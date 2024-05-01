Как Хрущёв разрушал СССР: от деревни до сдачи национальных интересов в мире
Уравниловка и рождение советской буржуазии
Преобразования Хрущёва (Хрущёв: от рабочего до лидера ядерной сверхдержавы) расшатывали советскую систему, ослабляли СССР. Чтобы советские люди разуверились и разочаровались в социализме, в курсе правительства, Хрущёв сразу разрушил основной социалистический принцип: «Каждому по труду». Повсеместно в СССР ввели уравниловку. Сколько ни работай, больше своей ставки не получишь. Труд обесценили.
При Сталине профессор, инженер, конструктор, рабочий-стахановец (т. н. «рабочая аристократия») могли получать больше союзного министра. При Хрущёве высококлассный специалист мог получать меньше обычного рабочего, подсобника на стройке. Одновременно повысили трудовые нормы, а рост зарплаты был заморожен.
Фактически Хрущёв покончил со сталинским социализмом. При Сталине сколько ты заработал, столько и получал. Нормы выработки ежемесячно не повышали. Нормы выработки повышались в зависимости от внедрения на производстве новых мощностей, технологий и техники.
Нарушение основного социалистического принципа развернуло партию и государство от народа. Партийно-бюрократическая номенклатура стала стремительно вырождаться, отделяться от простого народа. Верхушка номенклатуры стала превращаться в новый класс буржуазии, эксплуататоров (социальных паразитов). Понятно, что это был длительный процесс, незаметный большинству людей. Но к 1980-м годам процесс гниения стал уже необратим и привёл к гибели СССР.
Новая буржуазия захотела стать официальными «князьями и боярами», прихватизировать народные богатства и собственность. Для этого и была затеяна горбачёвская «перестройка». Хрущёвский социализм постепенно превратился в разновидность капитализма — госкапитализм. А постоянный рост цен на товары первой необходимости, который начался при Хрущёве, являлся основным признаком капиталистического общества.
Никита Сергеевич Хрущёв и Мао Цзэдун. Август 1958 года
Удар по селу
Никита Сергеевич, считая себя большим специалистом в области сельского хозяйства, запустил сразу несколько разрушительных проектов. В конце эпохи Сталина и в первые годы после его гибели («Пришёл Маленков – поели блинков») сельское хозяйство успешно развивалось. Однако успешному подъёму сельского хозяйства быстро пришёл конец.
Хрущёв без особых причин приказал ликвидировать государственные машинно-тракторные станции (МТС). Эти государственные предприятия на договорных началах с сельскохозяйственными коллективными хозяйствами осуществляли их производственно-техническое обслуживание. Большинство колхозов и совхозов не имели достаточно средств, чтобы самостоятельно покупать сложные сельскохозяйственные машины, тракторы и обеспечивать их бесперебойную работу, готовить соответствующие кадры. К тому же техники на первых этапах не хватало, и существовала необходимость её концентрации и централизованного распределения. Сосредоточение крупной сельхозтехники в МТС давало в таких условиях большой экономический выигрыш.
К тому же МТС сыграли значительную роль в общем подъёме культурно-технического уровня крестьянства. В СССР появился крупный слой сельского технически грамотного населения — квалифицированных трактористов, шофёров, комбайнеров, ремонтников и т. д. Всего их к 1958 году было около 2 млн человек.
Хрущёв же ликвидировал МТС и приказал коллективным хозяйствам выкупить трактора, комбайны и прочую технику. Причём цены назначались высокие. На выкуп техники колхозам пришлось потратить все накопления, которые остались за 1954-1956 гг. Колхозы не могли сразу создать соответствующую базу для хранения и обслуживания техники. К тому же они не имели соответствующих специалистов. Не могли они и массово привлечь бывших работников МТС. Государство могло позволить платить работникам МТС большую зарплату, чем колхозы. Большинство рабочих нашло себе другое применение. В результате многие машины превратились в металлолом. Сплошные убытки. Это сильно подорвало экономический потенциал советской деревни.
