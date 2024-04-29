Экс-сотрудник СБУ: Россия уничтожила кадровую армию Украины, а мобилизованные воевать не хотят

Это ошибочное, что якобы количество личного состава, мобилизация к чему-то приведет. Она могла бы привести, если бы те, кто пришел формировать новые подразделения, были бы кадровые, обученные военнослужащие, то есть кадровая армия. Но у нас кадровой армии, к большому сожалению, уже нет

Мобилизация не поможет Киеву переломить ситуацию, необученные новобранцы не в состоянии одолеть российскую армию. А кадровой армии у Украины больше нет, ее уничтожили за два года российские войска. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.Отставной офицер не верит в то, что затеянная Зеленским тотальная мобилизация сможет выправить ситуацию на фронте, поскольку новобранцев невозможно обучить за столько короткое время, да к тому они не хотят воевать. Киевскому режиму могла бы помочь кадровая армия, но ее у Украины больше нет, ее полностью уничтожила Россия, при этом сохранив своих профессионалов.— заявил Стариков.Сейчас ТЦК гребут всех подряд на Украине, а это в основном мужчины возрастом больше 40–50 лет с огромным количеством хронических болезней. Они не хотят воевать, они хотят сидеть дома перед телевизором и пить пиво. Но их загоняют в окопы, не спрашивая, хотят ли они этого. Поэтому никакая мобилизация хунту не спасет.Напомним, что подписанный Зеленским закон о тотальной мобилизации вступит в силу 18 мая, но ТЦК уже начали грести всех подряд.