Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

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Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

России не о чем беспокоиться, НАТО никогда не вынашивала никаких замыслов против Москвы, и вообще это оборонительный альянс. С таким заявлением выступил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, прибывший в Саудовскую Аравию.

Госсекретарь США, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, попытался убедить присутствующих в том, что Североатлантический альянс «белый и пушистый», никаких планов против России не разрабатывал и не собирается разрабатывать. И вообще, это злые русские наговаривают на НАТО, которая создавалась как оборонительный альянс.



Как я ранее упоминал, НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет.

— заявил Блинкен, добавив, что на сегодняшний день НАТО стала еще сильней, потому что в нее вступили Швеция и Финляндия.

Пока Блинкен с трибуны нагло врет, альянс продолжает наращивать силы рядом с российскими границами, даже не скрывая, что это всё готовится против России, которую в прошлом году официально назвали «самой серьезной и непосредственной угрозой безопасности» странам Запада. Кроме того, в прошлом году был принят и утвержден всеми странами альянса план боевых действий на случай конфликта с Россией.

В Вашингтоне и Брюсселе пытаются всех убедить, что это Россия вынашивает планы по нападению на Европу, хотя в Москве неоднократно заявляли, что это откровенный бред.
37 комментариев
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  1. Rage66 Звание
    Rage66
    +13
    Сегодня, 18:05
    И против Ливии оборонялись, и против Сирии оборонялись, и против Афганистана...
    Сугубо оборонительный альянс yes
    1. faiver Звание
      faiver
      +10
      Сегодня, 18:11
      и переворот на Украине они тоже забодяжили в оборонительных целях - Янукович изверг собирался Европу с Америкой поработить, вот негодяй какой laughing
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:25
        Блинкен сказал что они белые и пушистые голуби мира и попробуйте не поверить... Для начала цветная революция как в Розовой Грузии, Оранжевой Украине, Тюльпановой Киргизии, Сиреневой Молдавии, Бархатной Армении, Бело-красно-белой Белоруссии и в токаевском Казахстане...
        Если и это не поможет то можно оказать и "дружескую" военную помощь как в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане, Украине... Ну и кто теперь в словах Блинкена сомневается...??? am
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      Сегодня, 19:41
      У дяденьки просто с памятью, есть проблемы глубинного характера.
      НАТО нет Израиль - да, или это одно и тоже?
      В 1992 году секта Хабад признала М.М.Шнеерсона мошиахом - посланцем Бога на Земле. Выступление еврейского раввина, лидера секты Хабад, Шнеерсона, было сделано в 1994 году.
      "Славянина, русского, можно уничтожить, но никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит ликвидации, а на первых порах — резкому сокращению в своей численности".
      " ... То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее. Всё это мы будем делать под предлогом разных суверенитетов, борьбы за свои национальные идеалы. В то время мы не дадим ни одной из сторон самоопределиться на основе национальных ценностей и традиций. В этой войне дураков славянское быдло будет ослаблять себя и укреплять нас ... ".
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +5
    Сегодня, 18:08
    Врет сволочь как дышит... везде и всюду такие Блинкены нам пакостили и гадили и тут на голубом глазу он лжет и не стесняется своей лжи...тьфу на этого мерзавца.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 18:19
      Цитата: Леха с Андроида.
      Врет сволочь как дышит

      В медицине есть даже специальное определение для таких типов.
      Патологическая ложь или псевдология (от др.-греч. ψεῦδος «ложь» и λόγος «слово») — патологическая склонность к сообщению ложной информации, к сочинению фантастических историй. Обычно обусловлена желанием индивида обратить на себя внимание других путём доказательства собственной значимости. Патологические лжецы могут осознавать, что врут, а могут и верить в то, что говорят правду.
      yes
  3. Tusv Звание
    Tusv
    +6
    Сегодня, 18:08
    Если бы у Блинкена за каждое вранье нос рос как у Пиноккио, он бы обогнул экватор два раза
    1. Валерий_Эриксон Звание
      Валерий_Эриксон
      +4
      Сегодня, 18:15
      А если бы рос член — он мог бы сам у себя сосать
      1. Tusv Звание
        Tusv
        +1
        Сегодня, 18:25
        Причем по принуждению и в суд на себя подать
  4. kvv Звание
    kvv
    +5
    Сегодня, 18:10
    он что с Луны свалился, пусть послушает что говорит столтенберг или микрон, на худой конец шавки чухонские
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 18:11
    Ладно президент США это выживший из ума старик ,читающий всё что написано на телесуфлёре.Но блинкин ,так расчехлится! Ему не надо заходить в мужской туалет без охраны в Саудовской Аравии ,изнасилуют арабы и скажут мы это в мирных целях для профилактики,а теперь пойдём поговорим про Палестину.Арабы не в курсе ,что НАТО пасётся у Израиля.Совсем блинкин после Си сдал.Несёт всякую ахинею.Может китайские грибочки ещё действуют?
  6. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +3
    Сегодня, 18:13
    нам то не гони!....за километр видно,что ты ещё тот сказочник
  7. Валерий_Эриксон Звание
    Валерий_Эриксон
    +3
    Сегодня, 18:13
    Да да да))))) Какую ещё сказку на ночь он расскажет?
  8. Ингвар 72 Звание
    Ингвар 72
    +3
    Сегодня, 18:13
    Админы, сделайте хохочущий смайлик для оценки статьи! wassat
  9. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    +7
    Сегодня, 18:14
    Никогда не верьте англичанам, особенно когда они уверяют в своем миролюбии. Единственный случай, когда им можно верить - когда они говорят, что хотят вас убить. Вот это у них всегда правда.

