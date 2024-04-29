Спикер ВС ВСУ прокомментировал вопрос «хранения» истребителей F-16 после поставки на Украину

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Спикер ВС ВСУ прокомментировал вопрос «хранения» истребителей F-16 после поставки на Украину

В ВСУ продолжают ожидать прибытия на Украину первых истребителей F-16. Хотя, исходя из того, как дело обстояло с ракетами ATACMS, вполне может выясниться, что Запад уже передал киевскому режиму один или несколько таких самолётов. Пока Киев эту информацию, по понятным причинам, не подтверждает.

Спикер ВС ВСУ Евлаш при этом прокомментировал украинским репортёрам вопрос о том, каким образом командование планирует хранить F-16 после их появления в стране. По словам Евлаша, «разрабатываются методы, в том числе по рассредоточению F-16 на различных взлётно-посадочных полосах».

Украинский военный:

Рытьё подземных хранилищ, авиационных бункеров – это колоссальные деньги. На это нужно ещё и время. Поэтому мы пока рассматриваем иные методы. Мы хотим рассредоточить F-16 так, чтобы противнику было их сложнее находить.

При этом в ВС ВСУ говорят о том, что нужна серьёзная система координации в действиях служб, а также в использовании самих самолётов, если они будут находиться по одному на разных аэродромах.

Евлаш:

У нас уже есть определённые наработки по этому поводу.

Напомним, что несколько истребителей F-16 американской разработки киевскому режиму обещают передать страны НАТО, включая Данию и Нидерланды. Также стоит напомнить о то, что эти самолёты являются потенциальными носителями тактического ядерного оружия. Пока такое оружие Украине не передают, хотя в своё время не собирались передавать ни танки, ни дальнобойные ракеты ATACMS, а теперь они уже используются войсками киевского режима.
20 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. barclay Звание
    barclay
    +1
    Сегодня, 12:45
    У нас уже есть определённые наработки по этому поводу.

    Нет сомнений. Иначе не летали бы до сих пор их немногочисленные самолёты, которые тоже причиняют определённый урон. От F16 проблем будет побольше.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 12:48
      Единственный способ защитить F 16 на Украине это никогда их туда не поставлять...
      1. ВадимЖивов Звание
        ВадимЖивов
        -1
        Сегодня, 12:51
        Ну или тарасы настругают макетов. Или уже наваяли
      2. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        0
        Сегодня, 12:54
        Проходит информация,что украинцам не хотят доверять F-16 и этими бортами будут управлять американцы и канадцы из частных военных компаний. То есть уже опытные пилоты. На 86-ю авиабазу «Лейтенант авиации Джордж Мокорнице» в Румынии прибыло пять истребителей F-16, которые планируется передать 30-й авиационной тактической бригаде и 114-й бригаде тактической авиации Украины.

        . Речь идет о трех истребителях F-16AM с бортовыми номерами J-010, J-019, J-366 и о двух F-16BM с бортовыми номерами J-064 и J-210. Летательные машины будут использоваться Европейским учебным центром, созданным усилиями Румынии и Нидерландов.Предполагается, что американские самолеты передадут Киеву при сотрудничестве с Копенгагеном. При этом интересно отметить, что летательные машины далеко не новы, годы производства упомянутых F-16 варьируются от 1986-го до 1991-го.


        https://topcor.ru/46830-v-rumyniju-pribyli-istrebiteli-f-16-dlja-peredachi-ukraine.html
        1. Комментарий был удален.
      3. barclay Звание
        barclay
        0
        Сегодня, 12:54
        Надеюсь, что у нашей разведки тоже есть определённые наработки по выявлению этих секретов.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 12:51
    Рассредоточение F-16 по разным аэродромам увиличивает количество подготовленного обслуживающего персонала и специальной авиационной техники. Неужели всё это уже есть или опять надежды, что запад им поможет...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 12:56
      Они расчитывают прежде всего на макеты-обманки.По поводу обслуживания..Конечно,будет и обслуга.Из уже подготовленных румын или поляков..
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:56
    «разрабатываются методы, в том числе по рассредоточению F-16 на различных взлётно-посадочных полосах».
    И сколько таких отлично подготовленных (а для F-16 только такие необходимы) полос на украине? Одно дело прятать, а другое - возможность взлетать и садиться и их техническое обслуживание. Если только будут использовать гражданские аэропорты с их взлетной полосой, но и это до поры до времени пока не будет установлено местонахождение. Все таки наверное рассчитывают на соседние страны.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 13:00
    «Каким образом командование планирует хранить F-16 после их появления в стране» —

    — Лучшее хранение - это захоронение ...
    1. Junkman George Звание
      Junkman George
      0
      Сегодня, 14:32
      Disassembly and burial.
  5. nordscout Звание
    nordscout
    -1
    Сегодня, 13:01
    Вопрос с F-16, с их поставками, вероятно, требует и серьёзной, координалной работы по препятствованию их массовой поставки на территорию Укрорейха... Решение этого " вопроса" есть в "плоскости" их уничтожения на базах складирования на сопредельных территориях... Иначе начнутся "проблемы" значительно превосходящие "проблемы Абрамсов, Леопардав, Цезерей" и, далее по списку...
  6. Феликс Звание
    Феликс
    -1
    Сегодня, 13:06
    Все это болтовня для отвлечения внимания. Летать будут с территории Румынии или Молдовы. До границы транспондер включен, после пересечения - выключен, или уже с украинским ID.
  7. osp Звание
    osp
    -2
    Сегодня, 13:08
    Цитата: OrangeBigg
    Проходит информация,что украинцам не хотят доверять F-16 и этими бортами будут управлять американцы и канадцы из частных военных компаний. То есть уже опытные пилоты. На 86-ю авиабазу «Лейтенант авиации Джордж Мокорнице» в Румынии прибыло пять истребителей F-16, которые планируется передать 30-й авиационной тактической бригаде и 114-й бригаде тактической авиации Украины.

