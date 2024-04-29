Польский генерал призвал срочно укрепить границы с Россией и Белоруссией

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Польский генерал призвал срочно укрепить границы с Россией и Белоруссией

Польский генерал Вальдемар Скшипчак призвал срочно укреплять границы стран НАТО с Россией и Белоруссией. По мнению Скшипчака, российская армия в скором времени начнет масштабную наступательную операцию в рамках спецоперации на Украине.

Как убежден польский генерал, наступление ВС РФ, вероятнее всего, начнется уже через несколько недель, как только станут оптимальными погодные условия. Скшипчак предполагает, что командование ВС РФ не будет ждать лета, поскольку рассчитывает нанести масштабный удар именно сейчас, когда ВСУ испытывают дефицит артиллерийских боеприпасов.



Исходя из этого, Скшипчак призывает руководство Польши и Литвы укреплять свои границы с Россией и Белоруссией и как можно скорее начинать размещать на сопредельных территориях эшелонированные минные поля. Он отмечает, что это лучше делать в мирное время, поскольку после начала вооруженного конфликта осуществлять это будет уже поздно.

Польский генерал, по всей видимости, не питает ложных иллюзий и убежден в неминуемой победе России в украинском кризисе, после чего, по его мнению, вероятность российской экспансии на запад остается низкой, однако Скшипчак, являющийся бывшим командующим сухопутными войсками страны, считает, что перестраховаться от "потенциальной агрессии" будет не лишним.

Ранее сообщалось, что польские власти уже установили на границе с Белоруссией вышки для наблюдения за прилегающими к Польше белорусскими территориями.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 13:06
    «Польский генерал, по всей видимости, не питает ложных иллюзий» —

    _͟Р͟͟͟͟͟͟͟а͟͟͟͟͟͟͟з͟͟͟͟͟͟͟д͟͟͟͟͟͟͟е͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ы͟͟͟͟͟͟͟ ͟͟͟͟͟͟͟П͟͟͟͟͟͟͟о͟͟͟͟͟͟͟л͟͟͟͟͟͟͟ь͟͟͟͟͟͟͟ш͟͟͟͟͟͟͟и͟͟͟͟͟͟͟:͟͟͟͟͟͟͟
    — Первый раздел Речи Посполитой в 1772 году,
    — Второй раздел Речи Посполитой в 1793 году,
    —Третий раздел Речи Посполитой в 1795 году;
    — Венский конгресс 1815 года, иногда именующийся четвёртым разделом Польши;
    — Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом в 1939 году называют либо четвёртым, либо пятым разделом Польши ...
  2. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    0
    Сегодня, 13:08
    Зачем нужны нам связи с недружественными государствами?
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:26
    Верят, что заборы помогут? bully
  4. Прощай оружие. Звание
    Прощай оружие.
    0
    Сегодня, 13:41
    Троебалтия. Польша. Финляндия.. если мы подразумеваем границы Российской Империи. всё становится на свои исторические места.
  5. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 13:42
    Несколько лкт уже предупреждение полякам - западная граница, германия. Как в 39г.
    Лука возьмет или к сувалкам(у литвы) или вост прусию. Короткий путь до балтики. Удобрения возить. А краков и варшава-немцы.
    Ни чему история не учит.
    Лондонские сидельцы только опой думают
  6. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 14:52
    Зачем этого генерала вывели из летаргического сна?
    Польша усиленно укрепляетс оборонноспособность страны минимум как 3-4 года.
    В стране уже даже неизвестно сколько НАТОвских вояк не ротационно-постоянной основе находятся.
    Периодически бросали своих военных к границе с Белорусью. Правда только для борьбы с нелегалами...
    Потом даже предложили американцам базы свои открыть у них на постоянной основе.
    Теперь они вновь готовы принять у себя американское тактическое ядерное оружие.
    Видно чего-то очень сильно боятся, раз все силы и средства (даже чужие) собирают на обеспечение своей безопасности.