Никита Хрущёв развернул кампанию по укрупнению колхозов. Их число сократили с 83 тыс. до 45 тыс. Считалось, что они будут объединяться в мощные «колхозные союзы». В результате Хрущёв надеялся реализовать свой старый проект по созданию «агрогородов». Однако этот проект требовал крупных капиталовложений, которых не было у колхозов. Колхозы и так потратили последние средства на выкуп техники. В результате кампания по укрупнению провалилась.
В это же время Хрущёв нанёс ещё один удар по русской деревне. Москва взяла курс на ликвидацию «неперспективных деревень». Невесть откуда взявшиеся «специалисты» стали оценивать, какие деревни можно оставить, а какие «бесперспективны». Сверху спускали указания по поиску «неперспективных» деревень. Жителей «неперспективных» деревень переселяли, по всему Советскому Союзу пустели сёла и хутора. Эта кампания нанесла страшный вред русской деревне. В первую очередь пострадали коренные русские области. Вред был многогранным — от урона сельскому хозяйству до демографического удара по русскому народу. Ведь именно русская деревня давала основной прирост суперэтносу русов.
Хрущёв и президент Египта Гамаль Абдель Насер на церемонии перекрытия Асуанской плотины на Ниле. 15 мая 1964
Целинная и кукурузная эпопеи
Всё это проходило на фоне вложения огромных средств и усилий на освоение целинных и залежных земель Поволжья, Южной Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. Идея была верной, но дело нужно было вести разумно, постепенно, без постоянной гонки и аврала. Программа должна была иметь долгосрочный характер.
Однако всё делалось в спешке. Освоение целины породило сразу несколько бед. С одной стороны, в этот поспешный и непродуманный проект вложили огромные деньги, средства и усилия. Эти деньги можно было использовать с большей пользой. На «целинный фронт» бросили тысячи специалистов, добровольцев и технику. По комсомольским разнарядкам в казахские степи гнали молодёжь, направляли технических специалистов, направляли целые выпуски учителей, врачей и агрономов. Отправляли и молодых колхозников из «неперспективных» мест. По сути, это была массовая депортация русских из их коренных земель, которые в это время запустевали. С другой стороны, огромные площади освоенных земель через несколько лет стали превращаться в пустыню и солончаки. Возникла экологическая проблема. Снова пришлось вкладывать огромные деньги и усилия, теперь уже для проведения спасательных мероприятий, вроде лесопосадок.
Добавилась «кукурузная лихорадка», «мясная кампания» и «молочные рекорды», которые окончательно подкосили сельское хозяйство. В Советском Союзе существовала проблема кормовых культур, и Хрущёв объявил кукурузу панацеей от всех бед.
Из речи Хрущёва на семинаре:
Во многом на него повлияла поездка в Соединенные Штаты, где кукуруза была одной из основных сельскохозяйственных культур. В 1955-1962 гг. посевные площади под кукурузу удвоили. Приходилось сокращать посевы других культур. Причём кукурузу сеяли даже в тех регионах, которые не подходили этой сельскохозяйственной культуре по природно-климатическим условиям. Так, на эту тему даже возникли анекдоты: «Ну что, братья коряки, сеем кукурузу?» — «Сеем», — отвечали коряки, надевая шубы». О неурожаях Хрущёв и слышать не хотел. Тех руководителей, которые не могли обеспечить урожай кукурузы, снимали с постов. Поэтому многие руководящие работники, чтобы сохранить свои посты, писали о высоких урожаях, шли на подлоги, приписки.
Уже к 1964 году минимум 60 % кукурузных посевов, произведённых в 1960-1962 годах, погибли, а урожайность оставшихся кукурузных полей была вдвое ниже, чем в 1946-1955 годах. При Брежневе стали возвращаться к традиционным земледельческим практикам, связанным с природно-климатическими условиями России. То есть огромные силы и средства были затрачены впустую, потеряно время целого поколения.
