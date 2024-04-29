Это несправедливый закон. И так думают все мои украинские друзья из Чехии, Луцка и Киева. Никто им не доволен

Люди не вернутся. Почему я должен вернуться, чтобы воевать? Ради чего?

Киевские власти продолжают принимать самые разные меры для привлечения граждан в ряды ВСУ, где уже давно ощущается большая нехватка живой силы.Для того, чтобы заманить мужчин, находящихся за границей, на Украине недавно приняли закон, лишающий консульских услуг лиц призывного возраста. И для получения или обмена паспорта им придётся вернуться на родину. Это означает, что они столкнутся с риском отправки на фронт, пишет британское издание The Daily Telegraph.Однако на фоне желания властей призвать всё больше людей в армию всё больше украинцев не желают отправляться на передовую и рисковать своим жизнями.Журналисты британского издания пообщались с украинцами призывного возраста, находящимися в Европе, которые однозначно не одобрили новый закон.- сказал собеседник издания по имени Владимир.По его словам подобными законами украинские власти лишь настраивают людей против себя и подталкивают их к получению гражданства в других странах.— заявил Владимир.Мужчина отметил, что с каждым днём у Украины остается всё меньше и меньше территории и всё меньше и меньше людей.