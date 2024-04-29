Власти Турции изменили свою позицию и поддержали премьера Нидерландов в качестве кандидата на пост генсека НАТО

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Власти Турции изменили свою позицию и поддержали премьера Нидерландов в качестве кандидата на пост генсека НАТО

Этой осенью членам Североатлантического альянса предстоит утвердить нового генсека, который сменит на данном посту Йенса Столтенберга. Полномочия последнего истекают 1 октября текущего года.

Борьба за престижный пост уже началась, и сегодня на место генсека блока претендуют как минимум три кандидата. В частности, уходящий в отставку премьер Нидерландов Марк Рютте, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, а также глава правительства Эстонии Кая Каллас.



Очевидным лидером в данной «гонке» пока является голландский политик, против кандидатуры которого до недавнего времени выступали лишь четыре страны из 32-х участниц блока.

Между тем, как сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, со ссылкой на собственные источники в НАТО, власти Турции, которая была среди четырех стран, выступающих против избрания Рютте на пост генсека альянса, изменили свою позицию и выразили поддержку премьеру Нидерландов.

Теперь против главы голландского правительства выступают только Венгрия, Словакия и Румыния. Власти этих стран обосновывают свою позицию тем, что их регион в недостаточной степени представлен в НАТО. Поэтому они выдвигают своего кандидата – президента Румынии Клауса Йоханниса.

Стоит напомнить, что пока еще действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг занимает данную должность с 2014 года. При этом он должен был быть переизбран еще в 2018-м.

Однако его полномочия дважды продлевались на два года, а в 2022 году, когда он уже точно собирался уйти, его снова попросили остаться из-за российско-украинского конфликта.
8 комментариев
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  1. alystan Звание
    alystan
    +1
    Сегодня, 18:50
    Сломали этого турка, несите другого...
    Все через бакшиш решается. И не только в Турции.
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 18:50
    Очень "неожиданно" и на турков так "не похоже". Сарказм однако.
    А если серьезно - турки в своём репертуаре. После не продолжительной торговли уступают.
  3. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 18:52
    Один хрен все нынешние и будущие руководители НАТО отьявленные русофобы...кого бы там не выбрали...они все наши враги.
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -2
      Сегодня, 18:58
      В 80е гг только сша и их руководство (комитет нач штабов, командир в европе) имели вес. Пиарщики в 21 в раскрутили значимость местных активистов. Для добровольного изъятия 2%
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      0
      Сегодня, 19:01
      Все верно, но Рютте - худший выбор из всех, потому что Нидерланды - лидер по русофобии среди стран "старого НАТО". Они жалеют о якобы сбитом их самолете и не жалеют денег для режима в Киеве. Этот человек будет еще более агрессивен, чем Столтенберг. Было бы лучше, если бы выбрали румына.
      1. Комментарий был удален.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 19:25
        Цитата: Mедвежонок
        Все верно, но Рютте - худший выбор из всех, потому что Нидерланды - лидер по русофобии среди стран "старого НАТО".

        Я думаю, что двое других претендентов на этот пост, хуже чем Рютте.
    3. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 19:24
      сегодня на место генсека блока претендуют как минимум три кандидата.

      Все три -достойные кандидаты на пост генсека нато. Осталось выбрать достойнешего, наверно, у кого задница шире.
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 19:33
    Генсек НАТО - "говорящая голова", который читает то, что ему написали в Вашингтоне. Он ничего не решает. Поэтому будет Рютте, эстонка, латыш или румын - ничего не изменится. НАТО - антироссийский блок, политику в котором определяют в США.