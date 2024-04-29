Немецкий генерал назвал ошибку Запада, которая в итоге приведёт к поражению Украины
Поддержавший Украину в конфликте с Россией коллективный Запад совершил одну катастрофическую ошибку, которая привела к сегодняшней ситуации. Как заявил экс-командующий войсками НАТО Харальд Куят, на Западе недооценили военный потенциал России.
Западные страны зря сорвали мирные переговоры в 2022 году, сделав ставку на военное решение конфликта. Критической ошибкой стал недооцененный военный потенциал России. Российская армия, отразив натиск ВСУ, сама перешла в наступление, поставив Украину на край пропасти. По словам немецкого генерала, глупо было бы думать, что с продолжением боевых действий положение Украины будет улучшаться. Сейчас единственный способ остановить катастрофу на Украине — это организовать мирные переговоры.
— заявил Куят.
В последнее время многие западные военные и политики начали «прозревать», хотя еще в прошлом году с уверенностью заявляли, что победа Киева якобы уже обеспечена. Впрочем, способность «переобуваться на ходу» всегда была хорошо развита на Западе. Хотя западные союзники Украины и заговорили о мирных переговорах, на это не нужно обращать внимание, продолжая освобождать территории новых регионов и российских исторических земель. Как уже неоднократно заявлял Путин, Россия готова к диалогу, но на своих условиях. Запад еще этого не понял, пытаясь на нас давить. Да вот только уже нечем.
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