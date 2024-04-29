Тelegram восстановил работу ранее заблокированных ботов СБУ, ГУР и других украинских ведомств

30
Тelegram восстановил работу ранее заблокированных ботов СБУ, ГУР и других украинских ведомств

Накануне украинские СМИ писали, что администрация мессенджера Telegram отключила ряд украинских ботов, которые предназначались для сбора информации о местоположении ВС РФ.

В частности, под блокировку попали боты Минцифры Украины, СБУ и ГУР. Посредством последних любой «сочувствующий» киевским властям мог передавать информацию о передвижении или местах дислокации нашей армии. Естественно, после этого по данным координатам наносились удары со стороны ВСУ.



Каких-либо официальных объяснений своих действий администрация мессенджера не давала. Однако ранее Павел Дуров заявлял, что для руководства компании неприемлемо, если Telegram будет использоваться в качестве «инструмента насилия».

Между тем уже сегодня стало известно, что вышеупомянутые боты вновь заработали.

Как заявил журналистам депутат Верховной Рады Максим Бужанский, это может быть следствием того, что кто-то всю прошедшую ночь связывался с руководством ТГ и убеждал последнее в необходимости вернуть доступ к ботам украинских спецслужб и военных.

Так это на самом деле или нет, пока не известно. Однако, если вышеупомянутая информация подтвердится, то не совсем понятна позиция Павла Дурова, который характеризует себя в качестве человека, не отступающего от своих принципов и убеждений.

Напомним, что в свое время он отказался предоставлять российским спецслужбам ключи к расшифровке переписки пользователей ТГ. Теперь же его компания возобновляет работу неприемлемого «инструмента насилия».
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 13:08
    Кто то собирает информацию для ВСУ через Telegram,а кто то деньги для ВСУ, причём находясь в Москве.

    МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Украинский студент МГУ, арестованный в Москве за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за публикацию информации националистического характера, получил уведомление о сокращении срока пребывания в России и необходимости выехать с территории РФ в течение трех дней, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
    Ранне источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил о задержании украинского студента шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Г. за попытки собрать в интернете деньги для ВСУ и за размещение информации националистического характера, включая призывы к национальной розни и призывы к ударам по Москве.


    https://ria.ru/20240428/student-1942921503.html
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +2
      Сегодня, 13:15
      А чем тюремная камера хуже. Я четто не понимаю что у нас происходит....
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +5
        Сегодня, 13:19
        Я тоже не понимаю.Это ещё цветочки,а вот и ягодки.Вот ещё один пример на тему поведения граждан Украины,находящихся в России.

        Вечером 27 апреля, Владимир, тот самый ветеран боевых действий, которого избили отморозки, вместе с женой пошел в магазин, где их встретила компания из местной «пивнухи» с говорящим названием «Пивко». Гоп-компания, находящаяся к тому времени уже в изрядном подпитии, подошла к семейной паре «поболтать за жизнь».

        Во время спокойного разговора мужчина упомянул, что сражался на СВО в составе «Вагнера». Вот это то и вызвало невменяемую реакцию — толпа напала на него и начала избивать, крича при этом, что получает он именно за то, что воевал за Россию.Неадекваты, которые зачем-то снимали на камеру свои измывательства над парой, избили и жену Владимира, которая пыталась защитить мужа. У женщины сломана нога, несколько ушибов головы, отбиты внутренние органы.

        По итогу инцидента было возбуждено ... административное дело по статье КоАП России о хулиганстве.Хотя, казалось бы, в наше время необходимо обращать пристальное внимание на подобные происшествия, касающиеся участников боевых действий в зоне проведения специальной военной операции.

        Сам ветеран с супругой боятся, что агрессивная шайка уйдет от ответственности, по его словам, четверо задержанных мужчин даже в полиции угрожали паре ножом, кричали про «папу прокурора» и продолжали оскорблять его семью. Владимир с женой сняли побои, написали заявление и рассчитывают на немедленное возбуждение уголовного дела. Мотивом избиения они чётко называют ненависть к России и ее народу. Вот только почему-то представители правоохранительных органов, ведущие расследование инцидента, почему-то на этот момент явно не обратили внимания.

        А ростовчане, между тем, в социальных сетях негодуют:

        «В Ростове-на-Дону пора давно проводить операцию „Ликвидация“. Вызвать необходимо сотрудников ФСБ из Москвы с неограниченными полномочиями. С должностей снять всю продажную полицию и прокуратуру области», — пишут жители южного города на Дону.
        Жители Ростова-на-Дону обращают внимание на то, что в последние годы в регионе осело много выходцев из «незалежной», которые, нередко и в открытую, сочувствуют киевскому режиму и не скрывают своего негативного отношения к тем, кто служит в российской армии, а тем более к тем, кто выполняет боевые задачи по очищению бывшей Советской республики, провозгласившей свою независимость в 90-е от бандеровского отребья.

        Скрин фото, предоставленного пострадавшим.



        1. seamen2 Звание
          seamen2
          +1
          Сегодня, 14:37
          это правда. по работе часто бываю в Ростове на Дону. высказывания местных :
          *да им, юкрейновцам. строят целые микрорайоны и селят их там, не проверяя по сути, чем они дышат*.
        2. Thumbs Звание
          Thumbs
          0
          Сегодня, 15:09
          «В Ростове-на-Дону пора давно проводить операцию „Ликвидация“

          Это системный симптом. Эта рыба, порядком протухшая, гниёт с головы...
      2. Shurik70 Звание
        Shurik70
        0
        Сегодня, 13:19
        Телеграмм запретили, а потом вдруг назад разрешили - типа, "исправился".
        Надеюсь, за рецидив срок блокировки и штраф дадут больше
        1. Аргон Звание
          Аргон
          +1
          Сегодня, 13:33
          Если бы не "исправился" , его ждала печальная участь! Его и его телеграмм! Все соцсети в руках пиндов!
    2. guest Звание
      guest
      -3
      Сегодня, 13:23
      Я так понимаю террористов напавших на "крокус" тоже теперь вышлют в Таджикистан? am
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 13:26
        В там случае выслать в Таджикистан надо будет тех,кто примет такое решение.
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 13:29
          Это был некий сарказм, ведь украинского террориста высылают на родину. Хотя это не первый случай когда украинских террористов просто высылают на родину.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +1
            Сегодня, 13:35
            Игра в одни ворота.Украинские террористы просто отправляются во свояси.А где сейчас те кто топил за Русскую весну на Украине,их разве высылали в Россию?В лучшем случае сидят в тюрьме. В лучшем.И почему то никого из наших власть имущих это как то не особо и волнует.Так же и с военнопленными.Мы выдаём.А наши военнопленные где и что делается что предотвратить убийства и побои наших военнопленных и что для этого делается,если делается вообще?А то мы все такие добренькие,правильные,а нам все эти украинские фашисты в лицо плюют и никакой жёсткой реакции в ответ ,а те всё барзеют и барзеют.
    3. Светлан Звание
      Светлан
      0
      Сегодня, 13:35
      Главное не то что он собирал деньги, а то что его определили и выдворили. Таких как он в России еще тысячи, будте покойны. И задача органов их вычислить
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:10
    А я бы подождал делать выводы - источник информации Украина.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      0
      Сегодня, 13:17
      Цитата: tralflot1832
      А я бы подождал делать выводы - источник информации Украина.

