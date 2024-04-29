Украинское издание: ВС России не сумели достичь быстрого успеха под Очеретино, так как ВСУ «замедлили» их продвижение
Украинская армия больше не в состоянии наступать, теперь она может только замедлять продвижение российских войск. Однако подконтрольные Киеву украинские медиа подают это как очередную заслугу ВСУ. Как оказывается, никакого отступления украинских подразделений из-под Очеретино не было, они просто выполнили задачу по замедлению наступления ВС России и отошли.
Как пишет украинское издание «Главред», российским войскам не удалось добиться быстрых успехов под Очеретино, Соловьево, у Семеновки и под Бердычами, потому что ВСУ сумели «замедлить» продвижение штурмовых групп. И только после того, как подразделения ВСУ «отошли», ВС России смогли добиться некоторых тактических успехов.
Из этого делается вывод, что продвижение российской армии будет быстрым только в том случае, если украинские войска не будут предпринимать попыток их сдерживать. А если займут позиции в полях и будут их удерживать, то и наступление российских войск замедлится. Ставка сейчас делается на резервы, которые должен прислать на это направление Сырский. В этом случае российскому командованию придется вводить в бой дополнительные резервы, что вынудит их отказаться от атак Часова Яра или летнего контрнаступления. Судя по заявлениям, у автора этого издания очень «высокий» уровень аналитики.
Ранее Сырский признал ситуацию в районе Очеретино критической. По его словам, российские войска атакуют по всей линии фронта, достигая «некоторых успехов» на отдельных участках. Главком признал отступление ВСУ из Бердычей и Семеновки, но не стал употреблять это слово, подчеркнув, что они заняли «более выгодные позиции».
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