Демократия на марше: в университетах США задержали не менее 900 участников протестов против Израиля

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Демократия на марше: в университетах США задержали не менее 900 участников протестов против Израиля

В последнее время в Соединённых Штатах, которые учат весь мир демократии, были задержаны сотни студентов и других участников протестов в университетах страны.

По данным издания The Washington Post, за последние десять дней было задержано по меньшей мере 900 участников протестов против Израиля. Издание отмечает, что среди задержанных даже оказался кандидат в президенты США. Речь идёт о Джилл Стайн, представляющей «Партию Зелёных» и задержанную в университете Вашингтона в Сент-Луисе.



Напомним, что во многих американских университетах прошли многодневные протесты против продолжающегося в секторе Газа кровопролития и действий Израиля. Особо волна протестов усилилась после 18 апреля, когда в Колумбийском университете были задержаны сотни человек.

Протесты перекинулись на другие университеты, где происходили столкновения с полицией, которая разгоняла протестующих. Однако The Washington Post пишет, что не везде полиция отозвалась, чтобы разгонять студентов. Так, в округе Колумбия полиция не приехала в Университет Джорджа Вашингтона. Сообщается, что и полиция Лос-Анджелеса не принимала участие в разгоне протестующих в Калифорнийском университете.

Несмотря на недовольство масс поддержкой США Израиля, Белый дом продолжает это делать. Если бы подобное происходило где-нибудь в России, в Вашингтоне давно уже кричали бы об ущемлении демократии и т.п.
3 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:07
    Демократия поиздержалась, поистоскалась...
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:11
    «Было задержано по меньшей мере 900 участников протестов против Израиля» —

    — Против Израиля протестовать не кошерно ...
  3. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:14
    Если верить американским экспертам, то студенческое протестное движение в США спонсирует Катар и Открытое общество Сороса (!?)

    Неисповедимы пути Господни...