Генсек НАТО внезапно прибыл в Киев и заявил, что поток оружия и боеприпасов увеличится
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом, сообщает агентство Reuters.
В ходе своего визита Столтенберг уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и должен выступить перед украинским парламентом – Верховной Радой.
По данным агентства, генсек НАТО, выступая на пресс-конференции вместе с президентом Зеленским заявил, что к сожалению члены альянса не выполнили своих обещаний о военной помощи в последние месяцы, но отметил, что поток оружия и боеприпасов теперь увеличится.
- сказал он.
Это уже третий визит генсека альянса с момента начала украинского конфликта в феврале 2022 года, и происходит он на фоне нелегкого положения ВСУ на поле боя, где после неудачного украинского контрнаступления в прошлом году российские войска перехватили инициативу, пишет Reuters.
По словам Столтенберга, Украина все еще может изменить ситуацию на фронте с помощью западной поддержки и одержать победу над Россией. Очевидно, что на Западе решили окончательно добить Украину своей «помощью».
При этом Столтенберг не ответил на главный вопрос в Киеве, а именно - не сказал, когда киевский режим дождётся вступления в НАТО и дождётся ли...
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