Чехия отложила расследование взрывов во Врбетице из-за невозможности доказать причастность к ним сотрудников ГРУ ГШ России

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Чехия отложила расследование взрывов во Врбетице из-за невозможности доказать причастность к ним сотрудников ГРУ ГШ России

Чешская полиция уверена, что за взрывами на артиллерийских складах во Врбетице в 2014 году стоит российская военная разведка, но доказать этого не может. Как заявил начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью Иржи Мазанек, расследование по данному факту откладывается.

Национальный центр борьбы с организованной преступностью Чехии вынужден отложить расследование уголовного дела по факту взрывов во Врбетице на неопределенное время, поскольку не хватает фактов для установления недостающих обстоятельств и окончательного обвинения российской военной разведки. Как заявил Мазанек, недостающая информация имеется у России, но получить ее вряд ли получится.



Были исчерпаны возможности получить дополнительные доказательства в Чехии, в странах, которые удовлетворили чешскую просьбу об оказании правовой помощи. Поэтому полицейский орган не может получить другую информацию, которая позволила бы начать уголовное преследование, и принял решение отложить дело.

— добавил глава Центра.

Как заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, в Праге уверены в причастности к взрывам сотрудников ГРУ ГШ МО России, но Москва отказывается сотрудничать с Чехией и выдать ей подозреваемых. Он подтвердил, что из-за российской позиции расследование не доведено до конца.

Напомним, что в апреле 2021 года президенту Чехии Милошу Земану передали доклад разведки, в котором утверждалось, что к взрывам в 2014 году причастна Россия, а точнее — сотрудники ГРУ ГШ РФ Петров и Боширов. В 2022 году данный доклад странным образом «пропал», а там якобы были некоторые «доказательства». Потом было установлено, что его «случайно» уничтожили с другими ненужными документами.

Взрывы, о которых шла речь в докладе, произошли в октябре 2014 года в деревне Врбетице, неподалеку от города Злин, где располагался военный склад. В результате погибли два человека и было уничтожено около 10 тонн боеприпасов, в том числе ракеты средней дальности.
15 комментариев
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  1. Serhio250381 Звание
    Serhio250381
    +4
    Сегодня, 18:56
    за взрывами на артиллерийских складах во Врбетице в 2014 году стоит российская военная разведка, но доказать этого не может.

    -Видишь суслика?
    -Нет.
    -И я нет, а он есть.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 19:08
      -Видишь суслика?
      -Нет.
      -И я нет, а он есть.

      Кто ищет тот всегда найдёт... Хотя бы с помощью "Хайли лайкли" ... laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 19:17
        Чехия отложила расследование взрывов во Врбетице

        От чего же, пусть дальше расследуют. Комиссии должны за это деньги получать и дальше вести дело.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 19:43
          Цитата: frruc
          От чего же, пусть дальше расследуют.

          Нет, не выйдет. Они же ясно указали:
          Были исчерпаны возможности получить дополнительные доказательства в Чехии... Поэтому полицейский орган не может...

          Ну не может орган, клинический случай. request lol
  2. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 18:59
    Клоуны! Доказательств нет, а выдачи подозреваемых ждут. Сдвиг мозгов у всей гейропы.
    1. Архитектор Звание
      Архитектор
      +2
      Сегодня, 19:12
      Это точно .
      И самолет Качинского наши якобы взорвали .
      Бродит призрак по Европе - призрак ГРУ.
  3. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 19:02
    Целый 10т?фсе. П и Б на руках вынесли их и дымовую шашку в пустом складе подожгли
  4. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 19:02
    Но не отказались от своей цели. Они обязательно вернутся к этому вопросу, как только что-то придумают. Им не позволят действовать иначе.

    Те же янки, которые сами открыто плакались, тоже примерно 10 лет назад, что все их 5 млрд. вложений в развал Украины могут пропасть впустую...
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:15
    Вот жешь и бутылки с собой забрали ... :wassat
    Улик не оставили....
  6. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Сегодня, 19:21
    Что заморачиваться то? Вот как голландцы: находим двух украинских алкашей и они дают показания, что видели как Лавров и Бошаров с Петровым минировали и взрывали.
  7. dimy44 Звание
    dimy44
    0
    Сегодня, 19:22
    Потом было установлено, что его «случайно» уничтожили с другими ненужными документами.
    Хоть бы не позорились озвучивать такое. Профессионалы))
    1. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 19:50
      Хоть бы не позорились озвучивать такое. Профессионалы))
      Так Петров с Башировым этот доклад и сперли. laughing
  8. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 19:31
    Может быть, пока расследование отложили, чехи помогут немцам в расследовани взрывов Северного потока? Всё равно, как я понимаю, Национальному центру борьбы с организованной преступностью Чехии занятся более нечем... laughing
  9. fiv Звание
    fiv
    0
    Сегодня, 19:33
    10 тонн явно не П и Б. Это скорее дипломная работа выпускников одного из высших военных училищ, чем проделки двух майоров.
  10. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 19:49
    У нас все еще не снимают об этих челах кино , это ппц..был бы шикарный ответ Джеймсу Бонду ,ах,какая была бы мощная франшиза. Такой боевик с элементами чёрной комедии.