Российские «стратеги»: Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3 на рубеже 2035-2045 годов
Итак, в материале Стратегический бомбардировщик для ВС РФ: всё не так просто мы поговорили о том, почему нам не удастся быстро создать новый стратегический бомбардировщик-ракетоносец, учитывая особенности предвоенного периода, а также то, что мы уже фактически находимся в состоянии опосредованной войны со странами «свободного мира». Сегодня мы рассмотрим пункт вышеуказанной статьи – «поддержание и развитие существующего парка стратегических бомбардировщиков».
По факту в Военно-воздушных силах (ВВС) Вооружённых сил (ВС) Российской Федерации (РФ) имеется всего два типа стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев – Ту-160М/М2 и Ту-95МС/МСМ. Также в ВВС РФ имеются дальние бомбардировщики Ту-22М3/МЗМ, однако, учитывая дальность современных вооружений, которые эти машины потенциально могут нести, а также наличие системы дозаправки в воздухе (или возможность оснащения ей), будем рассматривать Ту-22М3/МЗМ в одной группе со стратегическими бомбардировщиками. Кстати, в своё время именно удаление систем дозаправки в воздухе было требованием США для вывода бомбардировщиков Ту-22М3 из-под действия договоров о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).
Ту-160М/М2
В настоящее время в ВВС РФ имеется 13 ед. Ту-160 и 3 ед. Ту-160М – итого 16 ед. боевых машин. Все ранее построенные машины должны быть модернизированы до версии Ту-160М, ещё 10 ед. Ту-160 были разрезаны на Украине по программе Нанна-Лугара, а один оставили в украинском музее на потеху публики.
Ту-160. Изображение tupolev.ru
В настоящее время Ту-160М2 является единственным стратегическим бомбардировщиком, серийно выпускаемым в России. По сути, это снимает вопрос, стоит ли продолжать серийное производство этих боевых машин, учитывая, как стоимость самих Ту-160М2, так и стоимость их эксплуатации – альтернатив всё равно пока просто нет. Другой вопрос – в каком количестве необходимо выпускать Ту-160М2?
При возобновлении производства Ту-160 говорилось о необходимости закупки 50 ед. этих боевых машин в модификации Ту-160М2. Фактически пока законтрактовано 10 самолётов. Если не «увлекаться» полётами на малой высоте, на высоких скоростях, а также минимизировать количество полётов на сверхзвуковой скорости на больших высотах (в мирное время), обеспечить хранение в ангарах и качественное техническое обслуживание, то ресурса Ту-160М/М2 хватит надолго.
Можно предположить, что с учётом поддержания и модернизации ранее выпущенных боевых машин, а также производства новых, в ВВС РФ через 10 лет может находиться в эксплуатации порядка 25 ед. Ту-160М/М2, даже в условиях проведения специальной военной операции (СВО) и предвоенного периода. В дальнейшем, в период до 2045 года, это количество будет поддерживаться или даже может быть увеличено до 35 ед. Ту-160М/М2, с учётом строительства новых, а также вывода из состава ВВС наиболее старых машин, боевых и небоевых потерь.
Какое место будет занимать Ту-160М2 в ВВС РФ?
Да, Ту-160М2 – это дорогой самолёт, как по стоимости производства, так и по стоимости эксплуатации. В его конструкции не реализованы (и вряд ли будут реализованы) технологии снижения заметности, а благодаря мощным турбореактивным двигателям (ТРД) Ту-160, скорее всего, видны даже из космоса. Также в настоящее время Ту-160М/М2 не оснащён бортовыми комплексами активной самообороны (а какой самолёт ими оснащён?) и не может взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). При всём вышесказанном необходимо понимать, что лётно-технические характеристики (ЛТХ) Ту-160М/М2 не уберегут этот самолёт от зенитных управляемых ракет (ЗУР) ни на малых, ни на больших высотах.
Но есть ряд факторов, которые позволяют говорить о том, что бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М/М2 имеют большое значение для ВС РФ.
В первую очередь, необходимо понимать, что бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М/М2 не являются «расходником» или «рабочей лошадкой», для этого есть другие машины. Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160М/М2 – это «серебряная пуля», меч, неотвратимо разящий из центра России, предназначенный для поражения особо важных целей за минимальное время.
Ту-160. Изображение tupolev.ru
Основное преимущество Ту-160М/М2 – это высочайшая скорость реакции, складывающаяся из крейсерской сверхзвуковой скорости носителя и скорости полёта боеприпаса, что станет особенно актуально при получении Ту-160М/М2 авиационной версии гиперзвуковой ракеты «Циркон» или доработки Ту-160М/М2 для запуска гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал». Никакое другое оружие не обеспечит такую оперативность поражения цели, пожалуй, за исключением межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с ядерной или с конвенциональной боевой частью.
