Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в поджоге вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево

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Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в поджоге вертолёта Ка-32 на аэродроме в Остафьево

Вертолет Ка-32 фото иллюстрационное


Сотрудники ФСБ раскрыли поджог вертолета Ка-32 на московском аэродроме в Остафьево, совершенный неизвестными лицами в ночь с 25 на 26 апреля. Все поджигатели задержаны, сообщает ЦОС ФСБ.



Согласно сообщению, силовики задержали пять человек, участвовавших в поджоге вертолета, среди которых четверо парней в возрасте 21–22 года и одна девушка 19 лет. Все они прибыли в столицу из регионов, два парня из Новосибирска и Новосибирской области, парень с девушкой из Норильска и еще один молодой человек из Ростовской области. Теперь домой попадут они не скоро, попытка по-быстрому заработать денег тянет на большой срок. Впрочем, если в 20 лет в голове нет мозгов, то может они появятся в процессе отбытия наказания.

Как пишут российские ресурсы, с большой долей вероятности поджигатели действовали по указке кураторов из Украины, пытаясь таким образом заработать деньги. В подтверждение этой версии говорит тот факт, что видео с поджогом вертолета первой разместила украинская военная разведка. Кстати, эти поджигатели оставили на месте преступления кучу улик: сумку для сменной обуви, литровую бутылку с запахом горючей жидкости, монтировку, колючую проволоку, платок и перчатки.

Подожженный задержанными вертолет Ка-32 даже не являлся военным, он использовался «Московским авиационным центром» для тушения пожаров. Винтокрылая машина находилась на стоянке «Северная» аэродрома в Остафьево под чехлом, вертолет проходил техническое обслуживание.

Уголовное дело по статье «Теракт» было возбуждено Следственным комитетом на водном и воздушном транспорте. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 20 лет.
36 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Sancheas Звание
    Sancheas
    +1
    Сегодня, 13:25
    Двое из задержанных из Новосибирска. И я( Чтож у нас так. Недоработал(
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +8
      Сегодня, 13:28
      Да при чем тут это?Таки утырков пруд пруди,по всеф стране.По недоработке?Да,с законами военного времени у нас туго
      1. ankir13 Звание
        ankir13
        -3
        Сегодня, 14:13
        Тут пять, там три, ещё где-то пять- десять -восемнадцать молодых утырков... По законам военного времени, считаете оправданным истребление собственных молодых, не нужное поколение?! В угоду гур, ми6, цру.... Сами срежем, не важно, кто их за нос водил
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +3
          Сегодня, 14:43
          Я считаю молодым поколением ребят на фронте.Достойным прадедов.Этих,не считаю.Да,жестко.Но по иномв нельзя.Не поюму.Ри они,ни мы.
          1. ankir13 Звание
            ankir13
            0
            Сегодня, 14:55
            Которые оступились, не значит что они более непотребные, молодость не порок, а большое свинство, жаль что быстро проходит! Так говорил мой физик в школе, глядя на нас оболтусов 35 лет назад. Многие возымели толк. А может один из этой пятёрки, мозгами пораненных, еще выстрелит в будущем на пользу, или более чем один?
            Фронтовики сегодня всё же более старшее поколение в большинстве своём, а молодежь надо учить и беречь, она будущее, за неё архиважно цепляться и оберегать.. Даже ценой вертолёта
          2. ankir13 Звание
            ankir13
            0
            Сегодня, 15:07
            Тому же ГУР не вертолёт интересен, а возможность сломать еще хоть пятерых русских руками других русских, а если еще и молодых, то тут замысел в будущее направлен... вертолёт прослужит лет 5-8, да и в утиль, а пятеро молодых уже вычеркнуты, там удар глубже и последствия дальше...
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +1
          Сегодня, 14:51
          Эти террористы не нашне поколение и они уже мертвы как люди, из них ничего не вырастет кроме помоев.
    2. stelltok Звание
      stelltok
      +10
      Сегодня, 13:34
      Чему вы удивляетесь?

