Украинская армия больше не в состоянии наступать, теперь она может только замедлять продвижение российских войск. Однако подконтрольные Киеву украинские медиа подают это как очередную заслугу ВСУ. Как оказывается, никакого отступления украинских подразделений из-под Очеретино не было, они просто выполнили задачу по замедлению наступления ВС России и отошли.Как пишет украинское издание «Главред», российским войскам не удалось добиться быстрых успехов под Очеретино, Соловьево, у Семеновки и под Бердычами, потому что ВСУ сумели «замедлить» продвижение штурмовых групп. И только после того, как подразделения ВСУ «отошли», ВС России смогли добиться некоторых тактических успехов.Из этого делается вывод, что продвижение российской армии будет быстрым только в том случае, если украинские войска не будут предпринимать попыток их сдерживать. А если займут позиции в полях и будут их удерживать, то и наступление российских войск замедлится. Ставка сейчас делается на резервы, которые должен прислать на это направление Сырский. В этом случае российскому командованию придется вводить в бой дополнительные резервы, что вынудит их отказаться от атак Часова Яра или летнего контрнаступления. Судя по заявлениям, у автора этого издания очень «высокий» уровень аналитики.Ранее Сырский признал ситуацию в районе Очеретино критической. По его словам, российские войска атакуют по всей линии фронта, достигая «некоторых успехов» на отдельных участках. Главком признал отступление ВСУ из Бердычей и Семеновки, но не стал употреблять это слово, подчеркнув, что они заняли «более выгодные позиции».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»