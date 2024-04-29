МИД Таджикистана вручил послу России ноту, обвинив РФ в якобы нарушениях прав таджикских граждан

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МИД Таджикистана вручил послу России ноту, обвинив РФ в якобы нарушениях прав таджикских граждан

МИД Таджикистана вручил послу России в Душанбе Семену Григорьеву ноту, при этом выразив озабоченность, вызванную случаями "негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации" и якобы происходящими нарушении прав таджикских граждан.

Кроме того, в связи с проблемами, возникающими у граждан Таджикистана при пересечении границы с Россией, Душанбе также рекомендует своим гражданам временно воздержаться от поездок в РФ. Однако, при этом таджикское внешнеполитическое ведомство не уточняет, по каким причинам происходят отказы во въезде в Россию.



В тексте врученной послу России ноты также утверждается, что с негативным отношением якобы сталкиваются исключительно граждане Таджикистана и указали на "несовместимость подобного с духом и традициями таджикско-российских отношений".

Причиной возможных случаев негативного отношения к гражданам Таджикистана в России стал совершенный гражданами этой страны масштабный теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл", в организации которого, по данным следствия, принимало участие ГУР Украины.

После задержания террористов МИД Таджикистана называло недостоверной информацию о причастности граждан республики к теракту, а спустя некоторое время ведомство не преминуло заявить о недопустимости "пыток" в отношении своих якобы невиновных граждан. При этом, то, что эти самые "невиновные" граждане Таджикистана были взяты после теракта, таджикский МИД не смутило.
49 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +32
    Сегодня, 18:31
    Что-то не нравится, нефиг сюда приезжать. Заставляют их соблюдать законы России, что ты, как посмели?
    1. ramzay21 Звание
      ramzay21
      +25
      Сегодня, 18:36
      Некому четко и внятно объяснить руководству Таджикистана позицию России. А виляния, намеки и ерзанья они не понимают.
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +15
        Сегодня, 18:42
        Причиной возможных случаев негативного отношения к гражданам Таджикистана в России стал совершенный гражданами этой страны масштабный теракт в подмосковном ТРЦ "Крокус Сити Холл",
        Вот ведь гниды! А они ждали благодарности за это?
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +9
          Сегодня, 18:57
          Когда они выгоняли русских из своих республик, мы говорили про дружбу... Когда они сами сюда хлынули в огромном количестве, мы опять говорили про дружбу... Теперь они нас убивают уже здесь, а от нас они уже требуют опять говорить про дружбу...
          Вот ведь гниды! А они ждали благодарности за это?

          Можем и отблагодарить, отдав афганским талибам на перевоспитание... Напомню что на таджикско - афганской границе стоят наши пограничники... Можем и уйти...
      2. ААК Звание
        ААК
        +18
        Сегодня, 18:44
        Поэтому если руководство России не хочет расширения терроризма, экстремизма и этнической преступности, в т.ч. наркоторговли, на своей территории, а также не хочет довести народ России до того, чтобы он взялся за вилы, необходимо 90% всех маймунов (оставшиеся 10% тщательно отбирать из наиболее развитых) выслать обратно в кишлаки, пусть поднимают свою экономику на месте, а не переводами из России, ну и намекнуть руководству всяческих Маймунистанов о том, что у них без поддержки России есть возможность быть посаженными на кол теми же талибами, т.к. сбежать в Россию уже не получится...
      3. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 18:54
        Причиной возможных случаев негативного отношения к гражданам Таджикистана в России

        Пусть разберутся, что за перцы сюда едут и кто их в Таджикистане и каким образом вербует.
    2. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      +14
      Сегодня, 18:43
      Надо:

      1) отозвать нашего посла в Таджикистане для консультаций.

      2) ввести с республикой Таджикистан визовый режим.

      3) запретить денежные переводы в республику Таджикистан.
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +1
        Сегодня, 18:49
        Цитата: Ilya-spb
        Надо:

        1) отозвать нашего посла в Таджикистане для консультаций.

        2) ввести с республикой Таджикистан визовый режим.

        3) запретить денежные переводы в республику Таджикистан.