      На 404, по привычке, сильно расстарались давить на Дурова.
      И, всего на 1 день, им прикрыли боты. Теперь от него отстали.
      Не будут просить закрыть Легитимный и Резидент. Ничья там.
  3. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +4
    Сегодня, 13:13
    Делайте соответствующие выводы об мессенджере Telegram. Нам остро необходимы независимые от запада и защищенные свои социальные сети.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 13:40
      Тогда нам нужен и свой Интернет.
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Сегодня, 13:46
        Софтом проблемы решаемы в недалеком будущем, а вот с оборудованием будет сложнее.
    2. Село Звание
      Село
      +1
      Сегодня, 13:47
      Тот же вк, сейчас он на 100% наш. Там смею заметить есть все необходимое, не только для общения, но и новости на любой вкус. Частенько оттуда сюда перехожу.
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Сегодня, 13:51
        Соцсети часто объединяют в единую группу с мессенджерами: и те, и другие предоставляют средства для общения большому кругу людей. Основное отличие в том, что социальные сети дают доступ к массовой коммуникации. Например, ваш пост во ВКонтакте увидят сразу все друзья, а может, и другие люди. В то время как мессенджеры дают людям возможность общаться один на один или создавать небольшие комьюнити, например семейный чат или чат для друзей.
      2. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Сегодня, 14:02
        Нам нужен свой независимый национальный мессенджер. Виноват за путаницу в своем комментарии.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 13:21
    Дуров заявлял, что для руководства компании неприемлемо, если Telegram будет использоваться в качестве «инструмента насилия».
    А в итоге оказалось даже очень приемлемо. Кого больше испугался Дуров, киева или Сша?
    1. алабурга Звание
      алабурга
      0
      Сегодня, 13:48
      цру, под которым он лежит, испугался, этот предатель патентованный.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:21
    «Тelegram восстановил работу ранее заблокированных ботов СБУ, ГУР и других украинских ведомств» —

    — "Ничего личного,только бизнес" ...
    ---
    — «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым,
    при 50 процентах положительно готов сломать себе голову,
    при 100 процентах он попирает все человеческие законы,
    при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» ...
    (Томас Джозеф Даннинг, британский профсоюзный активист)
  6. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 13:39
    А между тем Рамон Меркадер поддерживает свои ледорубы в боевой готовности, который год ожидая шифровки
  7. Село Звание
    Село
    +2
    Сегодня, 13:42
    не совсем понятна позиция Павла Дурова,

    Вы серьезно? Мне например давно понятна. Как и к примеру позиция яндекса.
    1. VLAD-96 Звание
      VLAD-96
      +1
      Сегодня, 13:51
      Про яндекс вообще молчу. Пытался негативный отзыв про Ельцин-центр оставить, ни в какую модератор яндекс карт не пропускает, при чем с двух аккаунтов и в 4-х редакциях. Все отклонил! Только положительные отзывы публикует!
      Вот что такое Яндекс (типа Российский поисковик, хозяева в Еуропе сидят).
  8. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:44
    Напомним, что в свое время он отказался предоставлять российским спецслужбам ключи к расшифровке переписки пользователей ТГ. Теперь же его компания возобновляет работу неприемлемого «инструмента насилия».
    Странно что в зоне проведения СВО Telegram не заблокируют полностью с обеих сторон. С каких пор ГРАЖДАНСКИЙ мессенджер принимает участие в боевых операциях ?!
  9. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:57
    Между тем уже сегодня стало известно, что вышеупомянутые боты вновь заработали.

    Как заявил журналистам депутат Верховной Рады Максим Бужанский, это может быть следствием того, что кто-то всю прошедшую ночь связывался с руководством ТГ и убеждал последнее в необходимости вернуть доступ к ботам украинских спецслужб и военных.
    .
    Напомним, что в свое время он отказался предоставлять российским спецслужбам ключи к расшифровке переписки пользователей ТГ. Теперь же его компания возобновляет работу неприемлемого «инструмента насилия».
    Российским ключи не стал давать, но зато организовал связь украинским спецслужбам. Молодец ...
  10. дрозд68 Звание
    дрозд68
    0
    Сегодня, 14:08
    Очеко у дурова не железное.нагнули.
  11. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 14:46
    Давно пора телегу закрыть и забыть. Просто обьявить по войскам снести ТГ с телефонов.