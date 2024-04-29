«Нам приказали не прикасаться к лопатам»: ВСУ остановили строительство новых укреплений на Авдеевском направлении

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«Нам приказали не прикасаться к лопатам»: ВСУ остановили строительство новых укреплений на Авдеевском направлении

Украинская армия остановила строительство новых оборонительных линий на Авдеевском направлении, приказ пришел из Генштаба. Об этом пишет Japan Times со ссылкой на украинских военных.

ВСУ остановили все работы по строительству новых оборонительных сооружений на Авдеевском направлении. Как заявляют сами украинские военные, приказ поступил на фоне изменения обстановки после прорыва российских войск под Очеретино. При этом участвующие в строительстве подразделения остаются на местах в ожидании дальнейших распоряжений. Не исключено, что их бросят на один из участков для затыкания очередной дыры в обороне.



Обстановка на месте сильно изменилась. Нам приказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать распоряжений. Российская группировка активно атакует и продвигается на нашем направлении.

— заявил один из украинских бойцов.

Предполагается, что в командовании ВСУ признали бесполезным возведение новых оборонительных линий, так как российская армия продвигается слишком быстро и до ее подхода их все равно не успеют достроить. А вот личный состав на передовой крайне необходим, особенно на фоне больших потерь украинской армии.

В издании отмечают, что российская армия ежедневно добивается успеха, «захватывая» все новые территории, тогда как ВСУ вынуждены уйти в оборону на фоне острой нехватки личного состава.
11 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 11:42
    Не исключено, что их бросят на один из участков для затыкания очередной дыры в обороне.

    Не исключен, что и отход всех на правый берег Днепра намечается и рытьё обороны там.
    1. Shurik70 Звание
      Shurik70
      +2
      Сегодня, 12:01
      Армейское правило- выдалась свободная минута, копай.
      Правило сформулировали выжившие в мировых войнах.
      Если солдаты противника следуют приказу "не копай" - я буду последним, кто будет их за это осуждать
      1. Arzoo Звание
        Arzoo
        0
        Сегодня, 12:33
        Вначале 110 бригада ВСУ побежала из Авдеевки. Все думали, ну бывает, ну возможно всякое. Неожиданный удар+туман был+забомбили. Такие разговоры были. Ладно. Теперь 115 побежала из Очеретино… Мордвичев то там, то тут рвет фронт. Понятно, что нет сил развивать наступление на Днепропетровск. Но такие бегства говорят о состоянии ВСУ. Разве нет?
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +1
    Сегодня, 11:43
    Так можно ждать и копать одновременно. Одно другому не мешает. Или тут как в мультике - "А вдруг война, а я уставший"?
    1. Бережливый Звание
      Бережливый
      +1
      Сегодня, 11:58
      Боятся прилетов во время проведения строительных работ. Одно дело когда горит техника,другое когда массово начнут двухсотить всук во время рытья окопов.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:54
    «Нам приказали не прикасаться к лопатам» —

    — Так и навык "копателей" можно подрастерять ...
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      навык "копателей" можно подрастерять ...

      Не растеряют ! Вона Черное море когда вырыли wink
    2. Oldi Звание
      Oldi
      0
      Сегодня, 12:04
      Не растеряют! Копать моря и стоять на коленях у них в крови wink
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:05
    «Нам приказали не прикасаться к лопатам»
    Ну, дык... Страстная неделя же!
    Работать, а тем более копать - грех.
    Нехристи... request
  5. Вячеслав Неверов
    Вячеслав Неверов
    0
    Сегодня, 12:30
    Автор, не захватывать, а освобождать исторические Российские земли от расположившейся на них бандеровкской, нацистской, фашистской и укродовской нечести!
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:32
    Нам приказали не прикасаться к лопатам, а оставаться на местах и ждать распоряжений
    Лопату в сторону, в руки автомат и в окопы, которые успели вырыть. Там и найдет судьба своего "хероя". Старуха с косой уже за спиной каждого.