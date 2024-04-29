EurAsian Times: Вместо недосягаемых F-35 страны Ближнего Востока проявляют интерес к французским истребителям Rafale

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EurAsian Times: Вместо недосягаемых F-35 страны Ближнего Востока проявляют интерес к французским истребителям Rafale

Пока Соединённые Штаты стараются не продавать свои истребители 5-го поколения F-35 Lightning II странам Ближнего Востока, даже союзным Вашингтону, этот рынок успешно осваивает Франция.

Страны региона все больше интересуются французскими истребителями Rafale. Последней страной Персидского залива, выразившей заинтересованность в покупке Rafale, стал Оман, пишет издание EurAsian Times.



По данным издания, эта арабская страна намерена приобрести 18-24 французских истребителя. Существующий воздушный флот Омана состоит преимущественно из F-16 и истребителей Eurofighter Typhoon.

Универсальность и расширенные возможности Rafale делают его привлекательным выбором для ВВС Омана в условиях быстро ухудшающейся ситуации с безопасностью в регионе.

Таким образом география поставок этих самолётов продолжает расширяться. Ранее французские истребители уже приобрели Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Египет.

По словам экспертов, Израиль выступает против продажи американских F-35 странам Ближнего Востока, поскольку это подорвет его доктрину безопасности, направленную на поддержание военного превосходства в регионе.

Израильская доктрина безопасности уже давно отдает приоритет военному превосходству над своими соседями, либо получая самые передовые военные технологии от США, либо отказывая в них странам-соседям.

Такое положение сыграло на руку французской компании Dassault Aviation, производящей Rafale. Сообщается, что Саудовская Аравия также рассматривает возможность приобретения самолетов Rafale. Французские СМИ утверждают, что второй по величине производитель нефти в мире намерен купить 100 самолетов французского производства.

Катар, в парке которого уже имеется 36 самолетов Rafale, планирует модернизировать свой существующий парк до новейшего варианта F-4, а также планирует разместить дополнительный заказ на 24 истребителя к 2025 году.

EurAsian Times пишет, что в Париже также надеются, что Египет увеличит свой парк самолетов Rafale после того, как он отменил закупку самолетов Су-35 у России. В настоящее время Египет уже владеет 54 истребителями Rafale.

Истребители Rafale разрабатывались довольно долго ещё с 1980-х годов, а первый самолёт поступил на вооружение ВС Франции лишь в 2001 году. Затем он несколько раз модернизировался. В 2019 году началась работа над последней модификацией истребителя до стандарта F4. По некоторым данным на это было затрачено 1,9 миллиарда евро.
17 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    -1
    Сегодня, 13:42
    . EurAsian Times: Вместо недосягаемых F-35 страны Ближнего Востока проявляют интерес к французским истребителям Rafale


    Вместо редко взлетаемых дров F-35.Так правильнее. А цена сербская на Рафали?Не продешевили ли сербы покупая Рафали?
  2. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 13:47
    че там индийцев что то жутко помнится французы с этими рафалями на парили, они им золотыми встали в итоге по контракту
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 13:52
      Сербы решили в этом деле обскакать индийцев.Сербия планирует купить у французской Dassault Aviation 12 истребителей Rafale за €3 млрд, что станет крупнейшей оружейной сделкой в современной истории балканской страны, пишет Financial Times.Это по € 250 млн. за один Рафаль,наверно включая обслуживание, но всё равно очень дорого.
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 14:06
        Плюс ракеты. На Рафаль чего попало не подвесишь.
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 14:10
          Это точная информация?Приведите ссылку.

          . На Рафаль чего попало не подвесишь.


          Это типо Рафаль самый пресамый?А остальные истребители так себе?
          1. Комментарий был удален.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 14:21
              Рафаль не относится к 5 поколению.
              Данные из Википедии.

              «Dassault Rafale» (букв. «Шквал») — французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией «Dassault Aviation».
              Совершил первый полёт в июле 1986 года.
              Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 году (ВМС) и 2006 году (ВВС) соответственно.
              1. Maxim G Звание
                Maxim G
                0
                Сегодня, 14:24
                Мое исходное сообщение (удалил случайно): А что еще еще можно отнести к 5 поколению (если применить журналистский термин)?

