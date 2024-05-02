«План Трампа» по Украине: возможна ли сделка между Россией и США
После того как на прошлой неделе сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд, который таки одобрила Республиканская партия США (которая раскололась в позициях по этому вопросу) при молчании Дональда Трампа, те блогеры и политологи, которые ещё недавно писали, про то, что бывший президент США в общем-то «наш», стали наперебой писать о том, что Трамп «не наш», а в общем-то ничем не лучше Байдена.
При этом мало кто сомневался, что одобрение выделения финансовой помощи Киеву, которое затягивалось много месяцев как раз из-за позиции Трампа и его сторонников в Республиканской партии, рано или поздно произойдёт. Но когда это в итоге случилось, это вызвало разочарование у политологов, экспертов и блогеров, которые стали давать политически окрашенные оценки. Возникли и сомнения относительно искренности обещаний Трампа способствовать завершению военного конфликта на Украине.
На самом деле молчаливое несопротивление бывшего президента США выделению Украине финансовой помощи вполне объяснимо: во-первых, Трамп никогда не был пророссийским и всегда ставил интересы Штатов на первое место; во-вторых, ему невыгодно усиливать раскол в Республиканской партии в преддверии выборов, поэтому с политической точки зрения было логично смягчить свою позицию по данному вопросу; в-третьих, как справедливо указали некоторые политологи, Трампа и республиканцев лишили основных аргументов против поставок Киеву военной и финансовой помощи: следуя законопроекту, существенная часть средств останется в США и пойдёт на развитие американского ВПК.
Означает ли несопротивление Трампа выделению Украине финансовой помощи то, что он отказался от своих планов по завершению военного конфликта на Украине? Нет, не означает. Тем более учитывая, что на данный момент Дональд Трамп не занимает никаких должностей, а следовательно, и не несёт прямой ответственности за решения, принимаемые американским парламентом.
Но в чём же заключается этот самый «план Трампа», о котором многие говорят? Какую сделку по Украине он может предложить?
Дональд Трамп и надежды, связанные с ним
При этом, прежде чем перейти к рассмотрению вопроса непосредственно «плана Трампа», хотелось бы отметить, что данный план, вполне вероятно, встретит сопротивление внутри США, особенно Демократической партии, поэтому возможность его реализации будет зависеть не только от победы на выборах самого Дональда Трампа, но и от тех результатов, которые на них покажет Республиканская партия.
Что касается победы непосредственно Трампа на выборах, то её вероятность достаточно велика, ибо, во-первых, как и в 2016 году, белый рабочий класс, разочарованный результатами глобализации и левым либерализмом, поддержит бывшего американского президента, как сильного лидера, способного решать проблемы, а во-вторых, нынешний конкурент Трампа (если, конечно, демократы не рискнут выдвинуть другого кандидата, чего нельзя исключать) выглядит крайне блекло и невыразительно – следуя результатам опросов, некоторые американцы не будут голосовать за Байдена, так как боятся, что он не переживёт своего очередного срока.
Трамписты и сторонники Трампа среди «правых» по всему миру считает его человеком, бросившим вызов глобализации и левому либерализму, который обеспокоен, прежде всего, защитой прав «цветных», женщин и гомосексуалистов, политике политкорректности, человеком, который является олицетворением консерватизма и умеренного национализма и защитника традиционных ценностей.
Более того, наиболее ярые его сторонники, рассматривая Трампа под призмой философии истории, теорий Освальда Шпенглера, и вовсе считают его фаустовской фигурой, борющейся против течения упадка и воплощающей собой битву за национальную идентичность.
Президент Венгрии Виктор Орбан, один из немногочисленных «правых» европейских лидеров, находящихся у власти, возлагает большие надежды на Трампа, который обещает «восстановить господство консерватизма». Также он считает, что военный конфликт на Украине может остановить только Дональд Трамп.
— неоднократно заявлял Орбан.
Действительно, сам Трамп неоднократно говорил о том, что может «завершить конфликт за 24 часа», после того как он станет президентом США. Каким же образом он собирается это сделать и в чём может заключаться его план?
