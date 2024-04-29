За 20 лет членства в ЕС Польша получила из бюджета содружества более 160 млрд евро

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За 20 лет членства в ЕС Польша получила из бюджета содружества более 160 млрд евро

Польша оказалась одной из самых дотационных стран Европейского союза. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином страны.

Так, согласно озвученной ведомством информации, с момента вступления в ЕС в мае 2004 года и до конца прошлого года Варшава получила из бюджета содружества траншей в общей сложности на 245,5 млрд евро. При этом за тот же период страна внесла в общую казну 83,7 млрд.



Получается, что почти за 20 лет своего членства, Польша обошлась Евросоюзу в 161,8 млрд. евро.

При этом в Минфине страны отметили, что все эти годы Польша исправно отчисляла около 2,1% от своего ВВП в бюджет ЕС. В то же время полученные от содружества средства были использованы по целевому назначению.

В частности, 65 процентов от выделенных траншей пошли на улучшение энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры. Еще более трети страна использовала на аграрный сектор.

В целом Польша сегодня является одним из крупнейших эксплуатантов бюджетных средств ЕС. Так, на долю Варшавы приходится порядка 13,3%. За ней с 12% идут Италия, Испания и Франция.

На сегодняшний день в состав Евросоюза входят 27 стран. При этом, исходя из приведенных выше данных, почти половина бюджета содружества тратится на четыре государства.
13 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:53
    162 млрд $ это много или мало для Польши ? Украина не член ЕС за два года 200млрд$ и ничего отдавать не будет.
    1. alystan Звание
      alystan
      +1
      Сегодня, 17:57
      Но тут из 200 млрд. долл. большая часть им все-же "привалила" от США.
      И кое-чем Украина уже "расплатилась" с ними.
    2. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +2
      Сегодня, 18:02
      На эти деньги Украина ничего не строит, они идут на покрытие расходов, зарплату и закупку оборудования в других странах. Эти средства переедаются. Польша инвестирует эти деньги в дороги, инфраструктуру, сельское хозяйство и другие элементы. Это большая разница.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 18:32
        Руководители Польши, по тихому завидуют 404.Сколько Польша в год получала инвестиций ,приблизительно столько расходится по карманам зе и компания и не забываются карманы на западе.
    3. Арка Звание
      Арка
      +2
      Сегодня, 18:51
      Это дохрена, учитывая то, что данные деньги, кроме всего прочего используются для "расшивки" платежей.
      Убрать подсос и здравствуй родные 80-е и голый зад чванливого ляха.
      П.С. Страна 404 и литвиноиды пускают слюни на ЕС исходя из этого. Мол будет грошей бохато а делать ничего не надо. За красивые буркалы дадут. Дббл
  2. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 17:55
    Как только кончилась лафа поляки начали муссировать слухи о возможном выходе из ЕС.
    Попользовались Европой ее благами, пора и честь знать подумали ушлые поляки.
    1. Mедвежонок Звание
      Mедвежонок
      +2
      Сегодня, 18:05
      Партия, призывавшая к выходу из ЕС, только что проиграла выборы и больше не находится у власти. 90% населения поддерживают сохранение в ЕС, они сделали выводы из Брекзита.
      1. alystan Звание
        alystan
        +1
        Сегодня, 18:14
        Не успели тогда, потому что Европа срочно направила в Польшу Туска.
        Но проигравшая партия не сложила оружия и тем более не отказалась от мысли отмежеваться от ЕС и данных Польшей обязательств. Тем более новых дармовых финансовых поступлений от нее больше уже не ожидается.
  3. костя1
    костя1
    0
    Сегодня, 17:57
    Если у Европы деньги лишние-чего не кормить всяких пшеков, проебалтов и прочих румын? laughing
  4. Mедвежонок Звание
    Mедвежонок
    0
    Сегодня, 17:59
    Эта сумма значительно увеличится, поскольку Брюссель предоставил им средства на восстановление после Covid, в общей сложности 60 миллиардов евро, и они уже получили первый перевод. Преимущество средств ЕС состоит в том, что их невозможно украсть, поэтому они инвестируются в различные сферы жизни. Надо честно признать, что деньги были потрачены не зря.
  5. nikon voron Звание
    nikon voron
    -1
    Сегодня, 18:07
    А сколько заплатила Россия за нахождении в европейских структурах.
  6. Михаил м Звание
    Михаил м
    +2
    Сегодня, 18:07
    Чем-то СССР напомнило. Один с сошкой, семеро с ложкой. Причём все семеро считают, что их объедают.
  7. Uma Palata Звание
    Uma Palata
    0
    Сегодня, 18:30
    Отлично поляки устроились. В период существования Союза ССР, Союз их кормил. Теперь вот другой союз их содержит за свой счет.
    Не было бы этих союзов, советского и евро, поляки были бы беднее негров племен Африки.