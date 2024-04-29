За 20 лет членства в ЕС Польша получила из бюджета содружества более 160 млрд евро
Польша оказалась одной из самых дотационных стран Европейского союза. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минфином страны.
Так, согласно озвученной ведомством информации, с момента вступления в ЕС в мае 2004 года и до конца прошлого года Варшава получила из бюджета содружества траншей в общей сложности на 245,5 млрд евро. При этом за тот же период страна внесла в общую казну 83,7 млрд.
Получается, что почти за 20 лет своего членства, Польша обошлась Евросоюзу в 161,8 млрд. евро.
При этом в Минфине страны отметили, что все эти годы Польша исправно отчисляла около 2,1% от своего ВВП в бюджет ЕС. В то же время полученные от содружества средства были использованы по целевому назначению.
В частности, 65 процентов от выделенных траншей пошли на улучшение энергетической, транспортной и социальной инфраструктуры. Еще более трети страна использовала на аграрный сектор.
В целом Польша сегодня является одним из крупнейших эксплуатантов бюджетных средств ЕС. Так, на долю Варшавы приходится порядка 13,3%. За ней с 12% идут Италия, Испания и Франция.
На сегодняшний день в состав Евросоюза входят 27 стран. При этом, исходя из приведенных выше данных, почти половина бюджета содружества тратится на четыре государства.
Информация