Никита Хрущёв разрушал сельское хозяйство как мог
«Вторая коллективизация»
В 1957 году началась «мясная кампания». Хрущёв призвал за три года утроить производство мяса. Первый секретарь Рязанского обкома Ларионов пообещал за год утроить производство. Идею поддержали некоторые другие области. Ларионов получил за это обещание Героя Социалистического Труда. В области, чтобы выполнить это обещание, стали забивать весь имеющийся молодняк и закупать мясо у населения и за пределами Рязанщины. На покупки пришлось расходовать фонды, которые выделяли на строительство, здравоохранение и образование. План выполнили.
Однако на следующий год область обязали ещё больше повысить планку. Область не смогла дать почти ничего, фонды были потрачены, а скот весь забили. Ларионов покончил самоубийством.
Началась и т. н. «вторая коллективизация». В 1959 году весь личный скот предписали выкупить у населения, а подсобные хозяйства и приусадебные участки были запрещены. Мол, приусадебные хозяйства мешают колхозникам отдавать весь свой труд на благо Родине. Приусадебные хозяйства давали колхозникам значительное подспорье, снабжали продуктами рынки. Теперь и без того живущие небогато крестьяне разорялись. Началось бегство из советских деревень: многие уезжали в города, другие — на целину, где были приличные заработки и можно было «выбиться в люди».
Эксперименты «Кукурузника» в сфере сельского хозяйства, по «развитию» села привели к катастрофическим последствиям. Аграрный сектор так и не смогли полноценно восстановить, он оставался дотационным. Россия вынуждена была впервые в истории массово закупать зерно и продовольствие за границей. Была подорвана жизненная сила русского суперэтноса. Русская деревня вместо развития в условиях нового технологического уклада стала деградировать, вымирать. А вместе с ней и народ.
Промышленность
Хрущёв развернул масштабные реформы и в промышленности. В 1957 году был взят курс на децентрализацию народного хозяйства. Отраслевые министерства, союзные и республиканские, ликвидировались. Вместо них стал создавать совнархозы (советы народного хозяйства) по территориальному признаку. В той или иной области фабрики и заводы, которые часто принадлежали к разным ведомствам и отраслям, стали объединять под общим руководством.
Это привело к хаосу, нарушению снабжения и финансирования, разрыву отраслевых связей и другим негативным процессам. В результате стали укрупнять совнархозы, над региональными создали республиканские, а затем и общесоюзный. Однако ситуацию не выправили. После отставки Хрущёва было принято решение об отказе от совнархозов и о возвращении к отраслевой системе управления. Промышленные министерства восстановили.
Были и другие «перекосы». При Сталине во время индустриализации и послевоенного восстановления приоритеты отдавались тяжелой промышленности, производству средств производства. Тогда это было оправдано. Однако при Хрущёве перекос в пользу тяжелой промышленности превысил даже сталинский. Если в 1954 году на тяжелую промышленность приходилось 70 % продукции, то к началу 1960-х годов крен достиг 75 %. Товары народного потребления просто стали исчезать с прилавков. И это при одновременном разрушении сельского хозяйства.
Эксперименты Хрущёва в сфере народного хозяйства привели к оттоку золота из страны. К 1965 году правительство реализовало более 3 тыс. тонн золота. Большую часть продали в 1963-1964 гг., когда экономическая реформа 1957 года набрала полную силу. В 1964 году возник ощутимый недостаток хлеба, страна оказалась на грани голода, и советское руководство впервые в истории страны пошло на закупку зерна за границей. В 1920-1940-е годы советскому крестьянству было очень тяжело, но хлеб экспортировали. Зарабатывали валюту. При Хрущёве советское золото потекло на Запад.
Административно-территориальные «мины» под СССР
Хрущёв заложил несколько «мин» и под административно-территориальное деление СССР. По его инициативе в 1954 году Крымскую область из состава РСФСР передали в состав УССР. Крым никогда Украине не принадлежал, но его передали в состав УССР. Остаётся неизвестным, кто из советников подсказал эту идею Хрущёву, но получилось, что его руками это дело было реализовано.