Из первого тезиса вытекает второй: Ту-160М/М2 – это не те машины, которые следует использовать для примитивных бомбардировок, тем более «чугунием». Это означает, что применять вооружение – ракеты большой дальности, Ту-160М/М2 будут вдали от средств противовоздушной обороны (ПВО) противника, как истребителей, так и зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Что касается отсутствия у бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М/М2 средств активной самообороны и возможности взаимодействия с БПЛА, то это «дело наживное» – такие возможности Ту-160М/М2 вполне могут получить в ходе модернизации, потенциально возможность взаимодействия с БПЛА уже может быть реализована в Ту-160М2.
Что до активной самообороны, то, конечно, реализовать это сложнее, в первую очередь из-за необходимости внесения существенных изменений в бортовое радиоэлектронное оборудование (БРЭО) – существующая радиолокационная станция (РЛС) типа «Новелла», судя по открытым данным, плохо «видит» воздушные цели. Однако не стоит исключать возможность такой модернизации в дальнейшем – всё зависит от того, как долго планируют выпускать Ту-160. Возможно, что в версии «М3» у него появится и новая РЛС, и ракеты/противоракеты «воздух-воздух», и лазерные комплексы бортовой обороны.
То, что вполне реально модернизировать Ту-160 таким образом, чтобы он мог бороться с самолётами противника, подтверждается нереализованным проектом тяжёлого истребителя сопровождения Ту-160П. И да, в свете грядущего появления ракет «земля-воздух» (впоследствии и «воздух-воздух») с дальностью стрельбы до 2000 километров (пока только у Китая, но это ненадолго), существует вероятность того, что при получении информации о запуске такой ракеты Ту-160М/М2 может резко сменить курс и на сверхзвуковой скорости выйти из района поражения – возможности по совершению бокового манёвра у второй, управляемой ступени таких сверхдальнобойных ракет, будут небезграничны.
Ту-95МС/МСМ
Если мы говорим «рабочая лошадка» применительно к стратегическому бомбардировщику, то подразумеваем именно Ту-95МС/МСМ – эти машины уже не строят, и восстанавливать их производство вроде бы никто не собирается. В настоящее время у ВВС РФ имеется 31 ед. Ту-95МС и 27 ед. Ту-95МСМ, при этом часть бомбардировщиков Ту-95МС будет доработана до уровня Ту-95МСМ (до 35 машин).
Ту-95МС. Изображение tupolev.ru
Считается, что Ту-95МС/МСМ могут прослужить в ВВС РФ до 2040 года, однако нельзя исключать и того, что этот срок может быть продлён. Например, предполагается, что ВВС США будут использовать бомбардировщик В-52Н даже после 2050 года – последняя модернизация, с заменой двигателей, продлит срок службы B-52Н на 30 лет. Учитывая то, что последний B-52Н покинул цех в 1962 году, срок службы некоторых B-52Н потенциально может превысить 100 (!) лет.
Бомбардировщики Ту-95 производились до 1992 года, то есть они значительно «моложе» В-52, так чем они хуже? Возможно, что лет через 10 будет принято решение о новом витке модернизации этих машин с ремоторизацией, по крайней мере 35 ед. Ту-95МСМ. Кроме того, в отличие от американского В-52Н, двигатели для Ту-95МСМ выпускаются до сих пор в усовершенствованной модификации НК-12МПМ.
Таким образом, можно предположить, что к 2035 году в ВВС РФ сохранится не менее 10 ед. Ту-95МС и З5 ед. Ту-95МСМ – всего 45 ед., в дальнейшем Ту-95МС будут постепенно выводиться из эксплуатации, так что к 2045 году в строю останутся только 35 ед. Ту-95МСМ, возможно, в какой-то новой модификации. Если говорить о стратегической авиации, то именно «на плечи» Ту-95МС/МСМ ляжет основная нагрузка в ходе СВО и грядущих войн и военных конфликтов. Именно поэтому в будущих модификациях номенклатура вооружений Ту-95МС/МСМ может быть значительно расширена в сторону применения высокоточных боеприпасов различного назначения и различной дальности, в том числе и авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), применяемых на тех направлениях, где у противника отсутствуют дальнобойные средства ПВО.
Ту-95МС. Изображение tupolev.ru
Кстати, в открытых источниках упоминается, что видеть тепловой след мощных реактивных двигателей российских стратегических бомбардировщиков могли ещё американские спутники SBIRS (инфракрасная система космического базирования) из состава системы обнаружения пусков баллистических ракет, так что напрасно скептики сомневаются в возможности куда более современных спутников НВТSS и PWSА видеть наши самолёты из космоса. Так вот, турбовинтовые Ту-95 спутники SBIRS не видят. Возможно, что, применив дополнительные меры, можно скрыть Ту-95МС/МСМ и от инфракрасного «взора» спутников НВТSS/PWSА с более современными ИК-сенсорами.
Ту-22М3/МЗМ
Дальний бомбардировщик Ту-22М3 тоже вполне можно назвать «рабочей лошадкой» российских ВВС – он применялся практически во всех военных конфликтах современности, в которых Россия принимала участие, включая СВО. К сожалению, не обошлось без потерь этих машин. В ходе СВО Ту-22М3 применяют противокорабельные ракеты (ПКР) Х-22/Х-32, адаптированные для работы по наземным целям, а на начальном этапе конфликта применялись и свободнопадающие авиабомбы.
