По новому закону о мобилизации украинцы должны не только уточнить свои данные в ТЦК, но и повторно пройти медкомиссию

Новый закон о мобилизации на Украине вступает в силу уже 18 мая. С этого дня все без исключения военнообязанные должны будут актуализировать свои данные в ТЦК в течение двух месяцев.В противном случае мужчина призывного возраста попадает в категорию уклонистов со всеми вытекающими последствиями, вплоть до лишения водительских прав через суд.Впрочем, и это еще не все. Как недавно заявил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин, в установленный законом срок военнообязанным предстоит не только актуализировать данные, но и пройти медкомиссию. С его слов, ВВК является одним из обязательных пунктов «уточнения данных» даже для тех, кто получил отсрочку от мобилизации.Стоит отметить, что подобная «оговорка» сделана не случайно. Все дело в том, что человек, который прошел ВВК и не имеет запретов к несению службы, может сразу же получить мобилизационную повестку.При этом, согласно принятому закону, за неявку в военкомат по «боевой повестке» нарушителю грозит уголовная ответственность.Получается, что киевские власти смогут мобилизовать военнообязанных прямо в ходе так называемой «актуализации данных».Напомним, что ранее ряд оппозиционных украинских политиков называли вышеупомянутый норматив антиконституционным. По этой причине документ, за который недавно проголосовала Рада, несколько раз дорабатывался.

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