Интересен тот факт, что идею передачи Крыма Украине выдвинули ещё в 1919 году американский президент Вильсон и его советник Хаус. Они её продвигали на Парижской мирной конференции. Таким образом, Хрущев, видимо, сам того не ведая, реализовал стратегический замысел англосаксов.
В 1957-1958 гг. были восстановлены национальные автономии ранее депортированных народов — калмыков, чеченцев, ингушей, карачаевцев и балкарцев. Эти народы получили право вернуться на свои исторические территории. В результате воспитательный эффект (за свои ошибки в годы войны) был нарушен. Более того, депортированные народы получали льготы, преимущества.
В январе 1957 года была восстановлена Чечено-Ингушская АССР. Причём в составе республики остались переданные в 1944 году из Ставропольского края в Грозненскую область Наурский и Шелковской районы с преобладающим русским населением. Раньше в состав республики входило несколько казачьих районов терского правобережья, они имели статус «национальных автономий». Теперь их вернули в состав ЧИАССР, но без автономии.
Кизлярский район, населённый казаками, был отрезан от Ставрополья и передан Дагестану. Чеченцам, которые возвращались из ссылки, мешали селиться в прежних местах проживания, в горной местности. Направляли на равнинные земли, которые ранее были освоены казаками. В Наурском и Шелковском районах начался рост численности чеченцев.
Возвращение из депортации карачаевцев, балкарцев, ингушей привело к скрытым подвижкам осетинского, черкесского и кабардинского народов, которые расширили свои владения в 1944 году. Теперь их переселяли, изгоняли.
В результате были заложены многочисленные «мины» межнациональных конфликтов на Северном Кавказе и на Украине, которые сработают при развале СССР и позднее.
Удар по воспроизводству населения и церкви
Как уже отмечалось, эксперименты Хрущёва в сельском хозяйстве нанесли большой вред советской деревне, привели к её обескровливанию. Ещё одним ударом по народу стал указ, разрешивший аборты. В 1936 году в связи со сложной демографической ситуацией операции по искусственному прерыванию беременности были запрещены под страхом уголовной ответственности Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов…».
Постановление также увеличивало материальную помощь роженицам, установило государственную помощь многосемейным, расширялась сеть родительных домов, детских яслей и детских садов и т. д. При этом аборты можно было производить по медицинским показаниям. 23 ноября 1955 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене запрещения абортов» производство операции по искусственному прерыванию беременности разрешили всем женщинам при отсутствии у них медицинских противопоказаний.
Массовые аборты, в сущности, привели к тому, что СССР, а затем Россия потеряли многие миллионы граждан. Плюс удар по репродуктивному, психическому здоровью женщин.
Надо отметить, что СССР в этом деле был передовой страной. Во всех развитых западных странах аборты по-прежнему были под запретом. Советская республика в 1920 году стала первой в мире страной, которая узаконила прерывание беременности по желанию женщины. Надо отметить, что в 1920 году в советском правительстве преобладали троцкисты. В 1955 году снова возобладал курс, который вёл Россию-СССР к разрушению. Для сравнения, аналогичный закон в Великобритании приняли только в 1967 году, в США — в 1973 году, во Франции — в 1975 году и т. д.
«Оттепель» Хрущёва ознаменовалась новой волной гонений против русской церкви. Руководил акциями главный идеолог партии М. А. Суслов. По всему Советскому Союзу снова стали закрывать церкви. Их отдавали под склады, хранилища, клубы и т. д. Если при Сталине между государством и церковью было установлено взаимопонимание, и число действующих храмов достигло 20 тыс., причём многие церкви открыли заново, то при Хрущёве их осталось чуть более 7500. Возобновились аресты священников, верующих.