Серийное производство Ту-22М3 было начато в 1978 году, а завершено в 1993 году. На текущий момент в ВВС РФ осталось всего 57 ед. этих машин, хотя ранее их количество в ВВС и в авиации военно-морского флота (ВМФ) СССР исчислялось сотнями – именно полки Ту-22М3 с ПКР Х-22 были одной из серьёзнейших угроз для американских авианосных ударных групп (АУГ).
Ту-22М3. Изображение tupolev.ru
На базе решений, отработанных в ходе проектирования Ту-160М2, разработана модификация Ту-22МЗМ. В ходе модернизации Ту-22М3 до уровня «МЗМ» из Ту-160М2 заимствуются элементы БРЭО, существующие ТРД НК-25 меняются на ТРД НК-32, значительно расширяется номенклатура используемых вооружений, включая гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» и стратегические крылатые ракеты Х-101/102 и X-555. Все Ту-22М3М получат оборудование для дозаправки в воздухе.
Ранее планировалось, что до уровня Ту-22М3М будет доработано 30 машин, но на текущий момент доработана только одна. Будет ли программа продолжена, или ресурсы будут сконцентрированы на строительстве новых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2 – неизвестно. В любом случае, можно предположить, что до 2035 года в строю останется не менее 50 ед. Ту-22МЗ/МЗМ, далее количество этих машин будет сокращаться и к 2045 году составит порядка 30 ед. Ту-22М3/МЗМ.
А что «у них»?
В настоящее время на вооружении ВВС США находится:
- 45 ед. сверхзвуковых бомбардировщиков В-1В;
- 20 ед. малозаметных дозвуковых бомбардировщиков В-2А;
- 70 ед. дозвуковых бомбардировщиков В-52Н.
Всего 135 ед. стратегических и дальних бомбардировщиков.
В-1В, В-2А, В-52Н. Изображение: Wikimedia Commons
При этом техническое состояние сверхзвуковых бомбардировщиков В-1В таково, что недавно поднимался вопрос о полном списании этих машин. Предположительно, менее половины из общего количества бомбардировщиков В-1В пригодны к эксплуатации, хотя ранее все B-1В предлагалось модернизировать и оставить на службе до 2038 года.
Периодически поднимается вопрос и о выводе из состава ВВС США всех малозаметных дозвуковых бомбардировщиков B-2А из-за дороговизны эксплуатации. При этом бомбардировщики В-52Н ВВС США будут модернизировать, включая замену двигателей, и эксплуатировать ещё порядка 30 лет.
На смену В-1В и В-2А должен прийти новейший малозаметный дозвуковой стратегический бомбардировщик В-21 Raider, который планируется закупить в количестве 145 ед. Учитывая секретность программы, пока неясно, является ли В-21 Raider удешевлённой современной версией В-2А – своего рода малозаметным В-52, или же это машина новой формации, фактически летающий эсминец.
Характеристики и возможности новейшего бомбардировщика В-21 Raider нам ещё только предстоит оценить. Изображение Northrop Grumman
Можно предположить, что с учётом геополитической ситуации, противостояния США одновременно с Россией и Китаем, ВС США будут поддерживать количество стратегических бомбардировщиков на уровне 150-200 машин. В случае задержек с закупкой бомбардировщиков В-21 Raider будет приостановлен вывод из состава ВВС бомбардировщиков В-1В и В-2А, или их просто вернут в строй с баз хранения, благо у США это направление развито очень хорошо.
Выводы
Исходя из вышеизложенного, на вооружении ВВС РФ в настоящее время находится:
- 16 ед. Ту-160М/М2;
- 58 ед. Ту-95МС/МСМ;
- 57 ед. Ту-22М3/МЗМ.
Всего 131 ед. стратегических и дальних бомбардировщиков, то есть на текущий момент у нас с США практически паритет.
К 2035 году на вооружении ВВС РФ будут находиться (ориентировочно):
- 25 ед. Ту-160М/М2;
- 45 ед. Ту-95MС/МСМ;
- 50 ед. Ту-22М3/МЗМ.
Всего 110 ед. стратегических и дальних бомбардировщиков
К 2045 году на вооружении ВВС РФ будут находиться (ориентировочно):
- 35 ед. Ту-160М/М2;
- 35 ед. Ту-95МСМ;
- 30 ед. Ту-22М3/М3М.
Всего 100 ед. стратегических и дальних бомбардировщиков.
Как мы видим, со временем количество стратегических и дальних бомбардировщиков в ВС РФ будет снижаться, даже с учётом строительства новых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160М2. В зависимости от геополитической и экономической ситуации уменьшение количества «стратегов» может быть скомпенсировано строительством машин военного времени и/или появлением новых, перспективных стратегических бомбардировщиков- ракетоносцев, например ПАК-ДА.
Вряд ли мы сможем добиться паритета с США в части стратегических бомбардировщиков, но этого и ранее почти никогда не было, как нет и сейчас в части других типов боевых и вспомогательных самолётов. Тем не менее потенциал развития у российской стратегической авиации имеется, но об этом мы поговорим в другой раз.
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