                Почему не относится (точнее, что Вы в это понятие вкладываете, документально же оно не закреплено)?
                1. OrangeBigg Звание
                  OrangeBigg
                  0
                  Сегодня, 14:27
                  Рафаль это элементарно не Стелс по своей конструкции,а это одно из технических требований для самолёта 5 поколения,его даже и не думали таким создавать,так как стояла задача создать истребитель четвертого поколения.Он начал создаваться когда ещё и не было никаких истребителей 5 поколения,того же F-22 ещё не было,первый полёт которого состоялся только 7 сентября 1997 г.

                  Истребители пятого поколения обладают элементами стелс-технологии малозаметности. К 2021 году принятыми на вооружение истребителями пятого поколения являются американские F-22 Raptor (2005), F-35 A/B (2015) и F-35C (2019), китайский J-20 (2017) и российский Су-57 (2020). Лётные испытания проходят ещё несколько истребителей: J-31 (Китай), X-2 (ATD-X) (Япония).
                  1. Maxim G Звание
                    Maxim G
                    0
                    Сегодня, 14:45
                    Дак и Рафаль обладает - форма каналов воздухозаборников, например.

                    https://tass.ru/armiya-i-opk/5125763
                    "Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании, - сказал генерал. - Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано".

                    Удар наносился Скальпами.

                    1. OrangeBigg Звание
                      OrangeBigg
                      0
                      Сегодня, 14:49
                      Основные требования, предъявляемые к истребителям пятого поколения – это применение стелс-технологий, крейсерский сверхзвуковой полет и более совершенная по сравнению с предыдущими поколениями авионика, обеспечивающая высокую автоматизацию и интеллектуализацию комплекса. Частично этим требованиям соответствовали самолеты четвертого поколения, поэтому были введены дополнительные градации, такие как поколения 4+ и 4++.Таким образом есть истребители 4 поколения с некоторыми элементами 5 поколения,поэтому придумали классы истребителей 4+,4++,к которым и относится Рафаль,то есть у него есть часть характеристик, соответствующих 5 поколению,но к 5 поколению он не относится,так как у него нет всех характеристик,присущих истребителю 5 поколения.
                      1. Maxim G Звание
                        Maxim G
                        0
                        Сегодня, 15:10
                        В каком документе закреплены поколения?
                        В википедии?
                  2. Maxim G Звание
                    Maxim G
                    0
                    Сегодня, 14:47
                    Цитата: OrangeBigg
                    Он начал создаваться когда ещё и не было никаких истребителей 5 поколения,того же F-22 ещё не было,первый полёт которого состоялся только 7 сентября 1997 г.

                    А самолеты малозаметные уже были - F-117.
                    1. OrangeBigg Звание
                      OrangeBigg
                      0
                      Сегодня, 14:52
                      Но этот же самолёт не являлся именно истребителем 5 поколения.Это совершенно другой класс.

                      Lockheed F-117 «Ночной ястреб» (англ. Lockheed F-117 Nighthawk) — американский одноместный дозвуковой тактический малозаметный штурмовик фирмы Lockheed Martin.
                      Предназначен для скрытного проникновения через систему ПВО противника и атак стратегически важных наземных объектов военной инфраструктуры (ракетные базы, аэродромы, центры управления и связи и т. п.).
                      Первый полёт совершил 18 июня 1981 года. Произведено 64 единицы, последний серийный экземпляр был поставлен ВВС США в 1990 году.
          2. Андрей Москвин Звание
            Андрей Москвин
            0
            Сегодня, 14:41
            Это типА здесь вроде писали. Про индусов, кажется.
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 14:43
              Тема статьи про то что вместо недосягаемых F-35 страны Ближнего Востока проявляют интерес к французским истребителям Rafale.Про индусов кто то поинтересовался.
  3. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 14:55
    А что эти птички постоянно бременными летают, что F-16, что Rafale?
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    0
    Сегодня, 14:55
    Странно, что Еврофайтер хуже продается "на сторону".