Снова, как во времена царской России, досталось старообрядцам. Старообрядцы, которые обходились без священников (беспоповцы), были объявлены «сектантами». Закрывали молитвенные дома старообрядцев, уничтожались их общины. Из территории старообрядческих поселений массами вывозили древние иконы XVII–XVIII столетий, древние церковные книги и рукописи. Многие из них были бесценными, так как содержали информацию о подлинной истории России и русского народа. Значительная часть этих артефактов была утрачена, погибла (как в запасниках Грозненского музея, хранилища Грозненского университета) или исчезла в частных коллекциях, утекла за рубеж.
Сдача внешнеполитических позиций
Ещё в тот период, когда Хрущёв не имел полной власти, он осенью 1954 года с Микояном и Булганиным посетил Китай. Итогом поездки стала уступка Китаю всех советских прав в Маньчжурии, потеря Порт-Артура и Дальнего. Сталин также собирался отдать китайцам Порт-Артур, но с учётом ответных действий Пекина. Планировалось создать совместные предприятия.
Теперь же все построенные русскими и советскими руками военные базы, порты и железные дороги были сданы сразу и безоговорочно. Более того, все ранее созданные совместные предприятия были уничтожены, их активы переданы в исключительную собственность Китая. Вдобавок Пекин получил ещё и новые крупные кредиты. СССР продолжал создавать индустриальную и научно-техническую базу Китая. С помощью русских специалистов были созданы атомный и ракетный проекты Поднебесной. Союз сделал Китай ядерной державой.
В 1955 году, практически одновременно с созданием Варшавского блока, Советский Союз заключил соглашение с западными державами о выводе советских войск из Австрии. Эта серьёзная уступка также была сделана без каких-либо ответных уступок со стороны западных держав, без выражения готовности к компромиссам.
Наоборот, в этот период Запад продолжал курс на конфронтацию. В 1954 году была учреждена Организация Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО). По инициативе США был создан военно-политический блок стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в который вошли Австралия, Новая Зеландия, Пакистан, Таиланд, Филиппины и западные державы, имеющие владения в АТР — США, Великобритания и Франция. В 1955 году была учреждена Организация Центрального Договора (СЕНТО). В военно-политическую группировку на Ближнем и Среднем Востоке вошли: Ирак, Иран, Пакистан и Турция. Кроме того, в 1955 году с состав Организации Североатлантического договора вошла Западная Германия. Ещё не так давно поверженная Германия была признана полноправным союзником западных держав и быстро вооружалась.
И вот в это время, когда Запад активно вооружался и выстраивал против СССР и его союзников военно-политические группировки в различных регионах планеты, Москва в одностороннем порядке отдала важнейший стратегический плацдарм в Центральной Европе — Австрию. Причём сами австрийцы были настроены к советским людям благожелательно. Провокаций и акций протеста не устраивали. Никаких поводов выводить войска из Австрии не было — ни внешних, ни внутренних.
Не успели переварить эти хрущевские инициативы, как появились новые. Весной 1955 года Хрущёв, Микоян и Булганин посетили Югославию и восстановили «дружбу». В одностороннем порядке извинились, вина за разрыв была полностью возложена на Москву. Советская делегация по всем вопросам уступила Тито и согласилась на значительную экономическую помощь, в которой Югославия, находившаяся тогда в международной изоляции, очень нуждалась.
Взамен Советский Союз, как и в Китае, ничего не получил. Кроме заверений о «глубокой дружбе» и «сотрудничестве». Сталинский курс во внешней политике, когда Москва жёстко отстаивала свои интересы и умела брать своё, был забыт. Белград же сохранил свою «особую позицию», не примкнув ни к Варшавскому договору, ни к Совету экономической взаимопомощи. Югославия предпочитала вести «гибкую политику», имея пользу и от сотрудничества с западными державами и от поддержки Советского Союза.
