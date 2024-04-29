«Нам приказали не прикасаться к лопатам»: ВСУ остановили строительство новых укреплений на Авдеевском направлении
11
Украинская армия остановила строительство новых оборонительных линий на Авдеевском направлении, приказ пришел из Генштаба. Об этом пишет Japan Times со ссылкой на украинских военных.
ВСУ остановили все работы по строительству новых оборонительных сооружений на Авдеевском направлении. Как заявляют сами украинские военные, приказ поступил на фоне изменения обстановки после прорыва российских войск под Очеретино. При этом участвующие в строительстве подразделения остаются на местах в ожидании дальнейших распоряжений. Не исключено, что их бросят на один из участков для затыкания очередной дыры в обороне.
Обстановка на месте сильно изменилась. Нам приказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать распоряжений. Российская группировка активно атакует и продвигается на нашем направлении.
— заявил один из украинских бойцов.
Предполагается, что в командовании ВСУ признали бесполезным возведение новых оборонительных линий, так как российская армия продвигается слишком быстро и до ее подхода их все равно не успеют достроить. А вот личный состав на передовой крайне необходим, особенно на фоне больших потерь украинской армии.
В издании отмечают, что российская армия ежедневно добивается успеха, «захватывая» все новые территории, тогда как ВСУ вынуждены уйти в оборону на фоне острой нехватки личного состава.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация