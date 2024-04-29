Украинский депутат: ВС РФ смогут создать в Харьковской области санитарную зону на глубину в несколько десятков километров

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Украинский депутат: ВС РФ смогут создать в Харьковской области санитарную зону на глубину в несколько десятков километров

Украинский депутат предположил, что ВС РФ смогут создать на территории Харьковской области санитарную зону в несколько десятков километров в глубину.

В эфире транслируемого украинским телевидением пропагандистского "телемарафона" депутат Костенко отметил, что это станет ответом на обстрелы российских приграничных территорий и вылазки со стороны Украины. По мнению украинского депутата, российская армия сможет добиться создания санитарной зоны, на несколько десятков километров отодвинув от границы ВСУ при помощи ударов планирующих авиабомб. При этом стоит отметить, что расстояние от окраин Харькова до границы с Россией не превышает 30 километров.



Главком ВСУ Сырский ранее отмечал, что угроза возможной будущей российской наступательной операции в Харьковской области вынуждает Киев выделять дополнительные силы и технику для обороны областного центра.

В то же время киевский ставленник в Харькове Терехов был вынужден официально признать, что из региона стремительно выводятся капиталы. По словам Терехова, с каждым днем ситуация в Харькове становится все более критической. Вследствие вывода из города производственных мощностей и капиталов существенно ухудшается экономическая ситуация в Харькове.

Вывод капиталов из Харькова не прекращается, несмотря на объявленные назначенными киевским режимом городскими властями существенные налоговые льготы для предпринимателей.
3 комментария
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:15
    « ВС РФ смогут создать на территории Харьковской области санитарную зону в несколько десятков километров в глубину» —

    — По Днепру ...
  2. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    0
    Сегодня, 15:15
    Тупой , не будет, у вас никакой Харьковской области и то, что ты говоришь про десятки километров, это будет сотни километров, Дебил❗❗❗
  3. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    0
    Сегодня, 15:16
    Ну и кто виноват??? Доскакались... И им самое главное столбы пограничные таскать и тряпкой помахать