        Предлагаю 3 пункт оставить, пусть отсылают, но только рубли, никаких валютных переводов !
        1. Кот Александрович Звание
          Кот Александрович
          +1
          Сегодня, 19:24
          Если это Ваши рубли, то пусть уж.
      2. Dart Звание
        Dart
        0
        Сегодня, 19:42
        Ответ нашего МИД должен быть предельно жёстким, недвусмысленным и быстрым, публикация на всех ресурсах , чтоб дошло до всех.
    3. алексеев Звание
      алексеев
      +8
      Сегодня, 18:55
      "Не фиг сюда приезжать"
      Это точно!
      Необходимо перестать давать российское гражданство, кроме особых случаев ( например, участие с рядах РА в СВО, особый талант в науке и т.п.). Никакие фиктивные браки не должны помогать. Установить за этот бизнес уголовную ответственность.
      На работу только организовано, по оргнабору. Выполнил работу, пожалуйста, на родину. Индивидуальное нахождение самозанятых, т.е. , по факту склонных не к работе, а к спекуляциям и сомнительным услугам криминализированных мигрантов недопустимо. А тех, кто успел получить гражданство лишать при малейшей попытке "оказать содействие" радикалам - землякам и сажать уже как не граждан.
    4. knn54 Звание
      knn54
      +2
      Сегодня, 19:06
      Ты бай,я холоп.я бай-холоп ты.Третьего не дано.
    5. ser-pov Звание
      ser-pov
      +1
      Сегодня, 19:41
      Пока не начнём их возить по ихнем мазанкам и приговаривать, вот тебе солома с глиной, а вот тебе бетон на века, так и будет все.
      1. ser-pov Звание
        ser-pov
        +1
        Сегодня, 19:43
        Я про их правительство...
    6. Абигор Звание
      Абигор
      0
      Сегодня, 19:46
      Это уже ни в какие ворота...Обнаглели уже дальше некуда..
  2. Msi Звание
    Msi
    +20
    Сегодня, 18:34
    Душанбе также рекомендует своим гражданам временно воздержаться от поездок в РФ

    Неплохая идея, можно и не временно... А так да. Таджикистан наглеет. Какая нота??? Знайте своё место в международной политике и в мире...
  3. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +19
    Сегодня, 18:35
    выразив озабоченность, вызванную случаями "негативного отношения к гражданам Республики Таджикистан на территории Российской Федерации" и якобы происходящими нарушении прав таджикских граждан.

    А ну быстренько вспомнили своё отношение к русским, жившим в Таджикской ССР с советских времён идо развала !
    И нечего сейчас качать свои права в России ! Ещё "головки" диаспор разогнать, которые крышуют своих аульских и в обход законов прописывают за взятки в РФ !
    1. Serhio250381 Звание
      Serhio250381
      +17
      Сегодня, 18:43
      1989г - русских 388481 чел. Это 7,63 % населения страны.
      2010г. - русских 34838 чел., 0,46 %. Т.е. в 10 раз меньше стало. Сейчас, наверное, и этих 30т нет.
      Таджики, а куда у вас русские делись?
      1. Starover_Z Звание
        Starover_Z
        +11
        Сегодня, 18:46
        Цитата: Serhio250381
        Таджики, а куда у вас русские делись?

        Скажут, - а сами уехали, мы их не гнали request (только головы резали, да ?)
      2. frruc Звание
        frruc
        +8
        Сегодня, 18:59
        Serhio250381
        Таджики, а куда у вас русские делись?

