The Daily Telegraph: Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ
Киевские власти продолжают принимать самые разные меры для привлечения граждан в ряды ВСУ, где уже давно ощущается большая нехватка живой силы.
Для того, чтобы заманить мужчин, находящихся за границей, на Украине недавно приняли закон, лишающий консульских услуг лиц призывного возраста. И для получения или обмена паспорта им придётся вернуться на родину. Это означает, что они столкнутся с риском отправки на фронт, пишет британское издание The Daily Telegraph.
Однако на фоне желания властей призвать всё больше людей в армию всё больше украинцев не желают отправляться на передовую и рисковать своим жизнями.
Журналисты британского издания пообщались с украинцами призывного возраста, находящимися в Европе, которые однозначно не одобрили новый закон.
- сказал собеседник издания по имени Владимир.
По его словам подобными законами украинские власти лишь настраивают людей против себя и подталкивают их к получению гражданства в других странах.
— заявил Владимир.
Мужчина отметил, что с каждым днём у Украины остается всё меньше и меньше территории и всё меньше и меньше людей.
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