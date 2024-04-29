Минобороны подтвердило переход Семёновки на Авдеевском направлении под контроль российской армии

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Минобороны подтвердило переход Семёновки на Авдеевском направлении под контроль российской армии

Российские войска продолжают расширять зону контроля в районе Очеретино, все попытки ВСУ переломить ситуацию заканчиваются новыми потерями. За прошедшие сутки штурмовые группы ВС России продвинулись в сторону Новоалександровки, а также южнее, в селе Нетайлово. Семеновка, откуда были выбиты ВСУ, полностью перешла под контроль российских войск, в ней завершилась зачистка, об этом объявило военное ведомство в новой сводке.

По линии фронта без значительных изменений, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах Григоровка ДНР, Синьковка Харьковской области и Червоная Диброва ЛНР. Отражено три контратаки у Стельмаховки. «Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла огневое поражение ВСУ в районах Красногоровка и Константиновка.



Группировка войск «Центр» в результате активных действий освободила населенный пункт Семеновка ДНР, а также нанесла поражение противнику в районах Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное, отразив 10 контратак. Враг пытался выбить наших с позиций в районах Ленинское, Новгородское, Очеретино, Семеновка, Новобахмутовка, Нетайлово, Новокалиново и Бердычи.

Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Старомайорское, Водяное и заняли более выгодные рубежи. В районе Урожайное отбиты две контратаки. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение ВСУ в районах Степногорск и Преображенка Запорожской области.

Общие потери ВСУ по всему фронту за сутки составили: по личному составу — 975 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три танка, два бронетранспортера, шесть бронемашин, 10 единиц автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы «Мста-Б», по одной М198, Д-30 и М777. Две станции РЭБ «Анклав-Н» и «Буковель-AD». В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица М777, орудие Д-20, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30, легкая гаубица М102, а также противотанковое орудие МТ-12 «Рапира».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов. Средствами ПВО сбиты 22 украинских беспилотника и управляемая авиационная бомба JDAM.
7 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    0
    Сегодня, 14:00
    Элитное подразделение ВСУ «Рейнджеры» уничтожено у Часова Яра.Это подтверждает сообщения украинских источников о том, что Киев из-за высоких потерь бросает на сдерживание российского наступления элитные резервы.

    . Российские военные на Авдеевском направлении уничтожили сразу два элитных подразделения ВСУ. В жилой застройке поселка Керамик в результате встречного стрелкового боя была зажата и ликвидирована группа подразделения специального назначения «Белые волки» из состава ЦСО «А» СБУ.
    У Часова Яра спецназ российского главного управления разведки обнаружил и уничтожил группу созданного по стандартам НАТО подразделения «Рейнджеры» Сил специальных операций ВСУ.


    https://topcor.ru/46902-jelitnoe-podrazdelenie-vsu-rejdzhery-unichtozheno-u-chasov-jara.html

    Скоро на Украине останутся только Зеленский и Ермак,которые в конце концов торжественно получат повестки в ВСУ от самих себя.
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      0
      Сегодня, 14:33
      То ли реальные проблемы с численностью, то ли это новая тактика ВСУ по удержанию н.п., но уже постоянно стали появляться сообщения, что ВСУ бросает спецназ в "окопы" на передовую
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +1
        Сегодня, 14:35
        Некоторые батальоны теробороны, а также 110-я и 115-я бригады ВСУ могут быть расформированы после событий у Очеретино. На такой шаг украинское командование подтолкнул развал обороны за Керамиком в ДНР.

        Какие подразделения будут переброшены на Донецкое направление для замены расформировывающихся бригад пока непонятно – маневрировать войсками командование ОСГВ «Хортица» не спешит, а сделать это без ущерба для других направлений тяжело. Аналогичные проблемы нарастают и в 47-й ОМБр «Магура», командование и личный состав которой требуют ротации после года пребывания на передовой и больших потерь.Также похожие процессы набирают силу в 41-й и 42-й бригадах ВСУ, зажатых под Часовым Яром без тяжелого вооружения. Для «стабилизации обстановки» туда введены подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины, по сути выполняющие роль полицейских и заградотрядов одновременно.

        Подобной напряженности в управлении украинской армии, пожалуй, не было с самого начала специальной военной операции.

        . Военные ВСУ не подчиняются приказам, угрожают командирам, дезертируют, оставляют поле боя и отказываются вести огонь.

        Это следует из подписанного главкомом ВСУ Сырским приказа об укреплении дисциплины, который оказался в распоряжении РИА Новости.


        Приказ по ссылке ниже.

        https://t.me/rian_ru/241052
  2. Дмитрий Иванов_1991 Звание
    Дмитрий Иванов_1991
    +5
    Сегодня, 14:05
    Ребят, кто такие статьи делает - просьба от читателей:

    Показывайте карту. Желательно с охватом в 10-15-30 километров, чтобы можно было понять, где тот или иной пункт находится относительно более крупных городов.
    И можете простым маркером даже в ручном режиме заштриховать приблизительные границы захваченного нами населённого пункта. Схематичность мы вам простим.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:15
      Карты по СВО.

      https://t.me/s/karta_svo2
    2. Aleksandr21 Звание
      Aleksandr21
      +1
      Сегодня, 14:20
      Цитата: Дмитрий Иванов_1991
      Желательно с охватом в 10-15-30 километров


      По западным картам, пока так на данный момент... плохи дела у ВСУ на Покровском направление и это не может не радовать.
  3. andrewkor Звание
    andrewkor
    0
    Сегодня, 15:00
    Трудно быть китайским шпионом во Франции,по глазам узнают!