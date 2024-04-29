Российские бомбардировщики нанесли удары по объектам ВСУ в Харькове и области на фоне заявлений ГУР о якобы подготовке наступления ВС РФ на город
Российская боевая авиация нанесла серию ударов по объектам противника в Харьковской области. Киевский ставленник в Харькове заявляет о прилётах в областном центре и Харьковском районе, утверждая, что ВКС РФ использовали КАБы. Обычно к такому классу авиабомб противник относит и ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции.
На эту минуту известно о поражении целей в Киевском районе Харькова. По последним данным, бомбами уничтожены пункты базирования личного состава вооружённых сил Украины вместе с иностранными наёмниками.
Также серия прилётов зафиксирована к северу от Харькова: по направлению на Циркуны и Русские Тишки. На этом направлении также осуществлено нанесение ударов по живой силе, а также по транспортным коммуникациям противника.
И эту серию ударов противник рассматривает как «элемент подготовки российской армии к масштабному наступлению в Харьковской области». В ГУР Украины, а также в западной прессе, в последнее время всё активнее заявляют о том, что ВС РФ якобы готовят наступление на Харьков «в мае-июне». В упомянутом ГУР заявляют, что ситуация крайне осложнится, если армия России «бросит на Харьков до 40 тысяч военных». Но при этом сразу же добавляется, что «украинские силы готовы сдержать наступление».
Сегодняшнее сообщение от Financial Times:
Все эти заявления похожи на известный, раскрученный западными СМИ, вариант: «Киев за 72 часа». Сами этот тезис продвигали в сети, а потом сами стали раскручивать обратный тезис: «Русским не удалось взять Киев за три дня». Существовали ли вообще такие планы у ГШ ВС РФ, западную прессу не особенно волнует.
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