Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в поджоге вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево
Сотрудники ФСБ раскрыли поджог вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево, совершенный неизвестными лицами в ночь с 25 на 26 апреля. Все поджигатели задержаны, сообщает ЦОС ФСБ.
Согласно сообщению, силовики задержали пять человек, участвовавших в поджоге вертолета, среди которых четверо парней в возрасте 21–22 года и одна девушка 19 лет. Все они прибыли в столицу из регионов, два парня из Новосибирска и Новосибирской области, парень с девушкой из Норильска и еще один молодой человек из Ростовской области. Теперь домой попадут они не скоро, попытка по-быстрому заработать денег тянет на большой срок. Впрочем, если в 20 лет в голове нет мозгов, то может они появятся в процессе отбытия наказания.
Как пишут российские ресурсы, с большой долей вероятности поджигатели действовали по указке кураторов из Украины, пытаясь таким образом заработать деньги. В подтверждение этой версии говорит тот факт, что видео с поджогом вертолета первой разместила украинская военная разведка. Кстати, эти поджигатели оставили на месте преступления кучу улик: сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.
Подожженный задержанными вертолет Ка-32 даже не являлся военным, он использовался «Московским авиационным центром» для тушения пожаров. Винтокрылая машина находилась на стоянке «Северная» аэродрома в Остафьево под чехлом, вертолет проходил техническое обслуживание.
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