Польский генерал призвал срочно укрепить границы с Россией и Белоруссией

Польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал срочно укреплять границы стран НАТО с Россией и Белоруссией. По мнению Скшипчака, российская армия в скором времени начнет масштабную наступательную операцию в рамках спецоперации на Украине.Как убежден польский генерал, наступление ВС РФ, вероятнее всего, начнется уже через несколько недель, как только станут оптимальными погодные условия. Скшипчак предполагает, что командование ВС РФ не будет ждать лета, поскольку рассчитывает нанести масштабный удар именно сейчас, когда ВСУ испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов.Исходя из этого, Скшипчак призывает руководство Польши и Литвы укреплять свои границы с Россией и Белоруссией и как можно скорее начинать размещать на сопредельных территориях эшелонированные минные поля. Он отмечает, что это лучше делать в мирное время, поскольку после начала вооруженного конфликта осуществлять это будет уже поздно.Польский генерал, по всей видимости, не питает ложных иллюзий и убежден в неминуемой победе России в украинском кризисе, после чего, по его мнению, вероятность российской экспансии на запад остается низкой, однако Скшипчак, являющийся бывшим командующим сухопутными войсками страны, считает, что перестраховаться от "потенциальной агрессии" будет не лишним.Ранее сообщалось, что польские власти уже установили на границе с Белоруссией вышки для наблюдения за прилегающими к Польше белорусскими территориями.

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