Немецкий эксперт: следующие два месяца боевых действий будут крайне тяжёлыми для ВСУ

Украинской армии предстоят два тяжелых месяца боевых действий, когда ситуация будет критической для Киева, поскольку в ближайшее время ожидается успешное наступление ВС РФ.В эфире немецкого телеканала Die Welt эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала выразил уверенность, что российская армия в ближайшее время начнет масштабное наступление, в результате которого уже в июле текущего года, вероятнее всего, ВСУ будут вынуждены оставить Краматорск, что станет тяжелым ударом для Киева.По мнению немецкого аналитика, российское руководство сделало абсолютно правильные предположения относительно усталости Запада от непрекращающихся расходов на помощь Киеву. При этом Масала отметил, что голоса тех, кто считает, что Украине был уже оказан достаточный объем военной помощи, звучат все убедительнее, вследствие чего постепенно растёт сопротивление выделению дальнейшей помощи Киеву.Британское издание Financial Times, в свою очередь, убеждено, что на конец мая или начало июня Россия якобы готовит крупное наступление. На это, по мнению экспертов, указывают масштабные ракетные удары по Харькову и другим стратегически важным городам. Источники издания в ВСУ заявил, что опасаются наступления на Харьков силами недавно сформированной российской группировки войск "Север". При этом как украинские, так и западные эксперты уверены, что именно Харьков является наиболее вероятным направлением грядущего наступления ВС РФ. Однако, украинские официальные лица неоднократно заявляли, что не видят никаких признаков готовящегося российского наступления на Харьков. Правда, теперь многие решили изменить мнение, но всё же имеет место явная неопределённость для киевского режима в плане того, куда последует основной удар ВС РФ и точно ли он последует в указанные месяцы.

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