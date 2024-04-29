Опубликованы кадры боевого применения ВС РФ «танков-черепах» под Часовым Яром

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Опубликованы кадры боевого применения ВС РФ «танков-черепах» под Часовым Яром

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевое применение российских "танков-черепах" в районе Часова Яра.

На кадрах объективного контроля запечатлен штурм позиций ВСУ танком, который обшит листами металла и защищен от атак беспилотников системой РЭБ. Ранее танки с подобной дополнительной защитой применялись на других участках линии боевого соприкосновения. При этом впервые такой танк был замечен под Красногоровкой, где он под плотным огнем артиллерии противника смог заехать в центр населенного пункта, успешно выполнить поставленную задачу и невредимым вернуться на исходную позицию. Конструкция продемонстрировала свою высокую эффективность и способность защитить бронетехнику от атак вражеских дронов, вызвав своей неуязвимостью удивление у противника.






Помимо установленной на боевую машину дополнительной защиты в виде металлических листов такие танки и бронемашины, количество которых продолжает стремительно увеличиваться, оборудуются и мощными комплексами РЭБ, состоящими из нескольких устанавливаемых на крыше конструкции систем.

Помимо прочего, на руку новой разработке российских военных играет все более ощутимая нехватка у боевиков киевского режима артиллерийских боеприпасов, вследствие чего ВСУ вынуждены применять против бронетехники преимущественно беспилотники.

Как отметил немецкий эксперт Ю.Репке, ели ВС РФ решат вопрос с отражением дронов, то отсутствие снарядов станет для ВСУ по-настоящему фатальным.

12 комментариев
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  1. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +4
    Сегодня, 16:58
    Опубликованы кадры боевого применения ВС РФ «танков-черепах» под Часовым Яром
    Вид, конечно, забавный, но если функции выполняют, то и ладно.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    Сегодня, 17:02
    Это вам не по тылам " Абрашки " прятать.Надо запатентовать круговой обвес танка.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    +3
    Сегодня, 17:19
    Буржуи, кстати, его назвали "Blyat mobilе" laughing
  4. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 17:19
    Я бы предложил пускать их вперемежку с самоходными "пустышками", прикрытыми такими же обвесами. Чтобы украинцы еще больше тратили свои дефицитные и дорогущие боеприпасы.
    1. ASAD Звание
      ASAD
      +1
      Сегодня, 17:28
      У вас лично нет желания механиком водителем на этой ,,пустышке,, проехать до позиций краины?
      1. LuckyBlog Звание
        LuckyBlog
        0
        Сегодня, 17:33
        возможно под самоходными он имел в виду - дистанционно управляемыми ? так то технологии для этого есть , УВЗ беспилотные танки предлагал еще в середине десятых
      2. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 17:33
        Вы внимательнее читайте - самоходные "пустышки".
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      +1
      Сегодня, 17:31
      Я бы предложил пускать их вперемежку с самоходными "пустышками"

      А что вы предлагаете использовать для передвижения этой "пустышки" ? Вес и габариты не малые и не надо забывать что под этими листами ещё есть танковая броня.
      1. alystan Звание
        alystan
        0
        Сегодня, 17:41
        Как вариант можно было бы использовать ту же боевую технику, которую переделывают в беспилотный вариант и загрузив взрывчаткой направляют на неприятельские позиции.

        Будет такой бутафорский вариант отвлекать внимание и огневые средства противника на себя.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:30
    Всё что помогает нам уничтожать бандэрлогов, во благо.
  6. ученый Звание
    ученый
    0
    Сегодня, 17:32
    Интересная идея. Думаю наверняка начнут развивать дальше. Например сделают "черепаху" быстро съемной, что бы одевать только на марше, а при необходимость сбрасывать и задымлять дезинформируя противника и нанесения внезапного удара под ее прикрытием.
  7. Decimalegio Звание
    Decimalegio
    0
    Сегодня, 17:40
    Короче говоря, будущее за танками без башен, похожими на сараи. laughing