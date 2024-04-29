Минобороны подтвердило переход Семёновки на Авдеевском направлении под контроль российской армии
Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Очеретино, все попытки ВСУ переломить ситуацию заканчиваются новыми потерями. За прошедшие сутки штурмовые группы ВС России продвинулись в сторону Новоалександровки, а также южнее, в селе Нетайлово. Семеновка, откуда были выбиты ВСУ, полностью перешла под контроль российских войск, в ней завершилась зачистка, об этом объявило военное ведомство в новой сводке.
По линии фронта без значительных изменений, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах Григоровка ДНР, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва ЛНР. Отражено три контратаки у Стельмаховки. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла огневое поражение ВСУ в районах Красногоровка и Константиновка.
Группировка войск «Центр» в результате активных действий освободила населенный пункт Семеновка ДНР, а также нанесла поражение противнику в районах Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное, отразив 10 контратак. Враг пытался выбить наших с позиций в районах Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Старомайорское, Водяное и заняли более выгодные рубежи. В районе Урожайное отбиты две контратаки. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Степногорск и Преображенка Запорожской области.
Общие потери ВСУ по всему фронту за сутки составили: по личному составу — 975 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три танка, два бронетранспортера, шесть бронемашин, 10 единиц автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы «Мста-Б», по одной М198, Д-30 и М777. Две станции РЭБ «Анклав-Н» и «Буковель-AD». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, орудие Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, легкая гаубица М102, а также противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов. Средствами ПВО сбиты 22 украинских беспилотника и управляемая авиационная бомба JDAM.
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