Опубликованы кадры испытательного полёта российского FPV-дрона с боевой частью в виде противотанковой мины ТМ-62

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Опубликованы кадры испытательного полёта российского FPV-дрона с боевой частью в виде противотанковой мины ТМ-62

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен испытательный полет российского FPV-дрона, оснащенного боевой частью в виде противотанковой мины ТМ-62. При этом беспилотник с прикрепленной противотанковой миной в ходе испытаний пролетел около 9 километров.

Масса взрывчатки в противотанковой мине ТМ-62 составляет 7,5-8 кг, что позволяет эффективно уничтожать бронетехнику противника. В частности, из-за показавших высокую эффективность российских беспилотников, во избежание репутационных потерь для компании-производителя, по указке из Вашингтона ВСУ вывели с линии фронта американские танки Abrams.






По меньшей мере пять произведенных в США и поставленных боевикам киевского режима танков Abrams уже уничтожены российскими войсками при помощи ПТРК и FPV-дронов, что наглядно продемонстрировало уязвимость американских боевых машин.

В то время как в России в полной мере учитывается опыт, полученный в ходе спецоперации на Украине, для внесения изменений в тактику применения танков и их защиты, Украина не имеет непосредственной связи с производителями применяемой ВСУ военной техники, что негативным образом сказывается на возможности проводить соответствующую модернизацию вооружений.

Как выяснилось в ходе вооруженного конфликта на Украине, танк Abrams рассчитан для боевых действий в условиях теплого климата при тотальном контроле воздушного пространства.

12 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:29
    Иш ты, ну а что мины к выстрелам от РПГ уже на заводские переходники крутят, зачем ждать когда враг наедет на мину когда мина может прилететь к технике.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 14:31
    Нормально тащит вес. Интересная задумка у которой есть будущее. Если такое лихо прилетит - мало не покажется.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    0
    Сегодня, 14:34
    Масса взрывчатки в противотанковой мине ТМ-62 составляет 7,5-8 кг
    Ка-а-ак бабахнет !
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 14:38
      Если минометная мина с выстрелом от РПГ-7 через переходник точно прилетит например в башню танка сверху - мало не покажется....
  4. Андрей Москвин Звание
    Андрей Москвин
    +1
    Сегодня, 14:38
    Так понимаю, это чистый фугас, без поражающих элементов. Против техники, построек.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      Сегодня, 14:50
      Андрей Москвин hi, думаю что в ближайшее время там и поражающий появиться, пока по ходу идёт испытание и оценка стоит или не стоит мастырить такой Пепелац.
      1. Андрей Москвин Звание
        Андрей Москвин
        0
        Сегодня, 15:14
        Как мне кажется, стоит, с таким то зарядом. Добавить только шрапнели для пехоты в другом варианте. Лишь-бы по массе вытянул. hi
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +1
    Сегодня, 14:41
    такая коровья лепешка прилетит..мало не покажется)
  6. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 15:03
    А дальше-то. что с сей миной делать? МОНку вкуснее прикрутить. Она с танка, например, всю башню сверху обглодает.
  7. km-21 Звание
    km-21
    +1
    Сегодня, 15:08
    Абсолютно непродуманное решение. Противотанковая мина хорошо срабатывает если она опирается на твердую поверхность. Тогда энергия подрыва отражается от грунта и полностью направляется вверх, в сторону наехавшей на мину бронетехники. Но если во время подрыва мина будет находиться в воздухе, то значительная часть энергии улетит в космос, и поражающая способность сильно ослабнет.
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 15:16
      Так ведь точность ФПВ позволяет, думаю, под днище влететь.
  8. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 15:13
    Идея таскать на коптере ТМ-62 давно "витает в воздухе" ! Насколько мне известно, в ВСУ давно применяют ТМ-62 с дронов .Их используют как для минирования местности с помощью дронов ,так и сбрасывают с дронов в воздухе на технику,блиндажи ...Свидетельств применения связки "дрон-камикадзе+ТМ-62 " не имею,но такое дело -не хитрое ! Я знаю проект "минного заградителя" ,внещним видом напоминающего некий ВВП-6 :1).несущая платформа с 6 минами ,2).6-8 электродвижков или малых квадриков по "бокам" в качестве движков платформы .