      30 лет после развала СССР, по телевизору и сми сплошная пропаганда бабла и эгоцентризма.
      Выросло уже новое поколение на этой пропаганде.
      1. Болторез Звание
        Болторез
        +3
        Сегодня, 13:48
        новое поколение
        На смену поколению пепси пришло поколение яги.
      2. Essex62 Звание
        Essex62
        +7
        Сегодня, 13:51
        И не одно уже выросло. Мозгов нет вообще. Желание "поднять бабла" затмевает разум и даже отшибает чувство самосохранения. Если в Союзе такими были организмы с явными криминальными наклонностями,то сегодня все. К тому- же они видят, как эти в наглую воруют и им за это ничего. Когда должна быть стенка.
      3. zloybond Звание
        zloybond
        +2
        Сегодня, 14:44
        У нас до сих по по ТВ из 20 каналов треть делает вид что ничего не происходит и жжет от пуза веселуху и развлекуху.
    3. Леха с Андроида. Звание
      Леха с Андроида.
      +5
      Сегодня, 13:38
      Один из террористов с Крокуса жил какое то время на улице Зорге в Новосибирске...моя родная улица...проник в Россию он тоже через мой город.
      Охренеть...что то неладное творится в моих краях с безопасностью страны.
      И тут ещё эти недоумки - поджигатели. request
      Куда катимся?
      1. ankir13 Звание
        ankir13
        +4
        Сегодня, 14:06
        Один вертолёт и пятеро молодых россиян. Жизни уничтожены, вертолёт вероятно тоже, гур работает высокоэффективно, даже стрельбы не понадобилось. Сколько еще будут таким образом ликвидированы! А ведь могли еще стать людьми, полезными обществу. Это теракт не менее страшный и эффективный, чем подрыв мостов и расстрел контактный... Вот еще пятеро молодых, 19-22 года, считай убитые....
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +2
          Сегодня, 14:46
          Ну давайте пожалеем их..А может быть предложить вместо пятнадцать лет за решеткой ,пойти искупить кровью?Только не на срочный контракт,а до Победы..
        2. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          +1
          Сегодня, 14:54
          Они прозападные, им уже людьми не стать никогда это и до вертолёта понятно было...
    4. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +5
      Сегодня, 13:50
      Ничего. Пусть посидят.