    Полагаю, эта аксиома ирландцев применима ко всем англосаксам.
    1. Капитан Пушкин Звание
      Капитан Пушкин
      0
      Сегодня, 19:29
      Цитата: Alex20042004
      Никогда не верьте англичанам, особенно когда они уверяют в своем миролюбии. Единственный случай, когда им можно верить - когда они говорят, что хотят вас убить. Вот это у них всегда правда.

      Полагаю, эта аксиома ирландцев применима ко всем англосаксам.

      Вообще-то, Блинкин еврей. Хоть и подправил фамилию под Блинкен.
  10. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 18:15
    фамилие твое Ганс Христиан Андерсен а не Блинкен.....
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Сегодня, 18:22
      faiver
      ...... твое Ганс Христиан Андерсен а не Блинкен.....

      Андерсен хорошие сказки писал, а это просто твapь недобитая, изо рта кроме словесного поноса ничего не льется.
  11. alystan Звание
    alystan
    +4
    Сегодня, 18:17
    Опять взялись за свою старую песню... Так они глядишь скоро опять начнут в друзья станут напрашиваться.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:43
      Цитата: alystan
      Опять взялись за свою старую песню...

      Как у чукчей, еду и всю дорогу, уже 200 лет пою одну песню.
  12. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 18:18
    Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

    С бодуна ляпнул? belay
    А кто тогда недавно отрабатывал нанесения ядерных ударов по России на учениях? belay
    А кто третий месяц, чуть не без перерыва, проводит учения о противодействии России на юге, западе, в северных краях?
    Эскимосы с папуасами?
    Размещение складов с вооружением и снабжением в близи наших границ марсиане сотворили?
    Кто всеми финансовыми и материальными силами подпитывает укрохунту, посылает оружие, боеприпасы, военную технику, наконец личный состав под видом "инструкторов и добровольцев"?
    Правду говорят, трындеть не мешки таскать. negative
  13. Добрый Звание
    Добрый
    +2
    Сегодня, 18:18
    Он $ука что то почувствовал, теперь очкует !
  14. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 18:20
    Тогда и беспокоиться нет смысла,НАТО. Собрать своих халуев ( ВСУ) и свалить,за берлинскую стену.
  15. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +2
    Сегодня, 18:20
    Ага, НАТО это клуб вышивания крестиком. Самое смешное, за всё свою 75ти летнюю историю не провел ни одной оборонительной операции.
    А вообще не понятно, зачем такие заявления, готовятся тихонько слиться из Украины? Или просто враньё ради вранья?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:42
      Цитата: Serhio250381
      Ага, НАТО это клуб вышивания крестиком

      Ага, клуб "невинных девиц" с пониженно социальной ответственностью.
  16. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 18:24
    NATO делает ставку на любимую нашу народную забаву - хождение по граблям, короткую память, наивность и любовь к ним.
    Думаю почва для этого есть, есть у нас ...
    Верят вопреки всему
  17. alystan Звание
    alystan
    +2
    Сегодня, 18:26
    Госсекретарь США, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, попытался убедить присутствующих в том, что Североатлантический альянс «белый и пушистый»

    Видимо для пущей убедительности и его поддержки несколько дней назад на авиабазу Принц Султан (Саудовская Аравия) прибыла эскадрилья F-16 Fighting Falcons.

    Заявлено, что они всего лишь примут участие в предстоящих учениях на Ближнем Востоке под командованием ЦЕНТКОМа (Центральное командование ВС США). Надо думать, что учения будут обязательно оборонительного характера.
  18. Арка Звание
    Арка
    +2
    Сегодня, 18:43
    Внук Бронштейна (Троцкого) во всех смыслах этого слова.
  19. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 18:44
    Эх, сейчас бы ДАМ в своей телеге написал, что Россия об этом в курсе и никогда в этом и не сомневалась.... Знатная хохма бы была. Стоило бы потроллить этих идиотов.
  20. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +2
    Сегодня, 18:54
    Лицемерный блинкен врёт как дышит. Плюнуть бы в его лживую морду.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:40
      Цитата: Рус_80
      Лицемерный блинкен врёт как дышит. Плюнуть бы в его лживую морду.

      Что бы вы хотели от выходца из Украины, где его дедов гнобили.
      1. Рус_80 Звание
        Рус_80
        0
        Сегодня, 19:41
        Потомок бандеровского недобитка?
  21. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Сегодня, 18:54
    Лично меня пугает не NATO, а сидельцы в Кремле.
  22. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 18:57
    Энтони Блинкен: НАТО не вынашивала и не вынашивает никаких планов против России

    Блинкен! Просто заткнись!
  23. Сергей Николаев_3 Звание
    Сергей Николаев_3
    +1
    Сегодня, 19:13
    Даже не знаю, возмущаться или смеяться утверждению Блинкена о том, что НАТО не мутит воду против России...
  24. костя1
    костя1
    +1
    Сегодня, 19:14
    Миролюбивые-аш жуть-пробу ставить некуда laughing
  25. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 19:38
    Как я ранее упоминал, НАТО — это оборонный альянс. У него нет никакого злого умысла в отношении РФ, никогда этих замыслов не было и не будет.

    Или брешет, или еврейк, если США на сотни лярдов на Украину оружия поставляет. Тут и глупцу ясно, США против России воюют.