Чехия отложила расследование взрывов во Врбетице из-за невозможности доказать причастность к ним сотрудников ГРУ ГШ России

Были исчерпаны возможности получить дополнительные доказательства в Чехии, в странах, которые удовлетворили чешскую просьбу об оказании правовой помощи. Поэтому полицейский орган не может получить другую информацию, которая позволила бы начать уголовное преследование, и принял решение отложить дело.

Чешская полиция уверена, что за взрывами на артиллерийских складах во Врбетице в 2014 году стоит российская военная разведка, но доказать этого не может. Как заявил начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью Иржи Мазанек, расследование по данному факту откладывается.Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии вынужден отложить расследование уголовного дела по факту взрывов во Врбетице на неопределенное время, поскольку не хватает фактов для установления недостающих обстоятельств и окончательного обвинения российской военной разведки. Как заявил Мазанек, недостающая информация имеется у России, но получить ее вряд ли получится.— добавил глава Центра.Как заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, в Праге уверены в причастности к взрывам сотрудников ГРУ ГШ МО России, но Москва отказывается сотрудничать с Чехией и выдать ей подозреваемых. Он подтвердил, что из-за российской позиции расследование не доведено до конца.Напомним, что в апреле 2021 года президенту Чехии Милошу Земану передали доклад разведки, в котором утверждалось, что к взрывам в 2014 году причастна Россия, а точнее — сотрудники ГРУ ГШ РФ Петров и Боширов. В 2022 году данный доклад странным образом «пропал», а там якобы были некоторые «доказательства». Потом было установлено, что его «случайно» уничтожили с другими ненужными документами.Взрывы, о которых шла речь в докладе, произошли в октябре 2014 года в деревне Врбетице, неподалеку от города Злин, где располагался военный склад. В результате погибли два человека и было уничтожено около 10 тонн боеприпасов, в том числе ракеты средней дальности.