      Можно и в Сибирь обратно отправить.
      Например, в Анадырь. Или в Бодайбо.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +7
    Сегодня, 13:29
    два парня из Новосибирска и Новосибирской области, парень с девушкой из Норильска и еще один молодой человек из Ростовской области
    ГУР умело сплачивает недоумков живущих в разных регионах и аккуратненько подводит под статью УК РФ обещая деньги за теракт. И к сожалению такие находятся о чем сообщает ФСБ по нескольку раз в неделю. За денежку от украины 20 лет заслуженно.
    1. ankir13 Звание
      ankir13
      0
      Сегодня, 14:30
      Где противодействие, где работа с неокрепшими умами: Ми6, ГУР, МАСк, ЦРУ, денег пообещают, работу зададут, но выполнившему эту работу денег уже не надо, по причине ..... Ну и не получит тех денег никто...
      А вот своим трудом можно хорошо жить и зарабатывать (так должно быть в стране) feel
  3. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +8
    Сегодня, 13:32
    Таких недолюдей нужно в зоопарке выставлять в клетке на всеобщее обозрение, как безмозглых существ.
    1. KCA Звание
      KCA
      0
      Сегодня, 13:50
      Зачем в зоопарк? Есть лечение - лоботомия, ржавой стамеской, у меня где-то валяется сей медицинский инструмент, вылечит с одного удара молотком
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 14:58
      Для таких нужен расстрел, чтобы знали, соаершил терракт-сдохнешь без вариантов и никакие новые власти не отпустят и никакого досрочного.
  4. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +6
    Сегодня, 13:37
    Согласно сообщению, силовики задержали пять человек, участвовавших в поджоге вертолета, среди которых четверо парней в возрасте 21–22 года и одна девушка 19 лет. Все они прибыли в столицу из регионов, два парня из Новосибирска и Новосибирской области, парень с девушкой из Норильска и еще один молодой человек из Ростовской области.
    Не сиделось в Новосибирске и Ростовской области теперь посидят где-нибудь в Мордовской области. Делов то на пачку бумаги с промокашкой. Стоял себе вертолет никого не трогал, под чехлом (!). И снова Telegram-канал она же телега ... good drinks
    1. al3x Звание
      al3x
      +5
      Сегодня, 14:10
      В Ростове там вообще недогляд полнейший. То отморозок хххлятский терроризирует местных, избивая и вымогая деньги, уже извинился на камеру с разукрашенным лицом. То ветерана СВО, бойца Вагнера вместе с женой отмудохали за то, что он участник спецоперации. Теперь вот эти шакалы оттуда же. Это буквально новости последних дней. В общем, там спецам работать и работать. Этот регион России уже заражён укро гадиной и начинает гнить потихоньку.
      1. oppozite28 Звание
        oppozite28
        +1
        Сегодня, 14:13
        В Ростове там вообще недогляд полнейший. То отморозок хххлятский терроризирует местных, избивая и вымогая деньги, уже извинился на камеру с разукрашенным лицом. То ветерана СВО, бойца Вагнера вместе с женой отмудохали за то, что он участник спецоперации. Теперь вот эти шакалы оттуда же. Это буквально новости последних дней. В общем, там спецам работать и работать. Этот регион России уже заражён укро гадиной и начинает гнить потихоньку.
        Онижебратьяисёстры . Удивлюсь что в скором времени не начнутся побоища местных с приезжими из в(на)Украины за передел сфер влияния как 90-е ... request recourse
  5. алабурга Звание
    алабурга
    +3
    Сегодня, 13:50
    Ничего удивительного в этом нет. Почти 30 лет Зулейка открывала всем глаза, вот результат и не заставил себя ждать.
  6. hhurik Звание
    hhurik
    0
    Сегодня, 13:53
    Правильно наверное написать, что уголовное дело возбуждено Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
  7. dpu Звание
    dpu
    0
    Сегодня, 13:55
    Если мозгов в 20 лет нет, то в 40 они точно не появятся. Мозги назначаются при рождении, а возраст и образование их не добавляют.
  8. sepal81 Звание
    sepal81
    +4
    Сегодня, 13:56
    Цитата: stelltok
    Чему вы удивляетесь?

    30 лет после развала СССР, по телевизору и сми сплошная пропаганда бабла и эгоцентризма.
    Выросло уже новое поколение на этой пропаганде.

    Та ладно. В украине молодежь ничем не лучше, но там вертолёты почему-то не жгут.Бояться. Нужна неотвратимость и жёсткость наказания плюс демонстративные процессы над виновниками.
    1. anatolv Звание
      anatolv
      -1
      Сегодня, 14:16
      Сам то понял, что написал, небрат?
    2. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 14:19
      ну жгут или не жгут мы не знаем, плюс там народ от таких объектов наверно бежит как черт от ладана, ладно охрана, так можно и под наш ракетный удар попасть....
  9. дрозд68 Звание
    дрозд68
    +1
    Сегодня, 14:06
    Вот оно егэ покаление.деньги,деньги и еще раз деньги.наказать показательно в пример другим.
  10. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +2
    Сегодня, 14:09
    Пусть родители этих жеребёнков, на новый вертолёт скидываются. request
  11. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 14:21
    недоумки, и ведь уже малолетками не назовешь......
  12. Сергей3 Звание
    Сергей3
    0
    Сегодня, 14:45
    Ладно, недоумков поймали, а охрана, а директор аэропорта? Пусть платят за изготовление нового вертолёта из собственного кармана.
  13. Филин Звание
    Филин
    0
    Сегодня, 14:55
    Идёт война, поэтому объекты необходимо охранять, и не камерами наблюдения, а вооруженными постами.
  14. Thumbs Звание
    Thumbs
    0
    Сегодня, 15:02
    А что вы хотели???.... В «стране» где нет идеологии - разруха в головах, а не в клозетах.