МИД Таджикистана вручил послу России в Душанбе Семену Григорьеву ноту, при этом выразив озабоченность, вызванную случаями "негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации" и якобы происходящими нарушении прав таджикских граждан.Кроме того, в связи с проблемами, возникающими у граждан Таджикистана при пересечении границы с Россией, Душанбе также рекомендует своим гражданам временно воздержаться от поездок в РФ. Однако, при этом таджикское внешнеполитическое ведомство не уточняет, по каким причинам происходят отказы во въезде в Россию.В тексте врученной послу России ноты также утверждается, что с негативным отношением якобы сталкиваются исключительно граждане Таджикистана и указали на "несовместимость подобного с духом и традициями таджикско-российских отношений".Причиной возможных случаев негативного отношения к гражданам Таджикистана в России стал совершенный гражданами этой страны масштабный теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", в организации которого, по данным следствия, принимало участие ГУР Украины.После задержания террористов МИД Таджикистана называло недостоверной информацию о причастности граждан республики к теракту, а спустя некоторое время ведомство не преминуло заявить о недопустимости "пыток" в отношении своих якобы невиновных граждан. При этом, то, что эти самые "невиновные" граждане Таджикистана были взяты после теракта, таджикский МИД не смутило.

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