начала СВО, в 2021 году, западные банки заплатили в России около 200 миллионов евро налогов. Британское издание предполагает, что четырехкратное увеличение суммы налоговых отчислений в 2023 году связано с ростом доходов кредитных организаций. После ввода западных санкций российские банки оказались без доступа к некоторым источникам заимствований, вследствие чего в России выросла популярность европейских банков.Годом ранее киевский режим включил группу Raiffeisen Bank International (RBI) в список так называемых "спонсоров войны", так как эта финансовая организация продолжает работать в России, однако по указке руководства Евросоюза австрийский банк был сразу же исключен Киевом из реестра. Тем не менее в составленном Киевом списке в настоящее время остаются несколько десятков китайских, немецких, итальянских, французских и других зарубежных компаний.

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