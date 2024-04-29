The Daily Telegraph: Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ

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The Daily Telegraph: Украинцы не хотят возвращаться на родину и вступать в ВСУ

Киевские власти продолжают принимать самые разные меры для привлечения граждан в ряды ВСУ, где уже давно ощущается большая нехватка живой силы.

Для того, чтобы заманить мужчин, находящихся за границей, на Украине недавно приняли закон, лишающий консульских услуг лиц призывного возраста. И для получения или обмена паспорта им придётся вернуться на родину. Это означает, что они столкнутся с риском отправки на фронт, пишет британское издание The Daily Telegraph.



Однако на фоне желания властей призвать всё больше людей в армию всё больше украинцев не желают отправляться на передовую и рисковать своим жизнями.

Журналисты британского издания пообщались с украинцами призывного возраста, находящимися в Европе, которые однозначно не одобрили новый закон.

Это несправедливый закон. И так думают все мои украинские друзья из Чехии, Луцка и Киева. Никто им не доволен

- сказал собеседник издания по имени Владимир.

По его словам подобными законами украинские власти лишь настраивают людей против себя и подталкивают их к получению гражданства в других странах.

Люди не вернутся. Почему я должен вернуться, чтобы воевать? Ради чего?

— заявил Владимир.

Мужчина отметил, что с каждым днём у Украины остается всё меньше и меньше территории и всё меньше и меньше людей.
4 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:19
    «На Украине недавно приняли закон, лишающий консульских услуг лиц призывного возраста» —

    — Консульская медвежья услуга ...
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +1
    Сегодня, 12:21
    Ну прям открыли какую-то тайну. Самый простой инстинкт самосохранения тем более у релоканта.
  3. Болторез Звание
    Болторез
    0
    Сегодня, 12:25
    получению гражданства в других странах.
    В других странах паспорта не раздают как конфетки- 6-12 лет.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:27
    всё больше украинцев не желают отправляться на передовую и рисковать своим жизнями
    Так кому хочется добровольно умереть за призрачные мечты Зеленского и компании о возвращении к границам 1991 г., а тем более тем кто уже осел в Европе. Даже насильственная депортация (если таковая случится) не исправит положение киевской хунты. Ну, что доскакались майданутые?