Генсек НАТО внезапно прибыл в Киев и заявил, что поток оружия и боеприпасов увеличится

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Генсек НАТО внезапно прибыл в Киев и заявил, что поток оружия и боеприпасов увеличится

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в украинскую столицу с необъявленным визитом, сообщает агентство Reuters.

В ходе своего визита Столтенберг уже провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским и должен выступить перед украинским парламентом – Верховной Радой.



По данным агентства, генсек НАТО, выступая на пресс-конференции вместе с президентом Зеленским заявил, что к сожалению члены альянса не выполнили своих обещаний о военной помощи в последние месяцы, но отметил, что поток оружия и боеприпасов теперь увеличится.

Соединенные Штаты потратили шесть месяцев на согласование пакета мер, а европейские союзники так и не доставили обещанные нами боеприпасы. Но теперь я уверен, что все изменится

- сказал он.

Это уже третий визит генсека альянса с момента начала украинского конфликта в феврале 2022 года, и происходит он на фоне нелегкого положения ВСУ на поле боя, где после неудачного украинского контрнаступления в прошлом году российские войска перехватили инициативу, пишет Reuters.

По словам Столтенберга, Украина все еще может изменить ситуацию на фронте с помощью западной поддержки и одержать победу над Россией. Очевидно, что на Западе решили окончательно добить Украину своей «помощью».

При этом Столтенберг не ответил на главный вопрос в Киеве, а именно - не сказал, когда киевский режим дождётся вступления в НАТО и дождётся ли...
13 комментариев
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  1. Rage66 Звание
    Rage66
    0
    Сегодня, 16:52
    И этот нас тоже победил? what
  2. denk20 Звание
    denk20
    +2
    Сегодня, 16:53
    Воздушная тревога не объявлялась?
    1. vik669 Звание
      vik669
      0
      Сегодня, 17:03
      Да в метро загнать бы следовало этого сека который ген!
  3. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 16:55
    По словам Столтенберга, Украина все еще может изменить ситуацию на фронте с помощью западной поддержки и одержать победу над Россией.
    Гитлер тоже верил до последнего в армию Венка. Видимо, украинских политиков, которые видят и понимают реальную ситуацию нет - переформатированы.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:00
    О " хромая утка" " по пекински " в Киев прибыла ,типа поддержать.
  5. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 17:04
    Но теперь я уверен, что все изменится
    И можете положить мои слова в Банк.
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 17:07
    А нельзя ли его там и порешить?
    1. антивирус Звание
      антивирус
      -1
      Сегодня, 17:12
      Просил больше местных, для охраны для военных нато.
      Освещение часто по ночам нет.
      И воду+ сок апельсина не регулярно подвозят
  7. alystan Звание
    alystan
    +3
    Сегодня, 17:12
    Визиты Столтенберга в Киев это почти сродни появлению амеро-натовских разведчиков над акваторией Черного моря. Видать очередные инструкции по пакостям привез.

    Только фото приложили к новости не совсем корректное - оно откуда-то с натовской тусовки.

    Ниже фото их истинного состояния, обоих. Оба измученные...
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 17:20
      Судя по фото, выбор " мудрого и братского" народа- совсем сник. Может, ампулу привезли?
  8. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 17:25
    Сдаётся мне, что это только перфоманс от говорящей селёдки. Ни на руках, ни в кармане ничего нет. Распорядители ресурсов другие.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:29
    Шлындят как к себе домой , надо прекращать это безобразие ракеток не жалея.
  10. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 17:32
    Это точно Зеленский?
    А что с униформой? в химчистке?
    ... не сказал, когда киевский режим дождётся вступления в НАТО

    Зачем Украине вступать в НАТО?
    Что она может получить от этого, дополнительно к тому, что уже получает?