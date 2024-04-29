Немецкий эксперт: следующие два месяца боевых действий будут крайне тяжёлыми для ВСУ

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Немецкий эксперт: следующие два месяца боевых действий будут крайне тяжёлыми для ВСУ

Украинской армии предстоят два тяжелых месяца боевых действий, когда ситуация будет критической для Киева, поскольку в ближайшее время ожидается успешное наступление ВС РФ.

В эфире немецкого телеканала Die Welt эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала выразил уверенность, что российская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление, в результате которого уже в июле текущего года, вероятнее всего, ВСУ будут вынуждены оставить Краматорск, что станет тяжелым ударом для Киева.



По мнению немецкого аналитика, российское руководство сделало абсолютно правильные предположения относительно усталости Запада от непрекращающихся расходов на помощь Киеву. При этом Масала отметил, что голоса тех, кто считает, что Украине был уже оказан достаточный объем военной помощи, звучат все убедительнее, вследствие чего постепенно растёт сопротивление выделению дальнейшей помощи Киеву.

Британское издание Financial Times, в свою очередь, убеждено, что на конец мая или начало июня Россия якобы готовит крупное наступление. На это, по мнению экспертов, указывают масштабные ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам. Источники издания в ВСУ заявил, что опасаются наступления на Харьков силами недавно сформированной российской группировки войск "Север". При этом как украинские, так и западные эксперты уверены, что именно Харьков является наиболее вероятным направлением грядущего наступления ВС РФ. Однако, украинские официальные лица неоднократно заявляли, что не видят никаких признаков готовящегося российского наступления на Харьков. Правда, теперь многие решили изменить мнение, но всё же имеет место явная неопределённость для киевского режима в плане того, куда последует основной удар ВС РФ и точно ли он последует в указанные месяцы.
11 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 20:03
    Впервые признали? Опять хотят раскачать свое общество для увеличения помощи и кредитов ухрам.
    Наша цель-павлоград и харкив.
    Это полупобеда. И их полупоражение
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 20:52
      следующие два месяца боевых действий будут крайне тяжёлыми для ВСУ

      Вангую, что и следующие два месяца после этих двух "крайне тяжелых" месяцев для ВСУ будут не менее тяжёлыми для ВСУ... hi
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 20:56
        Lev Russia hi, с языка сняли, а после двух тяжелых месяцев чего у ВСУ всё нормализуется что-ли? Или чудо чудное свершиться?
        1. Eroma Звание
          Eroma
          0
          Сегодня, 21:26
          Они же пишут, что ожидается наступление российской армии. Значит, что предполагают, что оно продлится два месяца, в это время ВСУ могут быть, окружены, разбиты или просто уничтожены в каких то областях. Это значит, что Киев вынужден будет терять территории. А когда наступление закончится, будет пауза, поэтому ВСУ сможет выдохнуть.
          Мы надеемся, что если наступление будет действительно большим, то сразу такое, что бы сразу Победа в Киеве
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    -5
    Сегодня, 20:05
    Слишком оптимистичный прогроз.Судя по тому,как тяжело идет дело с крупными населенными пунктами.Я думаю,что это произойдет не раньше следующего года
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 20:19
    Британское издание Financial Times, в свою очередь, убеждено.....

    Гальюн Times все видит и все знает, зачем нужны Ген штабы и разведки.
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 20:25
    Британское издание Financial Times, в свою очередь, убеждено, что на конец мая или начало июня Россия якобы готовит крупное наступление.
    Думаю тут не зависит от определенной даты, месяца, а от упорства обороняющихся. Маховик наступления раскручивается постепенно и напор становится мощнее от уменьшения сопротивления. Чем меньше способность сопротивляться ВСУ тем мощнее и масштабнее наступление ВС РФ.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 20:53
      Лешак hi, тут главное не забывать про снабжение и фланги.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 21:28
        ...тут главное не забывать про снабжение и фланги.
        Вы правы, об этом забывать смерти подобно. Ну думаю уже учёные осенью двадцать второго. Больше, в таком объеме, ошибок не допустят. hi
  5. oppozite28 Звание
    oppozite28
    -1
    Сегодня, 20:52
    Украинской армии предстоят два тяжелых месяца боевых действий, когда ситуация будет критической для Киева, поскольку в ближайшее время ожидается успешное наступление ВС РФ.
    Немецкие эксперты как всегда увязли в кофейной гуще crying
  6. avdkrd Звание
    avdkrd
    -1
    Сегодня, 21:34
    Почему следующие два месяца? Это прогноз, типо через два месяца все ВСУ сдадутся и будет легче? Возможно имелось в виду, что на том свете легче?