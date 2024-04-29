Украинское издание: ВС России не сумели достичь быстрого успеха под Очеретино, так как ВСУ «замедлили» их продвижение

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Украинское издание: ВС России не сумели достичь быстрого успеха под Очеретино, так как ВСУ «замедлили» их продвижение

Украинская армия больше не в состоянии наступать, теперь она может только замедлять продвижение российских войск. Однако подконтрольные Киеву украинские медиа подают это как очередную заслугу ВСУ. Как оказывается, никакого отступления украинских подразделений из-под Очеретино не было, они просто выполнили задачу по замедлению наступления ВС России и отошли.

Как пишет украинское издание «Главред», российским войскам не удалось добиться быстрых успехов под Очеретино, Соловьево, у Семеновки и под Бердычами, потому что ВСУ сумели «замедлить» продвижение штурмовых групп. И только после того, как подразделения ВСУ «отошли», ВС России смогли добиться некоторых тактических успехов.



Из этого делается вывод, что продвижение российской армии будет быстрым только в том случае, если украинские войска не будут предпринимать попыток их сдерживать. А если займут позиции в полях и будут их удерживать, то и наступление российских войск замедлится. Ставка сейчас делается на резервы, которые должен прислать на это направление Сырский. В этом случае российскому командованию придется вводить в бой дополнительные резервы, что вынудит их отказаться от атак Часова Яра или летнего контрнаступления. Судя по заявлениям, у автора этого издания очень «высокий» уровень аналитики.

Ранее Сырский признал ситуацию в районе Очеретино критической. По его словам, российские войска атакуют по всей линии фронта, достигая «некоторых успехов» на отдельных участках. Главком признал отступление ВСУ из Бердычей и Семеновки, но не стал употреблять это слово, подчеркнув, что они заняли «более выгодные позиции».
23 комментария
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  1. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 15:16
    Не переживайте и до вас очередь дойдет!
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 15:19
      У них на безрыбье и рак рыба.Замедлили. Достижение.
      1. Игорь Викторович Звание
        Игорь Викторович
        +1
        Сегодня, 16:36
        По военным уставам, замедление наступающего противника, и есть успех подразделения, получившего такую задачу. Теоретически в формулировке нет закавыки. Фактически они просто из очеретино сбежали, при чем не было героической обороны, тупо свалили спасая шкуры.
        1. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 16:41
          ......они просто выполнили задачу по замедлению наступления ВС России и отошли.

          Видимо многих из них наградили орденами бандеры и мазепы, посмертно. crying
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 15:20
      [Не переживайте и до вас очередь дойдет!
      Ответить
      Цитата
      ]
      И при том очень скоро!
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 15:21
    Понятно. ВСУ " наступали" назад. А если показать им свинью,то ВСУ просто побежит...за свиньей.
    1. ВадимЖивов Звание
      ВадимЖивов
      +1
      Сегодня, 15:28
      И все бегом назад... hi знаю что текст короткий...
  3. антивирус Звание
    антивирус
    -1
    Сегодня, 15:21
    Так было и в берлине.
    А рейхстаг разнесли по кирпичам. И флаг красный подняли.
    Поспешай медленно.
    Чемодан-вокзал, магадан, погиби, тикси.
    Белые медведь разбегутся от лихих ухров
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      -1
      Сегодня, 16:38
      Вообще то отдельный батальон фрицев, стоял в рейхстаге до последнего патрона, там не сдался не кто. Так что сравнение вообще не корректно. Наши деды брали рейхстаг, у серьезного и фанатичного врага, от этого их подвиг возвышается до небес..
  4. Msi Звание
    Msi
    0
    Сегодня, 15:22
    ВСУ сумели «замедлить» продвижение штурмовых групп

    Трупами своими закидали что ли... request
  5. nik-mazur Звание
    nik-mazur
    -1
    Сегодня, 15:28
    никакого отступления украинских подразделений из-под Очеретино не было, они просто выполнили задачу по замедлению наступления ВС России и отошли

    Круто. А дальше? Очередная блестяще выполненная задача по замедлению с последующим отходом?
  6. KCA Звание
    KCA
    0
    Сегодня, 15:33
    Занять позиции, в полях... А кто-ж им даст? Кассетные бомбы быстро снизят энтузиазм рыть окопы в поле
    1. Игорь Викторович Звание
      Игорь Викторович
      -2
      Сегодня, 16:39
      Уже сказали не копать, видимо накопались еще когда черное копали..
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 15:34
    Вот этим кормят западные СМИ.Перерыл сегодня NYT ничего не нашёл про Украину сводки с ЛБС.Там блинкин ,трамп ,студенты, Газа.
  8. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    0
    Сегодня, 15:40
    Только поржать над этим можно. Они одновременно судят сбежавших из Очеретино солдат и пишут, что отход был плановым и отходили на заранее подготовленные позиции)))
    А так, о каком быстром продвижении российских войск, точнее недостаточно быстром, говорит это издание? Российские войска куда-то торопятся?
    Я бы писаку этой статьи погнал на удержание позиций в полях.
    А так, мне кажется, что продвижение наших войск там стало неожиданностью, как для ВСУ, так и для нашего командования и что делать с этим прорывом не знают обе стороны. Логично было бы бросить в прорыв большие резервы и развивать успех, но наши этого не делают. Всё готовится для харьковской операции.
  9. alystan Звание
    alystan
    -1
    Сегодня, 15:56
    Украинское издание: ВС России не сумели достичь быстрого успеха под Очеретино, так как ВСУ «замедлили» их продвижение

    Украинская армия больше не в состоянии наступать, теперь она может только замедлять продвижение российских войск.

    То ли радоваться за них, то ли плакать?
    Как бы голову не сломать от такой подачи новостей... belay
  10. Пленник Звание
    Пленник
    -3
    Сегодня, 16:12
    Сами придумали или "партнеры" подсказали? Они на такие извращения горазды. От "отрицательного роста экономики" до "отрицательного направления наступления" полшага. sad
  11. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -2
    Сегодня, 16:13
    Ну... надо признать, что этим... украинскому изданию... есть с чем сравнивать:
    из Харьковской области наши выходили гораздо быстрее... Летом 22-го...
    И подозреваю, что даже, если ВСУ не будет "замедлять", наши стремглав не побегут к Днепру.
    Каток быстро не ездит.
    Да ему и не надо.
  12. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 16:22
    Всегда говорил, что у пропаганды одинаковые приёмы по обе стороны.
    Главком признал отступление ВСУ из Бердычей и Семеновки, но не стал употреблять это слово, подчеркнув, что они заняли «более выгодные позиции»

    Когда в 2022 ВС РФ отходили с занятых рубежей, редкий украинский паблик не покатывался с хохота именно над этими словами - "перегруппировались, заняв более выгодные позиции".
    Ну что ж, теперь наша очередь
  13. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    -1
    Сегодня, 16:47
    Украинское издание: ВС России не сумели достичь быстрого успеха под Очеретино, так как ВСУ «замедлили» их продвижение

    Сколько двухсотых килохоxлов смогли "замедлить", там не сообщили?

    Ах, да. Всего же 31 килохоxол с начала СВО помре. Зеленский же врать не станет.
  14. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    Сегодня, 16:49
    Вот так вот кукловоды втирают своим кастрюлеголовым, что сдача фортеций это перемога потому что медленно сдали, бу-га-га.
  15. литий17 Звание
    литий17
    0
    Сегодня, 16:52
    Часто смотрю по спутнику землячков… Могу сказать, что уровень идиотизма и брехни про свои «успехи» снизился реально. Сейчас гляжу пока радуются о «помощи», но уже уныло. Остались вот только заявления, что Украину победить невозможно и партнеры будут поддерживать (но не так им хотелось)! Так что все правильно у нас, медленно и спокойно давим ненормальных!
  16. 75Сергей Звание
    75Сергей
    -2
    Сегодня, 17:04
    Нацистские ВСУ войска "героически" отступают, а вооруженные силы РФ их "трусливо" преследуют и освобождая территории.
    Эх, а ведь были, БЫЛИ мы под Киевом!!!
    В нос-паровоз!
    Сколько жизней загублено...