        Я знаю таких и докладываю: их вынудили продать свое жилье за бесценок и уехать из республики.
        1. Архитектор Звание
          Архитектор
          +2
          Сегодня, 19:16
          Знаю я одного , рассказывал как его отец купил квартиру за копейки у русского который уехал из Куляба.
          Теперь сам приехал сюда в Россию на заработки.
          Жадный , хобби у него считает чужие деньги .
          Скачит с одной работы на другую как вша.
          Рублем перед носом помахай так он чего хочешь сделает.
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +11
    Сегодня, 18:36
    Честно говоря 12 лет назад ещё встречались таджики из СССР- мастера.А сейчас жуть,может Таджикистан выйдет в одностороннем порядке из безвиза?
  6. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    +14
    Сегодня, 18:37
    Валите к себе на родину и не вякайте! Распустили их наши же "благодетели" а сейчас расхлёбываем...
    Давно надо сделать визовый въезд всех чурбан-байрам без возможности получения ВНЖ и тем более гражданства РФ!!!
  7. Fachmann Звание
    Fachmann
    +17
    Сегодня, 18:37
    А когда русских, в годы обретения Таджикистаном "национального самосознания" убивали, насиловали и изгоняли из страны, Россия предприняла какие-либо дипломатические или силовые меры?
  8. Кариб Звание
    Кариб
    +7
    Сегодня, 18:39
    Я думаю и ноту Нагло Саксы продиктовали. Правильно движимся товарищи. Только хочется ещё жёсче. Отпечатки пальцев и сетчатки глаз в базу, проверка знание языка и основных Русских художественных произведений на границе. Пусть по упрощенному но вживую.
  9. Бережливый Звание
    Бережливый
    +6
    Сегодня, 18:39
    Нужно было эту ноту тут же порвать,и напомнить представителям таджикобада что у них есть своё ханство,или вилайят,или султанат 'короче,свое "государство "вот пусть там рай на земле и строят!А то в России больно добрые к этому этносу!
  10. Алт22 Звание
    Алт22
    +9
    Сегодня, 18:42
    Надеюсь, нота была напечатана на достаточно мягкой бумаге?
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      0
      Сегодня, 19:02
      На гербовой трёхслойной.
  11. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +10
    Сегодня, 18:44
    Мне думается что руководство Таджикистана обнаглело вконец.
    Граждане Таджикистана убили 145 наших людей в терракте и после этого Рахмонов имеет наглость нам ноту протеста выставлять...охренеть.
    По идее за каждого убитого нашего гражданина надо было выставить Таджикистану большой счёт...но опять в Кремле что то тянут резину с этим делом... а руководство Таджикистана проверяет на слабо наш МИД...доиграются в безнаказанность.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      +6
      Сегодня, 18:59
      Эмомали́ Шари́пович Рахмо́нов, в молодости, продавец в магазине, а потом, старший матрос Тихоокеанского флота, член КПСС, сегодня этот надутый индивидуум, узурпировав власть, является президентом по имени Рахмон, пожизненным "лидером нации".
      В какие времена живём...
      1. Светлан Звание
        Светлан
        +1
        Сегодня, 19:11
        Не нужно придираться к имени.
        Отчество есть наверное есть только у славянских народов, в Азии и в западной Европе его нет.
        Шарипович, отчество, это не таджикское, это принесёное, также как и окончание ‘ов. От отчеств и русских окончаний таджики отказались и это нормально.

        ..
        А все остальное, да правильно. И более того, его семья примет власть по наследству, я в этом 99% уверен. Но так уж в Азии заведено.
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +2
          Сегодня, 19:22
          Светлан. Это не придирка, а подколка. Именно это и является классным троллингом. Это именно то, что эти постперестроечные царьки и ненавидят. Мало того, что отказались от нашей совместной Советской истории, так ещё, чтобы этот отказ углУбить, имена поменяли!
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 19:49
          Цитата: Светлан
          Отчество есть наверное есть только у славянских народов, в Азии и в западной Европе его нет.

          в том или ином виде отчество есть, за европу говорить не буду, а вот у казахов оно было точно и корейцев оно есть
    2. Простой Звание
      Простой
      +1
      Сегодня, 19:19
      Цитата: Леха с Андроида.
      Мне думается что руководство Таджикистана обнаглело вконец.


      Это руководство является неотемлемлемой частью таджикских диаспор в России, которые в связи с недавними событиями "немного ущемились". Поэтому так.
  12. Оптимус_Прайм Звание
    Оптимус_Прайм
    +4
    Сегодня, 18:46
    Ещё одни братушки-союзнички разнились. Не нравится сидите дома.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 19:35
      Цитата: Оптимус_Прайм
      Ещё одни братушки-союзнички разнились. Не нравится сидите дома.

