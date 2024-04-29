«Нам приказали не прикасаться к лопатам»: ВСУ остановили строительство новых укреплений на Авдеевском направлении

Обстановка на месте сильно изменилась. Нам приказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать распоряжений. Российская группировка активно атакует и продвигается на нашем направлении.

Украинская армия остановила строительство новых оборонительных линий на Авдеевском направлении, приказ пришел из Генштаба. Об этом пишет Japan Times со ссылкой на украинских военных.ВСУ остановили все работы по строительству новых оборонительных сооружений на Авдеевском направлении. Как заявляют сами украинские военные, приказ поступил на фоне изменения обстановки после прорыва российских войск под Очеретино. При этом участвующие в строительстве подразделения остаются на местах в ожидании дальнейших распоряжений. Не исключено, что их бросят на один из участков для затыкания очередной дыры в обороне.— заявил один из украинских бойцов.Предполагается, что в командовании ВСУ признали бесполезным возведение новых оборонительных линий, так как российская армия продвигается слишком быстро и до ее подхода их все равно не успеют достроить. А вот личный состав на передовой крайне необходим, особенно на фоне больших потерь украинской армии.В издании отмечают, что российская армия ежедневно добивается успеха, «захватывая» все новые территории, тогда как ВСУ вынуждены уйти в оборону на фоне острой нехватки личного состава.