Financial Times: Агенты китайской разведки пытаются выведать военные секреты Франции через французских моряков

19
Financial Times: Агенты китайской разведки пытаются выведать военные секреты Франции через французских моряков

Агенты китайской разведки заполонили Францию, пытаясь выведать военные секреты республики. По данным французских спецслужб, в последнее время участились попытки вербовки военнослужащих французской армии и ВМС со стороны представителей второго отдела Министерства государственной безопасности КНР. Особенно в этом усердствуют агенты женского пола.

По данным британской газеты Financial Times, китайскую разведку очень интересует военно-морская база французских ВМС в Бресте, где хранятся ядерные боеголовки. Действовать МГБ КНР пытается через женщин-агентов, которые активно вербуют французских моряков. В последнее время зафиксировано очень большое количество свадеб, в которых французы женятся на китаянках. В издании считают, что практически все они являются сотрудниками разведки.



Примечательное количество свадеб зафиксировано за последние годы между китайскими студентками и моряками, работающими на военно-морских базах.

- пишет газета.

Как отмечают эксперты, в Европе очередной бум шпиономании, в Брюсселе ранее заявили, что страны Евросоюза буквально наводнены шпионами из Китая и России. Причем российских гораздо больше, несмотря на то, что европейские спецслужбы якобы зачистили резидентуру российской разведки. Между тем Министерство государственной безопасности КНР обвиняет западные страны в попытках кражи конфиденциальной информации из ключевых секторов Китая под прикрытием консалтинговых агентств. В общем, ничего нового, обычная работа разведок.
19 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    0
    Сегодня, 14:52
    Крепкая мужская любовь французских моряков помешала героическим китаянкам выведать тайны лягушатников.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:53
    «Агенты китайской разведки заполонили Францию» —

    — Рецепт приготовления лягушек хотят выведать ...
  3. Дмитрий Донской Звание
    Дмитрий Донской
    0
    Сегодня, 14:53
    Да что там выведывать? Рецепт приготовления лягушек разве что. hi
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 15:13
      Суп луковый? Луковица на ведро воды... wassat
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +1
    Сегодня, 14:54
    Manque de "chance" pour moi je suis marin de la marine...marchande donc aucune belle espionne aux yeux bridés ne m'a approché...:-(
    Heureusement, car ma femme l'aurait sans doute vite "neutralisé" :-)

    Мне не повезло, я моряк на флоте... Ни один красивый шпион с раскосыми глазами не подошел ко мне...:-( К счастью, потому что моя жена, вероятно, быстро "нейтрализовала" бы его :-)
  5. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:55
    И тут без островитян не обошлось....перчику пытаются подсыпать...а так-каждому своё:хранцузам любопытно устройство китаянок,китаянкам-устройство базы....
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 14:59
      А у китаянок что-ли поперек???
      Что там такого интересного для френчей?
      1. HAM Звание
        HAM
        +2
        Сегодня, 15:02
        Я про душу ......только про неёlaughing ...........
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          0
          Сегодня, 15:02
          Простите.... Я по ошибке про насущное, про физиологию...... hi
          1. Комментарий был удален.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              +1
              Сегодня, 15:04
              О чём речь.... hi
              ‐-----------------------
      2. Msi Звание
        Msi
        +1
        Сегодня, 15:06
        А у китаянок что-ли поперек

        Непонятно. Вот не попробуем не узнаем. А так минус французским женщинам... Франция вроде всегда славилась своими женщинами. Феминизм проклятый видимо внёс свою лепту.
  6. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    0
    Сегодня, 14:58
    А чо во Франции свои всё закончились
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 15:01
      Нии, походу француженки френчам давать перестали - френчи теперь друг друга в седалище вынуждены пользовать..... Бедняжки. wassat
      1. ВадимЖивов Звание
        ВадимЖивов
        0
        Сегодня, 15:09
        А им там просто вот они выдумывать как выпенреться. А макарон так круче всех. Уже за яо взялся махать. Им париж вообще не нужен что-ли negative
  7. andrewkor Звание
    andrewkor
    +1
    Сегодня, 15:01
    Трудно быть китайским шпиеном во Франции , по глазам узнают!
  8. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 15:02
    В последнее время зафиксировано очень большое количество свадеб, в которых французы женятся на китаянках. В издании считают, что практически все они являются сотрудниками разведки.

    "... Медовая ловушка..." ну для французов не все ещё потеряно. Не все приняли идеи ЛГБТ.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:06
      Пусть лучше узкоглазая, зато баба натуральная ! wassat У которой всё как положено природой.
  9. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:11
    Поразительно, как любят западенцы (не украинцы) приписывать свои методы другим?
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:14
    Каждый болеет по своему....