В Минобороны Австралии объявили о выделении пакета военной помощи Киеву на 100 млн долларов

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В Минобороны Австралии объявили о выделении пакета военной помощи Киеву на 100 млн долларов

Во время визита во Львов 27 апреля министр обороны Австралии Ричард Марлес объявил, что его страна предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере около 100 миллионов долларов, пишет издание Army Recognition.

В материале говорится, что половина этой суммы, 50 миллионов долларов, будет выделена на предоставление систем SHORAD (системы ПВО малой дальности) украинским военным. Последняя включает в себя ПЗРК RBS 70, радар Giraffe AMB, а также тактическую систему командования и управления.



Системы SHORAD предназначены для обеспечения наземной противовоздушной обороны от низковысотных воздушных угроз, таких как вертолеты, беспилотники и низколетящие самолеты. Радиус обнаружения целей составляет до 25 километров.

В свою очередь, RBS-70 – это переносной зенитный ракетный комплекс, разработанный Швецией. Данный ПЗРК наводится посредством лазера, а это значит, что ракета следует по траектории луча, направленного на цель, до момента попадания. Эта особенность делает его невосприимчивым к большинству электронных средств противодействия. Радиус поражения комплекса составляет около 8 км на высоте до 5 км.

Остальная часть вышеупомянутого пакета, по данным издания, включает 32,5 миллиона долларов на закупку дронов через «Коалицию беспилотных летательных аппаратов», возглавляемую Латвией и Великобританией, а также свыше 15 миллионов долларов на различное «высокоприоритетное» оборудование, такое как шлемы, ботинки, генераторы, противопожарное оборудование и надувные лодки с жестким корпусом.

Как указано в статье, Марлес признал затяжной характер конфликта в Украине, подчеркнув, что Австралия продолжит оказывать поддержку Киеву столько, сколько это будет необходимо.
7 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 13:56
    Без австралийцев, решивших вставить свои "двадцать копеек" не обошлось. Жаль по Львову в нужный момент не прилетело, чтоб меньше шастали.
  2. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    -2
    Сегодня, 13:56
    . В Минобороны Австралии объявили о выделении пакета военной помощи Киеву на 100 млн долларов


    Пакет с кокаином лично для Зе на 100 млн долларов?Для бодрости духа.
  3. AUSSIE Звание
    AUSSIE
    0
    Сегодня, 14:21
    A disgrace for Australia. Done under pressure from the Yanks!
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:35
    На краине миллиардами хапают, фигли ваши миллионы... ну с паршивой овцы....
  5. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 14:38
    Они ведь всё это морем перевозить будут. А что если корабль с оружием случайно столкнется с китом? Ну знаете, такие киты, после столкновения с которыми остается след на корабле, как от торпеды)
  6. Шарнхорст Звание
    Шарнхорст
    0
    Сегодня, 14:40
    Не думал что австралопитеки тормознутее прибалтов, но факт налицо...
  7. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 15:13
    включает 32,5 миллиона долларов на закупку дронов через «Коалицию беспилотных летательных аппаратов»,

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