Хрущёв и Эйзенхауэр с супругами в советском посольстве в США. 1959 год
«Мирное сосуществование»
Летом 1955 года в Женеве впервые после Потсдама прошла конференция великих держав. Она завершилась полным провалом. Все предложения московской делегации по коллективной безопасности, по «германскому вопросу» западные державы дружно и однозначно отмели. В СССР и за рубежом Женевскую конференцию представили как крупнейший успех. Говорили о возможности мирного сосуществования, сотрудничества двух систем, продолжении переговоров и т. д.
Свою долю славы получил и представлявший Москву Никита Сергеевич. Надо отметить, что ему, несмотря на ряд его вывертов, в мире создали образ великого государственного деятеля, человека, борющегося за мир и прогресс. Позднее эту же методику применят в отношении Горбачёва. Чем больше Хрущёв и Горбачёв «ломали дров» внутри СССР и сдавали позиции советской державы за границей, тем больше блеска и внимания им перепадало на Западе.
Хрущёв продолжал сдавать позиции Москвы. В сентябре 1955 года Москву посетил западногерманский канцлер Аденауэр. В ходе этого визита Москва признала и установила дипломатические отношения с ФРГ. Причём снова в одностороннем порядке, без уступок со стороны западных держав. Западный мир и не думал признавать Германскую Демократическую республику (ГДР), которая находилась в сфере влияния СССР. Не хотели западные державы рассматривать и советские предложения по Западному Берлину. Так, среди советских предложений, была идея придать Западному Берлину статус вольного города. Однако в угоду «другу» Аденауэру Хрущёв пошёл на уступки. Был сделан широкий жест «доброй воли» — ещё остававшихся в Союзе немецких пленных отпустили на свободу и вернули в Германию.
Заодно провели широкую амнистию среди коллаборационистов (бандеровцев и власовцев). По сути, Никита Сергеевич восстанавливал националистическое подполье на Украине, которое стало быстро проникать в партийный, хозяйственный, комсомольский аппарат УССР, особенно на западе (Зачем Хрущёв амнистировал бандеровцев и власовцев).
В октябре 1955 года Хрущёв совершил визиты в Индию, Бирму и Афганистан. Эти государства не примкнули к СССР, но и Запад не поддерживали, оставаясь нейтральными. Но они также получили большие советские кредиты на экономическое развитие. Только на одно строительство металлургического комплекса в Индии выделили 135 млн долларов. Схожая система будет установлена и со многими другими нейтральными или «дружественными» государствами. Она будет развиваться и после Хрущёва.
В итоге получалось так, что даже нейтралитет вознаграждался за счёт СССР. Понятно, что Москва получила разносторонние контакты в этих странах и определённую пользу. Однако часто огромные деньги и усилия советских специалистов расходовались впустую. Ресурсы, которые необходимо была направлять на внутреннее развитие, просто выбрасывались на ветер. Москва плодила паразитов, которые считали, что СССР обязан их поддерживать и помогать.
В 1950-1960-е гг. разваливалась старая колониальная система. Западные державы стали выстраивать новую систему контроля — через финансы, экономику, образование, доступ к новым технологиям, культуру и т. д. Наступала эпоха неоколониализма. Москва же попыталась перетянуть новые государства на свою сторону. Здесь Хрущёв развернул беспрецедентное по своим масштабам финансирование, поддержку режимов, которые объявлялись «дружественными».
Понятно, что различные африканские и азиатские режимы охотно выражали «дружбу», чтобы получить помощь СССР в развитии экономики, инфраструктуры, науки, образования и культуры. Однако будущие события показали, что в большинстве случаев огромные народные средства текли за рубеж зря. Так, Египту оказали помощь против агрессии Англии, Франции и Израиля, выделили огромный кредит в строительстве Асуанской ГЭС. Египетский президент Насер продолжал «гибкую» политику. Схожую картину можно было видеть и в Ираке.
Позднее практически все «дружественные» страны просто отказались возвращать кредиты. РФ их списала.
Встреча глав государств, президента Соединённых Штатов Америки Джона Кеннеди и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущёва 4 июня 1961 года. Состоялась в столице нейтральной Австрии Вене, во дворце Шёнбрунн
«Разрядка напряжённости»
Никита Сергеевич и дальше продолжал свою деятельность по «разрядке напряжённости». Осуществлялись встречи на высшем уровне с главами западных держав. В 1959 году состоялся первый визит советского лидера в Соединённые Штаты. На мещанина Хрущёва блеск американских городов произвел огромное впечатление. Генсек посетил Вашингтон и Кэмп-Дэвид, а также Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Де-Мойн и Эймс. Хрущёв встретился с президентом и вице-президентом США — Д. Д. Эйзенхауэром и Р. М. Никсоном, с генеральным секретарём ООН Д. Хаммаршельдом, с американскими губернаторами и сенаторами, со многими журналистами и профсоюзными деятелями.
Выступив на Генеральной Ассамблее ООН, Хрущёв призвал к разоружению. Затем была созвана Парижская конференция, прошла встреча с американским президентом Кеннеди в Вене (4 июня 1961 года). Все эти мероприятия кончились ничем. Запад на компромиссы не шёл, пытаясь навязать свою волю СССР.
Хрущёв продолжал в одностороннем порядке делать шаги, которые должны были показать миролюбие Москвы. Генсек договорился до того, что предложил в перспективе провести полное разоружение, распустить национальные вооруженные силы, сохранив только полицейские формирования. В будущем Горбачёв будет действовать в том же духе. Только почему-то разоружаться будет только СССР. Западные «партнёры» будут похлопывать по плечу, хвалить, а сами продолжат политику обкладывания СССР-России своими базами.
Хрущёв ввёл мораторий на испытание ядерного оружия и произвёл масштабное сокращение советских вооруженных сил — с 5,8 млн человек до 2,5 млн человек. Причём делалось всё с размахом, за несколько лет. Опытнейших офицеров, прошедших Великую Отечественную войну и войну с Японией, сокращали десятками тысяч. Расформировали соединения, училища. Под нож пустили ряд важнейших военно-технических разработок, которые могли дать СССР возможность опередить весь мир на 20-30 лет. Резали новые корабли и самолёты.
Запад не спешил поддержать мирные инициативы Хрущёва. Северно-Атлантический альянс свои вооруженные силы не сокращал, и ядерные испытания западные державы продолжали.
Москва при Хрущёве кардинально разошлась с Пекином. Мао Цзэдун был недоволен с критикой Сталина. К тому же он сразу почувствовал слабость Хрущёва. Система «старший брат (СССР) — младший брат (Китай)» рухнула. СССР и Китай стали конкурентами. В том числе и в борьбе за освободившиеся от колониального гнёта страны. В результате социалистическая система стала распадаться.
Эти и многие другие неудачи не обескуражили Хрущёва. Он был готов продолжать реформы. Но его «перестроечной» деятельности подходил конец. Недовольство созрело не только в народе, который начал отвечать на хрущевские эксперименты стихийными выступлениями, но и в советской элите. Против него сплотилась даже партийная номенклатура, ещё недавно бывшая его главной опорой.
Хрущёв много для неё сделал. Он упрочил положение номенклатуры, её право на привилегированное положение. Но своими постоянными реформами, непрерывными переменами и ломками уже сложившихся порядков он не давал спокойно жить номенклатуре. А народные выступления, при продолжении разрушения народного хозяйства, грозили масштабным народным восстанием.
Заговор организовали его же товарищи — Микоян, Суслов и Брежнев. Подготовить заговор было нетрудно. Хрущёв постоянно был в разъездах и по стране, и по всему миру. Октябрьский пленум ЦК 1964 г., который организовали в отсутствие Хрущёва, освободил его от партийных и государственных должностей «по состоянию здоровья».
Герой Советского Союза (1964), трижды Герой Социалистического Труда (1954, 1957, 1961) Хрущёв во время дружественного визита в ГДР по случаю 70-летия со дня рождения Первого секретаря ЦК СЕПГ, председателя Государственного совета ГДР Вальтера Ульбрихта. 1963 год
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