      Я до сих пор не пойму, а что таджики делают в России, если Таджикистан прекрасная и самодостаточная страна. Да еще России их МИД претензии выставляет, если дома хорошо.
  13. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 19:00
    Ни ни ни.
    Нишагу назад! Ещё больше раздавать гражданство .
  14. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +3
    Сегодня, 19:03
    Пусть едут в Афганистан. Что они сюда прутся. Или в Пакистан. Им здесь не рады, их- в двери, они- в окно. И прекратить, эту пагубную для России раздачу дикарям паспортов.
  15. Т.А.В. Звание
    Т.А.В.
    +5
    Сегодня, 19:04
    Заберите своих граждан оптом в родные аулы. Зачем сюда ехать?
  16. al3x Звание
    al3x
    -1
    Сегодня, 19:20
    Ещё бы УФМС тряхнуть хорошенько на наличие там своих "Тимуровцев 21 века".
  17. klev72 Звание
    klev72
    +2
    Сегодня, 19:21
    Дух таджикско-российских отношений взывает к мести. Только мастурбекам повезло, что Россия страна воинов, а не убийц, потому пока пушки молчат, просто следует внимательней следить за границей. Через прицел.
  18. Грац Звание
    Грац
    +2
    Сегодня, 19:25
    а государство Таджикистан случаем не хочет произвести выплаты семьям пострадавшим от действий их граждан на нашей территории и возместить ВЕСЬ ущерб ими нанесенный?
    Надо ставить именно так вопрос.Совсем уже о-ли
  19. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 19:31
    Когда я приезжаю в Душанбе меня в месяц рамадан никто не кормит в общепите. Потому как не положено.
    Я как-то выкручиваюсь или просто "перехожу на их время".
    Почему они приезжая к нам не соблюдают христианские посты?
    Вот когда смогут ответить на этот вопрос, пусть приходят ко мне в гости.
  20. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:32
    При этом, то, что эти самые "невиновные" граждане Таджикистана были взяты после теракта, таджикский МИД не смутило.

    Я до сих пор не пойму, а зачем России "невинные граждане" из Таджикистана, и почему это стало проблемой того же Таджикистана, живите в своей стране и проблем не будет.
  21. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 19:34
    с негативным отношением якобы сталкиваются исключительно граждане Таджикистана
    Не может не возмущать такое отношение к одной нации, я за то чтобы всех "приезжих" (напишу так чтобы бан не словить) всех наций вышвырнули в равной степени.
  22. Egor-dis Звание
    Egor-dis
    0
    Сегодня, 19:46
    Мда... Читаю комментарии и вспоминаю своего сослуживца. Гражданина Таджикистана. Вежливого, спокойного, интеллигентного. Командира штурмовой группы. Который повел свою группу на штурм и поставленную задачу выполнил, умудрившись сохранить весь личный состав (л/с кстати тоже из НЕроссийских граждан более чем наполовину). Сам при этом был ранен. Только-только вот из госпиталя. Награжден.
    К чему это я? Может мне таджик неправильный попался? Или все-таки таджики, также как и русские, тоже сильно разные?
  23. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 19:46
    а в чем именно нарушены права?!!
    конкретики хотелось бы побольше
  24. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    0
    Сегодня, 19:49
    Так может быть мид Таджикистана все это и организовал?
  25. Диверcант Звание
    Диверcант
    0
    Сегодня, 19:53
    В 1996 году лично наблюдал выходящих из поезда "душанбэ- Москва" русских людей, которые тут же падали на колени и целовали землю.
    Поэтому у меня нет ни капли толерантности", терпения и дружбы к таджикам.
    У меня не работает ни один азиат. И не будет. Такси вызываю, только с русскими водителями.
    Накопилось и надоело.
    Пришло время таджикам покинуть Россию! И забыть ее. Торговать с Таджикистаном нужно и возможно. Сотрудничать тоже можно и нужно.
    Таджикские мигранты здесь больше не нужны!
    Азербайджанцам приготовиться.