    . Речь идет о трех истребителях F-16AM с бортовыми номерами J-010, J-019, J-366 и о двух F-16BM с бортовыми номерами J-064 и J-210. Летательные машины будут использоваться Европейским учебным центром, созданным усилиями Румынии и Нидерландов.Предполагается, что американские самолеты передадут Киеву при сотрудничестве с Копенгагеном. При этом интересно отметить, что летательные машины далеко не новы, годы производства упомянутых F-16 варьируются от 1986-го до 1991-го.


    https://topcor.ru/46830-v-rumyniju-pribyli-istrebiteli-f-16-dlja-peredachi-ukraine.html

    На самом деле отработка базирования F-16 на территории Украины была проведена очень давно.
    Еще во времена ЧЕ-2012 по футболу когда авиация НАТО базировалась на украинских аэродромах.
    Нареканий не было.
    То есть уже тогда на Западе предусматривали возможность использования авиации альянса с украинской
    территории.

    Понятно что за последние 2 года что-то модернизировали в плане мест потенциального базирования.
    Особенно то что на Западной Украине находится.
    Чертков , Ивано-Франковск , Стрый , Староконстантинов.
    Некоторые аэродромы с советского времени имеют арочные укрытия.
  8. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 13:09
    Мы хотим рассредоточить F-16 так, чтобы противнику было их сложнее находить

    Главное, не взлетать. Тогда вероятность обнаружения Ф-16 точно снизится до минимума.
  9. osp Звание
    osp
    -2
    Сегодня, 13:18
    Цитата: rotmistr60
    «разрабатываются методы, в том числе по рассредоточению F-16 на различных взлётно-посадочных полосах».
    И сколько таких отлично подготовленных (а для F-16 только такие необходимы) полос на украине? Одно дело прятать, а другое - возможность взлетать и садиться и их техническое обслуживание. Если только будут использовать гражданские аэропорты с их взлетной полосой, но и это до поры до времени пока не будет установлено местонахождение. Все таки наверное рассчитывают на соседние страны.

    А что им даст гипотетическое базирование в соседней Польше если боевой
    вылет надо совершать к Крыму или Донбассу ?
    Ведь все равно как этот самолет не использовать ему придется сесть на территории
    Украины на заправку.
    Радиус действия да и продолжительность полета не позволит.

    Они сейчас находятся в Румынии. Их активно модернизируют.
    Теоретически если летать к Херсону или Крыму , то там можно базироваться по дальности.
    Но не в Польше.

    Аэропортов гражданских по Украине не мало.
    Ангары есть.
    Оттуда тоже можно работать будет.
  10. 501Legion Звание
    501Legion
    -1
    Сегодня, 13:26
    если была б нормальная война, то по всем аэродромам уже давно бы жахнули ТЯО.
  11. osp Звание
    osp
    -1
    Сегодня, 13:26
    Цитата: Лешак
    Рассредоточение F-16 по разным аэродромам увиличивает количество подготовленного обслуживающего персонала и специальной авиационной техники. Неужели всё это уже есть или опять надежды, что запад им поможет...

    А вот это как сказать.

    Для примера скажу что такие российские самолеты как Су-27СМ и Су-34 имеют кислородные баллоны.
    И если они работают с оперативных полос то там должна быть машина что заправляет их кислородом.

    А вот такие самолеты как Як-130, Су-35 и Су-57 уже имеют бортовые кислорододобывающие установки БКДУ.
    И в кислороде от наземных источников вообщем-то не нуждаются.

    Вот как обстоят дела на F-16 по части кислорода я не знаю.
    Понятное дело что в свежих модификациях он вырабатывается на борту.
    А как у этих что передают Украине не знаю.
    Если также то это огромное благо по сравнению с теми советскими самолетами.
  12. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 13:35
    Цитата: Феликс
    Все это болтовня для отвлечения внимания. Летать будут с территории Румынии или Молдовы. До границы транспондер включен, после пересечения - выключен, или уже с украинским ID.

    В июле-августе 2022 года американские "Гроулеры" с территории Румынии так летали в небо Одесской области.
    Когда находились над нейтральными водами или странами НАТО то себя показывали.
    Потом перед пересечением границы ответчик опознавания выключался.
    И снова включался после возвращения примерно через полчаса.
  13. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 14:09
    В метро можно хранить. А взлетать, как в Звёздных войнах...
  14. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 14:19
    Противоядие от вражеской авиации на окраине это постоянное присутствие в воздухе самолетов ДРЛО. Все остальное - полумеры..