«План Трампа» по разделу Украины
На данный момент подробностей о мирном плане экс-президента США нет, однако, исходя из слов самого Трампа и «сливов» информации в некоторые американские СМИ (которые, впрочем, нельзя исключать, являются вбросами), можно предположить следующее.
Если Дональд Трамп всё-таки победит на выборах президента США, он в течение 24 часов позвонит Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и выдвинет им условия, подкреплённые угрозой – или вы соглашаетесь на моё предложение, или будет плохо. В случае с Зеленским это будет угроза полного прекращения военной и финансовой помощи, в случае с Путиным это будет угроза кратного увеличения военной поддержки Украины и усиления санкционного давления.
Что это могут быть за условия?
Судя по всему, Трамп готов признать за Россией территории, которые на тот момент будут находится под её контролем (не факт, что это будет оформлено официально), и прекратить Украине поставки вооружений, и даже официально отказаться принять её в НАТО. Возможно, с России будет снята часть санкций с возможностью вновь официально закупать технологии и выйти на рынки (сейчас это всё происходит по серым схемам через Турцию и арабские страны).
То есть будет предложен фактически раздел Украины (можно допустить, что Россия даже дополнительно приобретёт какие-то территории). Однако взамен Трамп, скорее всего, потребует разрыва отношений с Ираном и снижения сотрудничества с Китаем, поскольку для экс-президента США основной угрозой всегда была именно Поднебесная.
Возможно, требования Трампа будут менее жёсткими, но выглядит сомнительным, что он согласится завершить конфликт «просто так», без всяких условий – его попросту не поймут в США. К тому же сам Трамп неоднократно говорил о «мире через силу». По факту Россия интересна Трампу только в контексте ослабления Китая.
Какие угрозы могут возникнуть при согласии/несогласии на «план Трампа»?
В случае несогласия, СВО, вероятно, будет продолжаться, при этом её перспективы будут оставаться туманными, поскольку коллективный Запад, очевидно, не допустит решающей победы над Украиной, а в случае достижения неких «красных линий» (которые в своё время обозначил Макрон) даже готов ввести войска некоторых западных стран не под флагом НАТО.
В свою очередь, «Восточный разворот» России, который не привёл к серьёзному сближению с КНР (которая проводит очень осторожную политику), будет способствовать продолжению укрепления связей с мусульманскими странами и, как следствие, ползучей исламизации страны.
В случае согласия с «планом Трампа», даже в случае раздела Украины она останется существовать как государство, находящееся под контролем Запада. Если военный конфликт завершится без заключения мирного договора, заморозкой по линии соприкосновения с размещением неких западных «наблюдателей» (условно «38 параллель» КНДР – Южная Корея), то Украина продолжит оставаться фактором риска.
Кроме того, если мирная конструкция будет хрупкой (в зависимости от того, кто будет гарантировать мир и каким образом), есть риск, что она обрушится после ухода Трампа с поста президента США.
Заключение
Не исключено, что помощь, которую получила Украина, будет последней полученной со стороны США. Трамп и Республиканцы, затянув с вопросом принятия законопроекта о военной помощи Киеву, дали России передышку, хотя, разумеется, они преследовали при этом свои цели. Нет особых сомнений в том, что как минимум до ноября военный конфликт будет продолжаться, и именно в этом окне Российская Федерация попытается максимально улучшить свои тактические позиции, чтобы вести переговоры в более благоприятной обстановке.
У американцев нет особых иллюзий относительно победы Украины – по данным американских СМИ и официальных заявлений некоторых сенаторов, в Белом доме сильно сомневаются, что $60 млрд помогут Украине победить в войне, и рассчитывают на то, что они помогут Киеву продержаться до конца года. То есть основная цель США на данный момент – сохранение статус-кво. Американцы не могут позволить себе допустить, чтобы Россия добилась больших успехов.
У Трампа в этом отношении руки будут несколько более развязаны – все неудачи он легко сможет списать на провальную политику предыдущей администрации, поэтому то, что немыслимо при Байдене, вполне может стать реальностью при Трампе. Хотя, учитывая, как устроена американская политическая система, свобода действий президентов там всегда достаточно существенно ограничена.
Информация