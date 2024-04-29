Власти Турции изменили свою позицию и поддержали премьера Нидерландов в качестве кандидата на пост генсека НАТО
Этой осенью членам Североатлантического альянса предстоит утвердить нового генсека, который сменит на данном посту Йенса Столтенберга. Полномочия последнего истекают 1 октября текущего года.
Борьба за престижный пост уже началась, и сегодня на место генсека блока претендуют как минимум три кандидата. В частности, уходящий в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, а также глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Очевидным лидером в данной «гонке» пока является голландский политик, против кандидатуры которого до недавнего времени выступали лишь четыре страны из 32-х участниц блока.
Между тем, как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, со ссылкой на собственные источники в НАТО, власти Турции, которая была среди четырех стран, выступающих против избрания Рютте на пост генсека альянса, изменили свою позицию и выразили поддержку премьеру Нидерландов.
Теперь против главы голландского правительства выступают только Венгрия, Словакия и Румыния. Власти этих стран обосновывают свою позицию тем, что их регион в недостаточной степени представлен в НАТО. Поэтому они выдвигают своего кандидата – президента Румынии Клауса Йоханниса.
Стоит напомнить, что пока еще действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг занимает данную должность с 2014 года. При этом он должен был быть переизбран еще в 2018-м.
Однако его полномочия дважды продлевались на два года, а в 2022 году, когда он уже точно собирался уйти, его снова попросили остаться из-за российско-украинского конфликта.
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