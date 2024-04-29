Опубликованы кадры боевого применения ВС РФ «танков-черепах» под Часовым Яром
12
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевое применение российских "танков-черепах" в районе Часова Яра.
На кадрах объективного контроля запечатлен штурм позиций ВСУ танком, который обшит листами металла и защищен от атак беспилотников системой РЭБ. Ранее танки с подобной дополнительной защитой применялись на других участках линии боевого соприкосновения. При этом впервые такой танк был замечен под Красногоровкой, где он под плотным огнем артиллерии противника смог заехать в центр населенного пункта, успешно выполнить поставленную задачу и невредимым вернуться на исходную позицию. Конструкция продемонстрировала свою высокую эффективность и способность защитить бронетехнику от атак вражеских дронов, вызвав своей неуязвимостью удивление у противника.
Помимо установленной на боевую машину дополнительной защиты в виде металлических листов такие танки и бронемашины, количество которых продолжает стремительно увеличиваться, оборудуются и мощными комплексами РЭБ, состоящими из нескольких устанавливаемых на крыше конструкции систем.
Помимо прочего, на руку новой разработке российских военных играет все более ощутимая нехватка у боевиков киевского режима артиллерийских боеприпасов, вследствие чего ВСУ вынуждены применять против бронетехники преимущественно беспилотники.
Как отметил немецкий эксперт Ю.Репке, ели ВС РФ решат вопрос с отражением дронов, то отсутствие снарядов станет для ВСУ по-настоящему фатальным.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация