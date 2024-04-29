По новому закону о мобилизации украинцы должны не только уточнить свои данные в ТЦК, но и повторно пройти медкомиссию

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По новому закону о мобилизации украинцы должны не только уточнить свои данные в ТЦК, но и повторно пройти медкомиссию

Новый закон о мобилизации на Украине вступает в силу уже 18 мая. С этого дня все без исключения военнообязанные должны будут актуализировать свои данные в ТЦК в течение двух месяцев.

В противном случае мужчина призывного возраста попадает в категорию уклонистов со всеми вытекающими последствиями, вплоть до лишения водительских прав через суд.



Впрочем, и это еще не все. Как недавно заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин, в установленный законом срок военнообязанным предстоит не только актуализировать данные, но и пройти медкомиссию. С его слов, ВВК является одним из обязательных пунктов «уточнения данных» даже для тех, кто получил отсрочку от мобилизации.

Стоит отметить, что подобная «оговорка» сделана не случайно. Все дело в том, что человек, который прошел ВВК и не имеет запретов к несению службы, может сразу же получить мобилизационную повестку.

При этом, согласно принятому закону, за неявку в военкомат по «боевой повестке» нарушителю грозит уголовная ответственность.

Получается, что киевские власти смогут мобилизовать военнообязанных прямо в ходе так называемой «актуализации данных».

Напомним, что ранее ряд оппозиционных украинских политиков называли вышеупомянутый норматив антиконституционным. По этой причине документ, за который недавно проголосовала Рада, несколько раз дорабатывался.
4 комментария
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  1. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 17:55
    Вполне закономерно. Надо же скакуасам выполнять свои обязательства перед спонсорами и набирать новых "одноразовых".Зелебобик-то уже анонсировал, что от запада ему необходимо только оружие, а не люди. Новых могилизируемых ему людоловы-тцкшники натаскают, здесь и сомневаться не приходится.
  2. костя1
    костя1
    +3
    Сегодня, 18:01
    Да заберите, наконец, их всех поголовно-достали уже нытьем про свои трудности bully
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 18:24
    Раньше им раздавали,печенюшки. Теперь,надо раздавать- черные полиэтиленовые пакетики. Поделом,чубатенькие.
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 19:17
    Дедуушка Байден - главный укроначальник - каждый год проходит осмотр-комиссию! И каждый год признаётся годным, а президентничать дело трудное. Так что и птенцы его гнезда - все к ветеринару-коновалу!